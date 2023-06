Elio: trailer e anticipazioni del nuovo film Disney-Pixar al cinema nel 2024

Il 1° marzo 2024 debutta nei cinema americani Elio, il nuovo film d’animazione della Pixar, un’avventura fantascientifica che arriva da uno dei co-registi di Coco, Adrian Molina, uno story artist che ha lavorato alla Pixar sin dai tempi di Ratatouille qui alla sua prima regia in solitaria. Il film parla di un ragazzino di nome Elio che lotta per adattarsi fino a quando viene trasportato dagli alieni e diventa il prescelto per essere l’ambasciatore galattico della Terra.

Elio – La trama ufficiale

Per secoli, le persone hanno chiamato l’universo in cerca di risposte: nel nuovissimo film di Disney e Pixar “Elio”, l’universo risponde! Il lungometraggio vede protagonista Elio, un sognatore di undici anni (doppiato da Yonas Kibreab) con un estro artistico, molto creativo che non ama stare all’aria aperta e che trova difficile adattarsi. Nel frattempo, mamma Olga, che gestisce un progetto militare top secret, sta lavorando per decodificare uno strano segnale alieno proveniente dallo spazio. Ma è Elio che entra in contatto e si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Communiverse, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti provenienti da innumerevoli galassie. Erroneamente identificato come ambasciatore della Terra nel resto dell’universo, e completamente impreparato a quel tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di formidabili prove e in qualche modo scoprire chi è veramente destinato a essere.

Elio – Trailer e video

Curiosità sul film

Adrian Molina è un animatore, sceneggiatore e regista dei Pixar Animation Studios. Ha lavorato ai film Monsters University, Ratatouille, The Good Dinosaur e Coco, tra gli altri. I suoi storyboard per Toy Story 3 sono stati usati per creare un omonimo “Little Golden Book”.

La tagline del film è: “L’universo ha chiamato, ma al numero sbagliato”.

La custodia del telefono di Elio è il coniglio del cortometraggio della Pixar, Burrow (2020).

Yonas Kibreab voce di Elio ha recitato nelle serie tv Into the Dark, Obi-Wan Kenobi e Sweet Tooth. I crediti come doppiatore includono le serie tv d’animazione Blaze e le Mega Macchine, Slumberkins – Amici coccolosi e Star Wars: Young Jedi Adventures.

America Ferrera voce di Olga Solis ha prestato la voce ad Astrid in Dragon Trainer 2 e in alcuni cortometraggi basati sul franchise Dragon Trainer, tra cui La leggenda del drago Rubaossa, Il libro dei draghi, Dragons – Il dono del drago e il videogioco DreamWorks Dragons: Dawn of New Riders.

Il film è prodotto da Mary Alice Drumm e realizzato presso i Pixar Animation Studios ad Emeryville, Contea di Alameda in California.

Elio – Foto e poster