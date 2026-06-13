Nel film Pitt interpreta James Belmont, un ex militare delle forze speciali che si ritrova disperso nelle remote terre dell’Alaska dopo un drammatico incidente aereo. Al suo fianco c’è Odin, il fedele cane da combattimento che lo accompagna in una sfida disperata contro il freddo, la fame e i pericoli della natura selvaggia.Il trailer alterna

E’ uscito il trailer del nuovo thriller di Brad Pitt ed è mozzafiato

Nel film Pitt interpreta James Belmont, un ex militare delle forze speciali che si ritrova disperso nelle remote terre dell’Alaska dopo un drammatico incidente aereo. Al suo fianco c’è Odin, il fedele cane da combattimento che lo accompagna in una sfida disperata contro il freddo, la fame e i pericoli della natura selvaggia.

Il trailer alterna momenti di grande spettacolarità a scene più intime, mostrando il legame profondo tra l’uomo e il suo compagno a quattro zampe. Non mancano gli scontri con i predatori, tra cui un branco di lupi che sembra rappresentare una delle principali minacce lungo il percorso dei protagonisti.

Il ritorno della coppia Pitt-Ayer

Per David Ayer si tratta di una reunion particolarmente significativa. Dopo il successo di Fury, il regista ha scelto nuovamente Brad Pitt per un progetto che punta meno sull’azione militare tradizionale e più sul lato umano dei personaggi. Secondo le anticipazioni, Heart of the Beast racconta non soltanto una storia di sopravvivenza, ma anche un percorso di elaborazione del dolore, resilienza e rinascita personale.

Lo stesso Ayer ha descritto la performance dell’attore come una delle più vulnerabili e intense della sua carriera recente, un elemento che potrebbe rendere il film qualcosa di diverso rispetto ai classici survival hollywoodiani.

Accanto a Brad Pitt troviamo anche J.K. Simmons e Anna Lambe, mentre la sceneggiatura porta la firma di Cameron Alexander. Il progetto è stato sviluppato da Paramount Pictures e vede lo stesso Pitt coinvolto anche come produttore.

Le riprese sono state realizzate in Nuova Zelanda, scelta che ha permesso di ricreare paesaggi spettacolari e ambientazioni selvagge capaci di restituire tutta la durezza dell’Alaska.

Quando esce il film

L’uscita nelle sale americane è prevista per il 25 settembre 2026. Dopo il successo di F1, Brad Pitt si prepara così a tornare sul grande schermo con un progetto completamente diverso, puntando su una storia che unisce adrenalina, emozione e il rapporto speciale tra un uomo e il suo cane.

Le immagini del trailer suggeriscono un film capace di parlare non solo agli amanti dell’azione, ma anche a chi cerca racconti intensi e profondamente umani. E, almeno dalle prime reazioni, il viaggio di James e Odin sembra avere tutte le carte in regola per diventare una delle sorprese cinematografiche dell’autunno.