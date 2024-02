Dune – Parte Due: la colonna sonora del sequel con Timothée Chalamet e Zendaya (Al cinema dal 28 febbraio)

Hans Zimmer Dune – Parte Due, arriva nei cinema italiani il prossimo 28 febbraio con Warner Bros. Pictures il secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo “Dune” di Frank Herbert con un cast ancora più ricco di star internazionali. Il film diretto dal pluripremiato regista Denis Villeneuve e prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, è l’attesissimo seguito dell’acclamato “Dune”, vincitore nel 2021 di sei Premi Oscar.

“Dune – Parte Due” esplora il mitico viaggio di Paul Atreides che si unisce a Chani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l’amore della sua vita e il destino dell’universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere.

‘Dune – Parte Due’ riporta in sala l’acclamato bestseller di Frank Herbert. Gli amati protagonisti del primo capitolo tornano sul grande schermo affiancati da numerose nuove star internazionali, tra queste: il candidato all’Oscar, Timothée Chalamet (“Wonka”, “Chiamami col tuo nome”), Zendaya (“Spider-Man: No Way Home”, “Malcolm & Marie”, “Euphoria”), Rebecca Ferguson (“Mission: Impossible – Dead Reckoning”), il candidato all’Oscar Josh Brolin (“Avengers: Endgame”, “Milk”), il candidato all’Oscar Austin Butler (“Elvis”, “C’era una volta… a Hollywood”), la candidata all’Oscar Florence Pugh (“Black Widow”, “Piccole donne”), Dave Bautista (i film “Guardiani della galassia”, “Thor: Love and Thunder”), il Premio Oscar Christopher Walken (“Il cacciatore”, “Hairspray – Grasso è bello”), Stephen McKinley Henderson (“Barriere”, “Lady Bird”), Léa Seydoux (la saga “James Bond” e “Crimes of the Future”), con Stellan Skarsgård (“Mamma Mia!” i film, “Avengers: Age of Ultron”), la candidata all’Oscar Charlotte Rampling (“45 anni”, “Assassin’s Creed”) e il vincitore dell’Oscar Javier Bardem (“Non è un paese per vecchi”, “A proposito dei Ricardo”).

Dune Parte 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore premio Oscar Hans Zimmer (“Inception”, “Il Gladiatore”, “Il Re Leone”) che ha musicato anche Dune – Parte 1 . Zimmer è un grande fan del romanzo “Dune” e ha rifiutato di lavorare con il frequente collaboratore Christopher Nolan su Tenet per produrre le colonne sonore di questi due film.

Il regista Denis Villeneuve e Hans Zimmer hanno collaborato anche per il sequel Blade Runner 2049.

La colonna sonora di “Dune – Parte Due” di Hans Zimmer è il seguito del suo acclamato album di colonne sonore e di due uscite di accompagnamento di Dune del 2021, che ha valso a Zimmer un Oscar. Zimmer ha affrontato la colonna sonora come una continuazione del primo film e dice:

Non ho mai lasciato il mondo di Dune. In effetti, penso che Denis pensasse che fossi un po’ matto, perché ho continuato a scrivere dopo aver finito il primo film. Ma poiché conoscevo la storia, conoscevo il libro, sapevo cosa ci sarebbe successo. E infatti, molti dei temi principali di questo secondo film sono stati scritti alla fine del primo film, prima che Denis iniziasse le riprese. Mi è sembrato importante continuare a scrivere quando eravamo ancora con lo stesso spirito, lo stesso stato d’animo.

Villeneuve ha incaricato Zimmer di comporre un brano musicale chiave per il nuovo film, creando una colonna sonora per la storia d’amore tra Paul (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya). Villeneuve a tal proposito ha dichiarato:

Volevo che Hans scrivesse qualcosa di indimenticabile per Chani. Un tema d’amore, l’amore di Paul per Chani. Volevo qualcosa di straziante e il tema d’amore più bello mai scritto, e onestamente penso che lo abbia fatto con il brano “A Time of Quiet Between the Storms”. È una delle colonne sonore più belle che abbia scritto. Ricordo che quando l’ho ascoltato per la prima volta ero in lacrime.

Il trailer di “Dune – Parte 2” è accompagnato dal brano “Gom Jabbar” composto da Zimmer per il primo film. Si tratta di un riferimento alla prova a cui viene sottoposto Paul Atreides per appurare se ha o meno le caratteristice del “Kwisatz Haderach”. In “Dune” la Reverenda Madre mette alla prova il ragazzo mediante un’ordalia che solo gli eletti riescono a superare, e nonostante Paul resista a questa prova più di qualsiasi altro ella continua a dubitare sul fatto che egli possa essere il tanto atteso predestinato. Ma pur dimostrando di essere l’eletto Paul seguirà una strada molto distante da quella che le Bene Gesserit avevano pensato per lui.

Hans Zimmer – Note biografiche

Hans Zimmer ha realizzato più di 500 progetti attraverso tutti i media, che, messi insieme, hanno incassato più di 28 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Zimmer è stato insignito di due Oscar, tre Golden Globe, quattro Grammy, un American Music Award e un Tony Award.

I suoi lavori più importanti includono Dune: Parte Uno, Top Gun: Maverick, No Time to Die, Il Gladiatore, La sottile linea rossa, Rain Man, La trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception, Thelma & Louise, L’ultimo Samurai, 12 anni schiavo, Blade Runner 2049 (scritto insieme a Benjamin Wallfisch) e Dunkirk, oltre a diverse stagioni di Prehistoric Planet di David Attenborough, inclusa la terza stagione in arrivo.

Al di là delle sue composizioni pluripremiate, Zimmer è un artista itinerante di notevole successo, avendo appena concluso il suo secondo tour europeo “Hans Zimmer Live” e esibendosi in Medio Oriente alla rinomata Coca-Cola Arena di Dubai per due notti consecutive, nonché al Gran Prix di Formula 1 di Singapor. Il suo tour “World of Hans Zimmer”, da lui curato e diretto, inizierà la sua ultima corsa europea di oltre 50 date questo marzo sulla scia dell’uscita di “Dune: Parte Due”.

DuneParte Due – La tracklist ufficiale

​

1. Beginnings Are Such Delicate Times

2. Eclipse

3. The Sietch

4. Water of Life

5. A Time of Quiet Between the Storms

6. Harvester Attack

7. Worm Ride

8. Ornithopter Attack

9. Each Man Is a Little War

10. Harkonnen Arena

11. Spice

12. Seduction

13. Never Lose Me

14. Travel South

15. Paul Drinks

16. Resurrection

17. Arrival

18. Southern Messiah

19. The Emperor

20. Worm Army

21. Gurney Battle

22. You Fought Well

23. Kiss the Ring

24. Only I Will Remain

La colonna sonora di “Dune – Parte 2” sarà disponibile su Amazona partire dal 23 febbraio 2024.