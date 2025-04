Ellen Pompeo: età, dove vive, marito e figli, chirurgia. Tutto sull’attrice

Ellen Pompeo è una delle interpreti più amate al mondo, diventata famosa soprattutto per la serie tv Grey’s Anatomy, che tanto ha fatto sognare milioni di persone e che è tornata con una nuova stagione nel 2025. Si tratta di un medical drama statunitense che segue le vicende di un gruppo di medici chirurgi al Seattle Grace Hospital. La serie si basa soprattutto sulla vita professionale e personale della dottoressa Meredith Grey, che esordisce prima come specializzanda di chirurgia e poi come medico.

Dietro al personaggio si nasconde una donna che, negli anni, ha saputo costruirsi una carriera passo dopo passo. Pompeo è infatti oggi una delle attrici più affermate del mondo televisivo.

Chi è Ellen Pompeo: l’infanzia, il dramma e l’esordio in tv

Nata a Everett (in Massachussetts) nel 1969, Pompeo ha origini italiane dato che il nonno Gesualdo era nato in un paese in provincia di Avellino. Nei primi anni di vita l’attrice ha dovuto affrontare la perdita prematura della mamma, venuta a mancare quando lei aveva 4 anni. Ha quindi trascorso l’infanzia e l’adolescenza con il padre venditore e, dopo aver conseguito il diploma, ha iniziato la ricerca del lavoro. In primis si è trasferita a New York per fare la babysitter, e si è poi spostata a Miami per svolgere l’occupazione di cameriera. Nel 1996 è tornata nella Grande Mela ed è stata improvvisamente notata da un agente dello spettacolo che l’ha inserita nello spot di una catena di ristorazione e che l’ha così lanciata nel mondo televisivo.

Ellen Pompeo si è così appassionata alla recitazione e ha iniziato a fare diversi provini, riuscendo ad ottenere una parte nella serie tv Strangers with Candy. Nel 2000 è invece partita per Los Angeles, e proprio qui ha avuto inizio la sua carriera che le ha dato la possibilità di recitare in molti progetti come Law & Order, Get Real, Strong Medicine e nel film Moonlight Mile – Voglia di ricominciare. Il suo volto è apparso anche in Prova a prendermi di Steven Spielber e in molti altri progetti televisivi e cinematografici.

Il successo con Grey’s Anatomy

Nel corso della sua carriera, Ellen Pompeo ha interpretato anche diversi ruoli in Undermind. Doppia identità (2003), in Intrigo a Barcellona (2004) e Life of the Party (2005). Il vero successo è però arrivato per lei quando è stata scritturata per la parte di Meredith Grey, protagonista della pluripremiata serie tv Grey’s Anatomy creata da Shonda Rhimes. Il ruolo le ha dato la possibilità di ottenere popolarità a livello mondiale e, nel 2007, ha anche ricevuto una nomination al Golden Globe come miglior attrice di serie televisiva.

La vita privata di Ellen Pompeo

L’attrice è oggi legata sentimentalmente al produttore statunitense Chris Ivery. I due hanno iniziato una storia d’amore nel 2003 per pronunciare il fatidico sì nel mese di novembre 2007. Due anni dopo hanno invece messo al mondo la loro prima figlia Stella Luna. Proprio a seguito della nascita della piccola, Pompeo si era detta non intenzionata a rinnovare il contratto con l’ABC – Casa di produzione di Grey’s Anatomy – ma alla fine ha preso parte anche alle successive stagioni. Nel 2014, la coppia ha dato alla luce anche la piccola Sienna May, nata da una madre surrogata. Nel 2016 Ellen è invece diventata mamma di un bambino di nome Eli Christopher.

Ellen Pompeo si è rifatta? La verità sulla chirurgia

Il volto dell’attrice – molto cambiato in tutti questi anni – è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica, dato che molti fan hanno pensato che lei si fosse sottoposta alla chirurgia estetica. Al momento non ci sono conferme a riguardo, anche se le indiscrezioni dicono che l’attrice abbia fatto affidamento al filler e alle iniezioni alle labbra.