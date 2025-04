Elena Sofia Ricci: età, marito e figli, dove vive, carriera. Tutto sull’attrice

Elena Sofia Ricci, in un ruolo inedito ma attinente a tutto ciò che la rappresenta, il Cinema. Sarà lei infatti con Mika a presentare i David di Donatello, prendendo il posto di Carlo Conti che lo ha condotto per 7 edizioni. Nata a Firenze il 29 marzo, e registrata all’anagrafe come Elena Sofia Barucchieri, il volto di Che Dio Ci aiuti, ha respirato arte e storia fin da bambina avendo un papà storico e una mamma scenografa.

Vincitrice di numerosi riconoscimenti, quali tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, tre Ciak d’oro e due Telegatti, debutta da giovanissima in teatro e si fa notare al cinema con Impiegati di Pupi Avati. Ottiene ampio successo anche in televisione, con ruoli importanti in fiction come Orgoglio, I Cesaroni, Caro maestro e soprattutto Che Dio ci aiuti, dove interpreta Suor Angela dal 2011.

Al cinema ha recitato in film di rilievo come Io e mia sorella, Ne parliamo lunedì, Mine vaganti, Allacciate le cinture e Loro, dove veste i panni di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ruolo che le vale un nuovo David e un Nastro d’argento. Ha preso parte anche a numerose coproduzioni internazionali.

Gli esordi, gli amori, la maternità

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate e apprezzate nel panorama del cinema italiano. Molto riservata preferisce tenere la sua vita privata lontano dalle luci dei riflettori. Nonostante ciò la cronaca rosa racconta che è stata sposata due volte e avuto alcune storie importanti ma finite.

Come ha tempo fa confessato al Corriere della Sera, il suo modo di vivere l’amore è stato segnato dalla separazione dei suoi genitori, sopraggiunta quando lei era ancora una bambina: “Mia madre e mio padre si separarono presto, ne soffrii molto, sono cresciuta con mia nonna. Però questa aveva un bel pavimento di legno: io facevo danza classica ed è stato allora che ho cominciato ad amare il teatro. La recitazione, il set, il ‘fintume’”. Le sue parole.

Nonostante ciò ha realizzato il desiderio di diventare madre, infatti ha due figlie, nate da legami differenti: Emma Quartullo nata nel 1996 dalla relazione con Pino Quartullo attore e regista e Maria Mainetti. La primogenita ha deciso di seguire le orme dei genitori e oggi lavora come attrice e come fotografa.

In un’intervista del 2022 l’attrice ha raccontato di aver avuto un grave problema di salute a causa di un’infezione al fegato per aver assunto una serie di farmici per curare una cisti alla colonna vertebrale che le causava forti mal di schiena: “L’anno scorso ho rischiato di morire per una grave infezione al fegato. Ho preso una serie di farmaci per curare una cisti nella colonna vertebrale che mi stava paralizzando. Sono stata in ospedale per alcuni mesi”.

Accanto alla carriera artistica, Ricci porta avanti le sue attività nel sociale, prestando il volto a diverse campagne di sensibilizzazione. Nel 2019 ha rivelato di essere stata vittima di abusi a 12 anni, un episodio rimasto nascosto fino alla morte della madre. Negli ultimi anni è apparsa nel film Rita Levi-Montalcini, nella serie Vivi e lascia vivere, nella docu-serie Illuminate dedicata a Mariangela Melato, e ha interpretato Teresa Battaglia nella fiction tratta dai romanzi di Ilaria Tuti. Nel 2024 è tornata in TV come ospite a Ballando con le stelle. Elena Sofia Ricci è un’attrice versatile in grado di interpretare sia ruoli brillanti che drammatici e il pubblico l’adora anche per questo.