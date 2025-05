Elio Germano: età, compagna, studi, carriera e vita privata dell’attore

Premiato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2025 per il suo ruolo nel film Berlinguer, Elio Germano ha voluto lanciare diversi messaggi dal palco della kermesse cinematografica, tra cui un attacco al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Ma chi è l’artista la cui presenza all’evento era tanto attesa e che ha conquistato il premio più importante? Dalla sua età alla compagna, fino all’impegno politico, tutto su di lui.

Elio Germano è senza dubbio uno degli attori più talentuosi del panorama cinematografico nostrano. Classe 1980, il suo esordio risale a quando aveva solo 13 anni, nel 1993, interpretando il ruolo del giovane protagonista nel film Ci hai rotto papà. Da quel momento, nonostante la giovane età, inizia a girare diversi spot pubblicitari e partecipa a uno spettacolo teatrale, dove affina le sue doti d’attore.

Elio Germano, chi è la compagna, figli: tutto sul celebre attore

La fama per Elio Germano arriva nel 2007 con Nessuna qualità agli eroi, film in cui l’attore interpreta Luca Neri. Nello stesso anno grazie alla sua interpretazione nel film Mio fratello è figlio unico vince il suo primo David di Donatello. Da quel momento la sua carriera cinematografica è stata una vera ascesa, con tantissimi ruoli che l’hanno consacrato come uno dei migliori attori italiani. Non tutti sanno che oltre alla carriera cinematografica, anni fa Elio Germano faceva parte di un gruppo rap, Bestierare.

Nato a Roma, fin da quando era piccolissimo si è appassionato all’arte drammatica, iniziando a frequentare i vari laboratori teatrali del suo liceo. Elio Germano è riservatissimo per ciò che attiene la sua vita privata, infatti, non ha profili social e a tal proposito tempo fa, in un’intervista, disse che era più interessato alla vita reale, invece di quella virtuale. L’attore è sposato con una insegnante di sostegno di nome Valeria, ha due figli nati nel 2017 e nel 2019, ma è praticamente impossibile trovare immagini della sua vita lontano dalla macchina da presa.

Le parole di Elio Germano ai David di Donatello 2025

Elio Germano ringraziando per il premio ricevuto, durante la cerimonia dei David di Donatello 2025, non ha perso occasione di lanciare un messaggio ben preciso. E’ noto come l’attore sia molto attivo politicamente e più volte è finito al centro dell’attenzione mediatica per le sue dichiarazioni. Nel corso dell’evento che si è tenuto il 7 maggio, prima ha lanciato una frecciatina al ministro della Cultura, Giuli, commentando le sue dichiarazioni sullo stato del cinema italiano che non sarebbe in crisi. L’attore ha invitato il ministro a incontrare i rappresentanti di categoria per un confronto.

Poi, dedicando il premio ricevuto a tutti coloro che lottano per “la parità di dignità“, sottolineando come tutte le persone devono essere “degne allo stesso modo“, ha concluso il suo intervento dicendo: “E permettetemi di dire un palestinese la stessa dignità di un israeliano“.