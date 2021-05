Knives Out 2: Edward Norton nel cast di Cena con delitto 2

Knives Out 2 aka Cena con delitto 2 aggiunge Edward Norton al cast che già include Dave Bautista. Il sito Deadline riporta che il primo di due sequel pianificati da Netflix, a seguito di un accordo siglato da 450 milioni di dollari, del mistery Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson che nel 2019 ha incassato 311 milioni di dollari.

Rian Johnson tornerà a dirigere il progetto, con la star Daniel Craig che riprenderà il ruolo di Benoit Blanc. Il primo “Knives Out” ha messo in campo un cast stellare, diventando un enorme successo di critica e commerciale e guadagnandosi una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Non ci sono dettagli della trama per il sequel, ma se la ricetta non cambia ritroveremo il Benoit Blanc di Craig impegnato a risolvere un altro omicidio che ruota attorno a un ampio cast di sospetti.

Johnson in una intervista rilasciata febbraio dello scorso anno ha confermato il sequel, aggiungendo che è meglio non pensare al film come ad un “Knives Out 2”, ma piuttosto come ad una continuazione delle avventure del detective privato di fama mondiale di Daniel Craig, Benoit Blanc.

In realtà sto scrivendo un altro Knives Out. È stato così difficile, perché ho cladeggiato l’idea per il primo per 10 anni. E con questo, inizio con una pagina vuota. È non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare un titolo per questo in modo da poter smettere di chiamarlo “The Knives Out Sequel” perché è solo Daniel Craig come lo stesso detective con un cast completamente nuovo…Nella mia mente, non ci penso nemmeno in termini di sequel. Per me è un film a sé stante, da quando abbiamo iniziato a lavorarci ho pensato di farlo allo stesso modo in cui Agatha Christie ha scritto un mucchio di romanzi di Poirot. Voglio dire farlo con Blanc che continua a risolvere più gialli. Cast completamente nuovo, location completamente nuova, mistero completamente nuovo. È solo un altro caso di Benoit Blanc e sembra che ci siano così tante cose diverse che puoi fare con esso.

Norton lanciato nel 1996 dal thriller Schegge di paura e noto per ruoli in American History X, Fight Club, Red Dragon, The Italian Job, The Illusionist – L’illusionista, L’incredibile Hulk e Birdman, che gli è valso la sua terza candidatura all’Oscar, ha diradato la sua presenza sul grande schermo ed è tornato dietro la macchina da presa nel 2019 per dirigere e interpretare il noir Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Rivedremo Norton prossimamente anche in The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson.

Il piano è che “Knives Out 2” inizierà le riprese quest’estate in Grecia ed è al momento sprovvisto di una data di uscita ufficiale.