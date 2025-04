Ecco dove rivedere tutti gli episodi di Costanza

Costanza è stata la grande novità di questa stagione televisiva. Una trama avvincente e protagonisti in grado di tenere incollati i fan al piccolo schermo: sono stati questi gli elementi che hanno contraddistinto la fiction nel corso delle sue puntate. Ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola, la stessa autrice dei libri de L’Allieva, la trama ha conquistato il pubblico tanto che in molti stanno chiedendo – a gran voce – di poter vedere presto la seconda stagione. Ancora non si sa se la fiction proseguirà il prossimo anno con delle nuovissime puntate, anche se le premesse ci sono tutte. Questo nuovo prodotto televisivo ha raggiunto un alto livello di share, oltre che migliaia di telespettatori.

Nell’attesa di scoprire qualcosa in più su un’ipotetica nuova stagione, è però possibile riguardare tutti gli episodi andati in onda recentemente su Rai 1. Ecco dove.

La trama e il significato di Costanza

La fiction racconta la storia di Costanza, una giovane laureata in medicina e specializzata in Paleopatologia. Mamma single della piccola Flora, decide ad un certo punto di trasferirsi a Verona dopo aver vinto un assegno di ricerca dall’Università. Proprio in quella città vive anche la sorella Antonietta, oltre che il suo ex fidanzato Marco, che è diventato negli anni un noto architetto all’apice della sua carriera. I due hanno avuto una storia d’amore sette anni prima, ma il loro destino si incrocia nuovamente, anche se lei inizia a frequentare il collega Ludovico e lui è vicinissimo alle nozze con la sua storica fidanzata Giulia.

Nel frattempo, Costanza deve risolvere dei misteri antichi, dato che il suo lavoro la porta a ricostruire la vera storia di Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia, i cui resti sono stati ritrovati accanto al bellissimo Castello di Montorio. A svelarne qualche dettaglio in più è stato proprio il regista Fabrizio Costa che, a tal proposito, ha detto: “Le eroine sono due: Costanza, che vive oggi, paleopatologa, ragazza madre per scelta, incerta se rivelare la figlia all’uomo con cui la ha concepita, e Selvaggia di Staufen, figlia illegittima di Federico II di Svevia, che vive otto secoli prima di lei, ma vibra con le stesse corde del cuore nei confronti dell’amato e della figlia che muovono i sentimenti di Costanza“.

Dove rivedere le puntate di Costanza