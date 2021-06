Dream Horse: trailer italiano del film con Toni Collette (Al cinema dal 1° luglio)

Dopo la tappa al Sundance Film Festival 2020, il 1° luglio arriva nei cinema italiani con Lucky Red il dramma biografico Dream Horse.

Il film racconta la storia vera di un gruppo di amici che, convinti dalla instancabile sognatrice Jan, interpretata nel film dall’attrice candidata all’Oscar Toni Collette, decidono di unire le forze per raggiungere il successo grazie al cavallo da corsa Dream Alliance, un puledro che allevano e addestrano con la speranza di vederlo trionfare nelle più importanti competizioni ippiche e la cui incredibile ed emozionante storia vera ha fatto il giro del mondo nel 2009.

Il cast del film oltre a Toni Collette (Hereditary, Knives Out) nei panni della cassiera e barista gallese Jan Vokes include anche il vincitore del Golden Globe Damian Lewis (Homeland) come Howard Davies. Il cast è completato da Owen Teale (Il trono di spade) nei panni di Brian, Joanna Page (Doctor Who) nei panni di Angela Davies, Nicholas Farrell nei panni di Phillip Hobbs, Peter Davison (Creature grandi e piccole) nei panni di Lord Avery, Anthony O’Donnell come Maldwyn, Lynda Baron (Scoop) e Karl Johnson (Wittgenstein).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Dream Alliance è nato il 23 marzo 2001. Come si vede nel film, sua madre è morta durante la sua nascita per esaurimento e suo padre, Bien Bien, è morto solo un anno dopo, all’età di 13 anni. Al momento dell’uscita del film Dream Alliance era vivo e vegeto, essendosi ritirato dalle corse nel 2012.

La scelta originale per il ruolo di Jan Vokes era l’attrice gallese Catherine Zeta-Jones, anche se alla fine è stata esclusa poiché per nulla simile alla vera Jan Vokes. L’attore gallese Ioan Gruffudd era la scelta originale del produttore per il ruolo di Howard Davies, ma i distributori statunitensi volevano un attore più noto al pubblico americano, quindi è stato scelto Damian Lewis. Né Toni Collette né Damian Lewis sono in realtà gallesi. Collette è australiana e Lewis è inglese (anche se ha origini gallesi).

“Dream Horse” è diretto dal regista gallese Euros Lyn i cui crediti includono regie di episodi di serie tv come Sherlock, Black Mirror, Daredevil, Queste oscure materie. Il film è scritto da Neil McKay con Katherine Butler e Tracy O’Riordan bordo come produttori.

Fonte: YouTube