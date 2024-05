Eileen: trailer e clip in italiano del film con Thomasin McKenzie e Anne Hathaway (Al cinema dal 30 maggio)

Disponibili nuove clip in italiano con scene tratte dal film Eileen di William Oldroyd, al cinema dal 30 maggio, distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Già apprezzato per “Lady Macbeth”, il regista William Oldroyd dirige la nuova star di Hollywood Thomasin McKenzie (“Jo-Jo Rabbit” e “Ultima notte a Soho”) e l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway in un thriller sofisticato dalle atmosfere hitchcockiane tratto dal romanzo omonimo di Ottessa Moshfegh.

Al centro della vicenda Eileen (Thomasin McKenzie), una ragazza che conduce una vita monotona lavorando come segretaria in un riformatorio minorile nell’America degli anni ‘60. La sua esistenza verrà sconvolta dall’arrivo di Rebecca (Anne Hathaway), la nuova psicologa del carcere. Brillante e disinvolta, Rebecca esercita un fascino magnetico su Eileen, che rimane immediatamente attratta dalla sua eleganza. Ben presto però la loro amicizia prenderà una piega pericolosa, sfociando in un esito sempre più sinistro.

Anne, invece, ha portato la sua vasta esperienza sullo schermo e un impeccabile tempismo comico che hanno dato vita alla perfetta Rebecca. Non ha mai smesso di affinare e perfezionare il suo personaggio; è stato stimolante vederla impegnarsi per cogliere l’inaspettato in ogni momento.

Thomasin McKenzie e Anne Hathaway sono state le nostre prime scelte per i ruoli di Eileen e Rebecca. Thomasin è una rivelazione. È l’attrice più disponibile e onesta con cui ho lavorato – oltre che la persona perfetta per esplorare le complessità e le contraddizioni di Eileen. È un dono per un regista: è aperta, emotivamente disponibile, coraggiosa e totalmente disposta a gettarsi nel ruolo rischiando tutto. Sono rimasto costantemente stupito dalla sua instancabile ricerca di onestà e semplicità.

William Oldroyd è noto soprattutto per aver diretto l’acclamato film del 2016, Lady Macbeth, con Florence Pugh. Dopo essere stato presentato in anteprima a Toronto, il film ha ottenuto recensioni entusiastiche al London Film Festival, ha vinto il premio FIPRESCI al San Sebastian Film Festival e ha fruttato a William una nomination ai DGA. William è uno stimato regista teatrale britannico molto attivo presso il Young Vic Theatre di Londra, e ha diretto produzioni di Sartre a Tokyo, di Beckett a Monaco e di Shakespeare nel Regno Unito.

La première di Eileen al Sundance è stata la prima per noi, in molti sensi. È la prima sceneggiatura tratta da un libro che abbiamo scritto insieme, il primo film che abbiamo prodotto ed Eileen è stato il primo romanzo di Ottessa. Il libro è ispirato all’adattamento di Hitchcock di Rebecca, di Daphne du Maurier.

La storia del film è incentrata sul dramma e sulla storia d’amore tra due donne che cercano sé stesse e la loro verità in quello che diventa un percorso sempre più sinistro nel rivelare il marciume della misoginia. Quando abbiamo iniziato a immaginare Eileen per il grande schermo, sapevamo di voler evocare la suspense hitchcockiana e il grande cinema, mantenendo l’originalità e la soggettività della nostra eroina moderna, affascinante e strana. Il processo di scrittura tra me e Luke è stato teso, propulsivo e inquietantemente predestinato, come se entrambi stessimo rievocando qualche contorta storia di Natale della nostra infanzia.

Collaborare in coppia per scrivere la sceneggiatura ha raddoppiato il nostro impegno e la nostra passione per rendere la sceneggiatura inquietante, divertente e sincera. E in tutto questo, abbiamo portato una realtà profonda e penetrante delle nostre vite.

Lavorare con il regista Will Oldroyd è stato illuminante, magico e molto divertente. In una sontuosa rinascita del classico cinema di suspense, ha diretto un film visivamente sbalorditivo, ambientato in un luogo e in un’era opprimenti del New England dei primi anni ’60. Questa è l’ambientazione invernale perfetta per offrire ai cinefili la prima visione del nostro contorto thriller psicologico natalizio, di questo giallo-drammatico, interpretato magistralmente da Thomasin McKenzie e Anne Hathaway, oltre che da Shea Whigham e Marin Ireland.

Questo è un debutto importantissimo per noi in molti sensi. Condividere il film al Sundance è perfetto: il film è stato un progetto davvero concreto ed è fantastico presentarlo in anteprima in questa celebrazione del cinema indipendente qui a Park City.

[Ottessa Moshfegh & Luke Goebel]