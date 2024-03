Drive-Away Dolls: nuovo trailer italiano della commedia “on the road” di Ethan Coen (Al cinema dal 7 marzo)

Dal 7 marzo nei cinema italiani con Universal Pictures Drive-Away Dolls, la commedia “on the road” diretta da Ethan Coen da una sua sceneggiatura scritta con la moglie Tricia Cooke. Il film sarà distribuito nelle sale italiane esclusivamente in versione originale sottotitolata.

Jamie (Margaret Qualley), una ragazza dallo spirito libero che si dispera per l’ennesima rottura con la sua fidanzata, e la sua timida amica Marian (Geraldine Viswanathan) che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto.

Il cast include anche Beanie Feldstein, Colman Domingo, Pedro Pascal, Bill Camp, Matt Damon, Joey Slotnick, C. J. Wilson, Josh Flitter, Annie Gonzalez, Abby Hilden e Miley Cyrus.

Dopo 30 anni, non che non sia divertente, ma è più un lavoro di prima. Joel si sentiva allo stesso modo, ma non nella misura in cui lo pensavo io. È un inevitabile sottoprodotto dell’invecchiamento. E gli ultimi due film che abbiamo realizzato, io e Joel insieme, sono stati davvero difficili in termini di produzione. Voglio dire, davvero difficili. Quindi, se non sei obbligato a farlo, ad un certo punto dici: perché lo sto facendo?