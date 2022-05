Due donne al di là della legge: trailer e nuove clip in italiano del film di Raffaele Schettino

Dal 19 maggio al cinema con Groucho Films Due donne al di là della legge, La storia di una famiglia italiana in un tempo passato, ma con una maturità sociale che oltrepassa i tempi attuali. Il film è diretto, interpretato e co-sceneggiato da Raffaele Schettino.

Trama e cast

La trama ufficiale: Nell’Italia agraria di inizio secolo, ad Anditri, una terra di confine nel Sud Italia, un uomo (Donato) vive felicemente con la moglie (Anna), ma si innamora di un’altra donna, la còrsa (Marisa), da poco emigrata con la famiglia dalla Sardegna: le due donne risolvono l’impasse in una convivenza a tre, alla luce del sole, e con la creazione di una famiglia allargata. Il piccolo paesino lentamente accetta la situazione, in nome dell’Amore e dell’Amicizia, negli anni burrascosi delle lotte contadine e operaie e in uno sfondo di magia contadina. Una storia tutta al femminile dove DUE DONNE rivoluzionano il sentire comune.

“Due donne al di là della legge” è interpretato da Mara Calcagni, Sonja Birgit Berg, Luisa De Santis, Jean-Paul Denizon e Raffaele Schettino.

Due donne al di là della legge – trailer e video

Trailer ufficiale pubblicato il 30 aprile 2022

Nuove clip ufficiali in italiano pubblicate il 19 maggio 2022

Curiosità

Raffaele Schettino dirige “Due donne al di là della legge” da una sua sceneggiatura scritta con Domenico del Mastro (Tradimenti e magie).

Il film ha fruito della fotografia di Sara Brusciano & Nicola Cattani, della scenografie Maurizio Carraro & Samantha Giova e dei costumi Marina Mangiapelo. Il montaggio è stato curato da Raffaele Schettino & Sergio Alberini.

Il film è stato girato interamente in Italia e le ambientazioni sono state scelte tra la provincia di Latina (Fondi) e la città di Latina (presso Latina Film Commission), la provincia di Avellino (in Irpinia ad Ariano Irpino, Frigento, Taurasi), la provincia di Teramo (Ortona de’ Marsi).

Note di regia

Il drammatico periodo storico

Siamo dopo la Grande Guerra, nel 1919. Il dramma appena passato ha dato nuova forza al popolo: in Italia si diffondono occupazioni delle terre e scioperi. In questa cornice di cambiamento sociale si inserisce la storia di Anna, Marisa e Donato. Le due donne sovvertono i valori tradizionali, il concetto di famiglia monogama viene messo in discussione, tanto quanto il concetto patriarcale di società, in uno sfondo di magia contadina.

Una storia particolare

Come è possibile che in un paesino del profondo Sud italiano sia esistita una storia, una famiglia del genere? Che diceva la gente? Sono riuscito a rintracciare e a intervistare l’ultimo figlio ancora in vita (89 anni) e mi ha raccontato come vivevano: persone divertenti, fratelli e sorelle, pieni di amore e di voglia di vivere, in cui le Due Madri erano il propulsore all’interno e all’esterno della famiglia.

Chi è Raffaele Schettino?

Raffaele Schettino è nato nel 1975 ed è attore e regista. Dopo studi classici e una laurea in economia, ha frequentato il master in Arti Sceniche presso l’università federale di Bahia (Brasile), studia voce e canto polifonico contadino con il coro della Scuola di Testaccio (Giovanna Marini) e ha studiato con maestri come Dario Fo, Jean Paul Denizon (P. Brook) e l’Odin Teatret di Eugenio Barba. E’ codirettore artistico dell’ass. cult. Groucho Teatro (2006-oggi) e amministratore unico della società di produzione e distribuzione cinematografica Groucho cinema srl (2014-oggi). Ha scritto, diretto e interpretato numerose piéce teatrali. E’ approdato al Cinema e all’audio-visivo girando documentari. “Il mondo magico” (prod. Groucho Cinema, 2017), è stata la sua opera prima, come co-sceneggiatore, regista, attore e produttore; è qualificato “Film d’Essai” al Mibact; Platinum Remi Award 49ma ed. del Houston WorldFest e Merit Award “miglior regia” al Rome web awards. Con il cortometraggio “Tradimenti e magie” ha ricevuto il gold award come miglor regia alla 52a ed. del World Fest di Houston.

La colonna sonora

Le musiche del film sono di Francesco Schettino che ha collaborato con il regista Raffaele Schettino anche per il cortometraggio “Tradimenti e magie”

Ho deciso di affiancare ai classici per pianoforte e alle musiche popolari, composizioni originali per organo Hammond che rimandando alle conquiste di libertà e cambiamento ottenute negli anni 60-70. Un “forward looking” che conferisce universalità alla storia raccontata.

