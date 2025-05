La saga di Sex and the city ha dato un grande contributo al mondo delle serie tv, e ancora oggi è tra le storie più viste nel piccolo schermo.

Dove vedere in streaming il film Sex and the City. Le curiosità sulle attrici

Trasmessa originariamente dal canale HBO dal 1998 al 2004, Sex and the city è una delle serie tv più amate in tutto il mondo. La storia è stata ideata da Darren Star – creatore di Beverly Hills 90210 – ed è basata sull’omonimo romanzo di Candace Bushnell. La trama è ambientata a New York e racconta la vita sentimentale di quattro amiche, ma affronta anche tematiche importanti come lo status delle donne nella società e il loro ruolo nel contesto famigliare. In Italia la serie è andata in onda in primis su Canal Jimmy (Tele+) e poi su TMC, diventata La7.

Le protagoniste – Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones – percorrono la loro vita da single sullo sfondo dell’isola di Manhattan tra ristoranti lussuosi e club esclusivi.

Dove vedere Sex and The City

Miranda è un’avvocata di successo che si innamora di Steve, con cui vive una storia d’amore fatta di alti e bassi a causa dei loro diversi stili di vita. La più romantica è invece Charlotte, una gallerista in cerca del grande amore e che pensa di averlo trovato in Trey, medico di successo. I due si lasciano perché lui le confessa di non volere un figlio, e per questo lei si risposa con il suo avvocato divorzista Harry, insieme a cui adotta una bambina cinese. Samantha intreccia invece spesso numerose relazioni sentimentali e ad un certo punto si innamora di James, si fidanza con una donna – Maria – e alla fine anche con il magnate alberghiero Richard, che però la tradisce.

Carrie vive una storia con Mister Big, che continua nel corso delle varie stagioni, anche se i due si lasciano in diverse occasioni. Negli anni la protagonista ha una relazione anche con il designer Aidan, con lo scrittore Jack e con l’artista russo Aleksandr. Proprio quest’ultimo la convince a trasferirsi a Parigi, ma Big la raggiunge e la riporta a New York. La trama è fatta di vicende intrecciate, che danno però l’idea di quanto l’amore e il sentimento sia il motore di tutto per le quattro protagoniste. L’acclamata serie tv è disponibile ancora oggi su diverse piattaforme streaming tra cui Now Tv, Prime Video e Apple Tv.

Le curiosità sulle attrici

Sono trascorsi anni dalla prima messa in onda della serie tv statunitense, e ancora oggi Sex and the city resta un must per gli amanti dei sentimentalismi e delle commedie americane. Non tutti sanno però che alle protagoniste – interpretate da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall – sono associate diverse curiosità. Ad esempio, Nixon era originariamente bionda e ha dovuto tingersi i capelli per interpretare Miranda, che gli showrunner avevano invece sempre visto come rossa.

Cattrall ha invece accettato di interpretare Samantha solamente dopo vari tentativi da parte della produzione e, nel corso della quinta stagione, Sarah Jessica Parker era incinta e per questo motivo le puntate sono state più corte quell’anno. Le quattro attrici hanno inoltre dichiarato che hanno sentito sempre una grande pressione – da parte della produzione – per la loro forma fisica, dato che si richiedeva un aspetto impeccabile per l’interpretazione dei loro personaggi.