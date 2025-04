Dove vedere Habemus Papam di Nanni Moretti

Dopo i funerali di Papa Francesco, inizierà il conto alla rovescia per quando si riunirà il conclave. Centinaia di cardinali decideranno infatti chi sarà il nuovo Pontefice, e questo momento così atteso viene raccontato – in modo dettagliato – nel film Habemus Papam diretto da Nanni Moretti. Si tratta in realtà di una pellicola storica che venne girata nel 2011 e che vede come protagonisti lo stesso Moretti e Michel Piccoli. Il genere è drammatico, dura 104 minuti ed è stato distribuito da 01 Distribution.

Dato che l’attesa per il conclave sta crescendo sempre di più, molti telespettatori hanno espresso il proprio desiderio di rivedere il film dopo tanti anni, ma ecco su quali piattaforme è disponibile.

La trama e il trailer di Habemus Papam

Il film di Nanni Moretti inizia con la morte del Santo Padre e con il conclave riunitosi per eleggere il nuovo Pontefice. Ci sono state alcune fumate nere, ma alla fine viene eletto Papa il cardinale Melville (Michel Piccoli). Il giorno della proclamazione, mentre i fedeli aspettano nella piazza di San Pietro, il nuovo Pontefice va totalmente in panico e scappa decidendo così di interrompere l’annuncio ufficiale della sua nomina. A quel punto, i componenti del conclave si trovano bloccati all’interno della Santa Sede. Il diritto canonico dice infatti che, fin quando il Papa non si affaccia al balcone per mostrare il suo volto ai fedeli, la cerimonia non è concluda e gli elettori non possono quindi uscire dal Vaticano.

A quel punto, viene convocato lo psicologo Brezzi (Nanni Moretti), che concede al nuovo Pontefice qualche seduta analitica. Il dottore consiglia al Papa di andare da uno psicanalista che non conosca la sua vera identità e lo indirizza così allo studio della sua ex moglie (Margherita Buy), anche lei psicologa. Durante la prima seduta, il religioso finge di essere un attore e alla fine si dà alla fuga. Nel frattempo i cardinali e il dottor Brezzi, rinchiusi tutti nella Santa Sede, trascorrono il tempo giocando a un torneo di pallavolo.

Dove vedere Habemus Papam

Il film è disponibile su alcune piattaforme digitali tra cui Prime Video (solo con abbonamento) e NOW Tv. I telespettatori possono guardare il film anche su Rai Play, dato che in passato è stato trasmesso sul palinsesto Rai.