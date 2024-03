Dune – Parte Due: nuovi video ufficiali, locandina e 4 volumi di Panini Comics ispirati al film e al mondo di Frank Herbert

Dune – Parte Due ha fatto il suo debutto nei cinema e in occasione dell’uscita del secondo film del regista Denis Villeneuve andiamo a proporvi due nuovi video ufficiale, un dietro le quinte e uno sguardo al red carpet della premiere mondiale del film.

Inoltre per chi come noi ama approfondire, Panini Comics presenta quattro volumi imperdibili, utili per scoprire le origini della saga scritta da Frank Herbert e approfondire vicende e curiosità di questo secondo capitolo cinematografico.

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

Dune Parte Due – Le nuove featurette ufficiali del film

Villeneuve ha diretto il film da una sceneggiatura scritta assieme a Jon Spaihts, basata sul romanzo di Herbert. Il film è prodotto da Mary Parent, Cale Boyter, Denis Villeneuve, Tanya Lapointe e Patrick McCormick. I produttori esecutivi sono Josh Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, con Kevin J. Anderson in veste di consulente creativo.

Villeneuve torna nuovamente a lavorare con il team di filmmakers di “Dune” composto da Greig Fraser, direttore della fotografia vincitore di un Oscar, Patrice Vermette, scenografa premiata con l’Oscar, Joe Walker, montatore anche lui vincitore di un Premio Oscar, Paul Lambert, supervisore degli effetti visivi vincitore di un Oscar e Jacqueline West, costumista nominata all’Oscar. La colonna sonora è composta anche in questo secondo capitolo dal Premio Oscar Hans Zimmer. “Dune – Parte Due” è stato girato a Budapest, Abu Dhabi, in Giordania e in Italia.

Dune Parte Due – I nuovi volumi ispirati al film

Si parte con Dune: La Graphic Novel Ufficiale del Film: un nuovo, emozionante modo di assaporare il fantastico mondo di Dune con la storia di Paul, il brillante erede di Casa Atreides. Un viaggio alla scoperta del destino del giovane verso grandi cose, al di là della sua comprensione, e un viaggio sul pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e al suo popolo. All’interno anche un’introduzione di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, autori dei romanzi prequel di Dune.

Con L’arte e l’anima di Dune – parte II continua il travolgente viaggio nel dietro le quinte e la genesi del progetto Dune, dagli intricati costumi agli effetti digitali più eccezionali e innovativi. Una lettura imperdibile per comprendere al meglio l’approccio visionario di Dennis Villeneuve che ha reso il capolavoro di Frank Herbert un film da Oscar. Tra le pagine inoltre non mancano imperdibili contenuti inediti, come le interviste esclusive al cast tecnico e artistico.

Dune: Le Acque del Kanly è un’opera imperdibile che riadatta magistralmente un racconto breve realizzato da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, con la matita di Francesco Mortarino. Dopo gli eventi della Battaglia di Arrakeen, il leggendario signore della guerra Gurney Halleck ha giurato che otterrà la sua vendetta contro gli Harkonnen, con ogni mezzo necessario. Alleato con dei contrabbandieri di spezie, Gurney ha l’opportunità di sferrare un colpo letale al proprio nemico, ma a quale costo?

Infine, Dune: Casa degli Harkonnen 1, il secondo romanzo prequel di Dune adattato per la prima volta da Brian Herbert, Kevin J. Anderson e Michael Shelfer. Un viaggio nel passato per scoprire come le complesse e brutali scelte degli Harkonnen ne hanno plasmato il futuro. Leto dovrà compiere scelte strazianti, mentre il Barone Harkonnen trama non solo contro gli Atreides, ma anche contro il Bene Gesserit e l’Imperatore stesso. Chi sta osservando il Duca Atreides da lontano?

