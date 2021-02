Dutch: trailer e poster del dramma crime con Lance Gross

Disponibile via Faith Media Distribution un trailer ufficiale di Dutch, un dramma crime che racconta l’ascesa di un criminale del New Jersey che utilizzerà ogni mezzo necessario per dominare le strade e mettere le mani su prostituzione, gioco d’azzardo e stupefacenti. Quando Bernard James, Jr. meglio noto come l’olandese ottiene il controllo del business dell’eroina si trova contrapposto ad avversari di ogni sorta tra mafiosi, uomini di legge e amici in cerca di redenzione.

La trama ufficiale:

Dal classico romanzo cult di “Urban Fiction” della serie “Dutch” di Teri Woods che infrange tutte le regole. Presenta un giocatore che userà ogni mezzo necessario per dominare le strade e oltre. Non c’è un angolo di strada in cui non possa lavorare o donna che non possa sedurre Bernard James, Jr. aka Dutch, che in un batter d’occhio ha trasformato il business di eroina rubata ad un signore della droga africano nell’impero della droga più temuto della East Coast. E non mancano i nemici che giurano di sconfiggerlo, tra cui un vendicativo erede della mafia, un ambizioso procuratore distrettuale e un ex amico con rimorsi di coscienza. Ma nessuno dei suoi nemici può fermare ciò che non possono vedere. Con la sua vita in gioco e la faccia del nemico in tutti quelli che vede, Dutch gioca la partita e segna una mano vincente di fronte a tutto ciò che lo ha tradito. Ma c’è una donna a cui Dutch non può resistere che scuoterà il suo sangue freddo fino al midollo. E sarà l’unico tradimento che non vedrà mai arrivare e che metterà a rischio più di quanto avesse mai immaginato.

Il cast include Lance Gross nei panni di Dutch, Jeremy Meeks, Macy Grey, Gunna, Natasha Marc, Tyrin Turner, Melissa Williams, Markice Moore e Michael Blackson.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Dutch” è co-diretto dai registi americani Preston A. Whitmore II (Il Natale e altri guai) e David Wolfgang (Love & Hip Hop). Whitmore e Wolfgang dirigono da una loro sceneggiatura adattata dal romanzo di Teri Woods. Whitmore nel 2017 ha già adattato in solitaria True to the Game, altro romanzo di Woods che ha fruito anche di un sequel, True to the Game 2, diretto da Jamal Hill, scritto da Whitmore e uscito nel 2020.

Prodotto da Manny Halley, Yolanda Halley e Rodney Turner II, “Dutch” debutterà in alcune sale americane a partire dal 12 marzo 2021.

