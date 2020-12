Earwig and the Witch: nuovo trailer inglese del film animato in CG dello Studio Ghibli

E’ disponibile un nuovo trailer stavolta in lingua inglese di Earwig and the Witch, primo film d’animazione in CG dell’iconico Studio Ghibli ispirato all’omonimo libro di Diana Wynne Jones (Il castello Errante di Howl).

La storia segue “una testarda orfana di nome Earwig che vive con una strega egoista ma poi intraprende un viaggio e incontra sua madre che ha poteri magici. Durante il suo viaggio, Earwig scopre un mondo di incantesimi e pozioni e una canzone misteriosa che potrebbe aiutarla a trovare la sua famiglia perduta”.

La trama ufficiale del film:

Cresciuta in un orfanotrofio nella campagna britannica, Earwig non ha idea che sua madre avesse poteri magici. La sua vita cambia radicalmente quando una strana coppia la prende in casa, ed è costretta a vivere con una strega egoista. Mentre la ragazzina testarda decide di scoprire i segreti dei suoi nuovi tutori, scopre un mondo di incantesimi e pozioni e una canzone misteriosa che potrebbe essere la chiave per trovare la famiglia che ha sempre desiderato.

Il cast di doppiatori per l’edizione inglese include l’esordiente Taylor Henderson come Earwig, Richard E. Grant visto di recente nei panni del Generale Pryde in Star Wars: L’ascesa di Skywalker che presta la voce a Mandrake e Dan Stevens, il principe del live-action La Bella e la Bestia, che interpreta Thomas. Il cast include anche Kacey Musgraves come la madre di Earwig, Summer Jenkins (Phyllis), Vivienne Rutherford (Sally) e Vanessa Marshall (Bella Yaga).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Nella versione originale in lingua inglese del romanzo originale di Diana Wynne Jones la protagonista si chiama “Earwig” o “Erica Wigg”, mentre nella traduzione giapponese del romanzo di Kaoruko Tanaka, lo stesso personaggio è chiamato “Ayatsuru” o “Âya Tsûru”, di solito chiamato semplicemente “Âya”.

Il film è diretto da Goro Miyazaki (La collina dei papaveri, I Racconti di Terramare), prodotto dal co-fondatore dello studio Toshio Suzuki e sviluppato dal vincitore dell’Oscar Hayao Miyazaki. “Earwig and the Witch” presenta una performance in lingua inglese di una sigla musicale della sei volte vincitrice del Grammy Kacey Musgraves. Il film uscirà negli Stati Uniti nel 2021.