Dove vive Nancy Brilli, la casa da sogno dell’attrice romana

Attrice di grande fascino e talento, Nancy Brilli vive in una casa che riflette il suo stile raffinato e lo spirito creativo. L’attrice è nata a Roma nel 1964 e nel corso della sua lunga carriera sui set ha avuto diversi riconoscimenti come il David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista nel 1990 per Piccoli equivoci.

Nancy ha fatto breccia nel cuore del pubblico con ruoli intensi non solo sul grande schermo ma anche in televisione come con la famosa serie Il bello delle donne, in cui ha recitato al fianco di Gabriel Garko e Giuliana De Sio. La passione per il cinema arriva quando era poco più che una ragazzina, e anche in un certo senso, per caso.

Nicoletta Brilli, questo il suo vero nome, era amica di Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri. E’ lei che la introduce nel mondo del cinema, e dopo il debutto in Claretta, film del 1984, la sua carriera spicca il volo con una serie di successi, da Dèmoni 2… L’incubo ritorna, scritto da Dario Argento, passando per il teatro con Enrico Montesano, fino a pellicole cult come Compagni di scuola e Febbre da cavallo – La mandrakata.

La casa piena di luce di Nancy Brilli

Nancy Brilli vive in un incantevole appartamento nel cuore di Roma. Si tratta di un’abitazione molto elegante e accogliente, che l’attrice ogni tanto ama mostrare attraverso i suoi canali social, attraverso video divertenti in cui improvvisa piccole sfilate tra il corridoio illuminato a giorno e il salotto.

La casa dell’attrice è un perfetto equilibrio tra classe e calore: al suo interno dominano i colori naturali del legno, il bianco e le tonalità pastello, esaltati dalla presenza di un caldo parquet chiaro che rende l’ambiente ancora più luminoso. Il contrasto con gli specchi dalla cornice nera rappresentano un tocco chic e di grande impatto.

L’appartamento è arricchito da elementi che parlano di arte e cultura: i libri sono presenti sia nel corridoio – che Nancy definisce “infinito” – che nel salotto dove non manca un pianoforte che l’attrice ama suonare ogni tanto. Ci sono anche quadri colorati e d’impatto che completano un’atmosfera sofisticata ma mai rigida. Non mancano naturalmente gli spazi dedicati al lavoro: un angolo studio ben illuminato e curato nei dettagli è il rifugio creativo dell’attrice, dove si dedica alla lettura, alla scrittura e alla preparazione dei suoi progetti.

Immancabili anche i suoi compagni di vita a quattro zampe: un cane e un gatto nero, che contribuiscono a rendere l’ambiente ancora più vivo e pieno d’amore. Nancy è da sempre sensibile al benessere degli animali: “Insieme facciamo lunghissime passeggiate, anche per ore. Con lei (la cagnolina n.d.r) mi tengo in forma e ho riscoperto il piacere di vagabondare per Roma. E poi muoversi fa bene pure a Margot, che ama mangiare. Troppo e di tutto. Perfino l’insalata. Una volta si è rubata un salame intero.” Ha raccontato anni fa durante un’intervista a Gente.

L’appartamento romano di Nancy Brilli non è solo una casa, ma un vero e proprio set quotidiano che rispecchia l’anima poliedrica dell’attrice: elegante, colta, ironica e profondamente umana. Una casa in cui la luce naturale la fa da padrona, illuminando i giorni in quella che appare proprio come una casa da sogno.