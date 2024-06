Eddie Murphy ha recentemente iniziato a doppiare Shrek 5 e rivela uno spin-off in sviluppo alla Dreamworks Animation dedicato al suo Ciuchino.

Eddie Murphy conferma Shrek 5 e uno spin-off su Ciuchino in sviluppo

Novità in casa Dreamworks Animation, Eddie Murphy volto noto del franchise di Shrek per aver prestato la voce a Ciuchino, ha fatto un paio di rivelazioni che faranno la gioia dei fan del burbero orco verde e del logorroico asinello, incluso uno Shrek 5 in arrivo.

Murphy dice che presto i fan oltre a godersi un quinto film di Shrek, potranno avere il primo lungometraggio spin-off con protagonista il personaggio di Ciuchino – il ruolo che Murphy interpreta ormai da oltre 20 anni. “Shrek 5” uscirà nel 2025 mentre per lo spin-off non c’è al momento nessuna futura “finestra” in cui collocarlo poiché è ancora troppo presto.

“Ho iniziato a registrare Shrek, penso che uscirà nel 2025, e prossimamente ne faremo uno su Cichino”, ha detto Murphy al sito Collider mentre promuoveva il suo nuovo film, Un piedipiatti a Beverly Hills – Axel F aka Beverly Hills Cop 4 in arrivo su Netflix il prossimo 3 luglio.

Il franchise di Shrek che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, conta al momento quattro lungometraggi: Shrek (2001), Shrek 2 (2004), Shrek terzo (2007) e Shrek e vissero felici e contenti (2010). A cui si aggiungono diversi cortometraggi, tra cui Shrek 3-D (2003), originariamente concepito per un’attrazione di un parco a tema; due speciali televisivi, lo speciale natalizio Shrekkati per le feste (2007) e lo speciale di Halloween Shrekkato da morire (2010) e due film spin-off, Il gatto con gli stivali (2011) e Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (2022). Shrek ha generato anche un musical allestito a Broadway nel 2008.

Nella scena finale de “Il gatto con gli stivali 2″, il Gatto con gli Stivali, Kitty e Perrito trafugano una nave del governatore di Del Mar e si dirigono verso” nuove avventure” e come afferma il protagonista in cerca “di vecchi amici”, un cenno ad una prossima reunion con Shrek e Ciuchino confermata da Murphy.