Elon Musk: A24 sta sviluppando un film biografico con Darren Aronofsky alla regia

A24 ha acquisito i diritti per adattare sul grande schermo la biografia autorizzata del magnate della tecnologia Elon Musk scritta dadi Walter Isaacson, autore che ha scritto anche il libro “Steve Jobs” che è stato precedentemente adattato nell’omonimo film della Universal del 2015, con Michael Fassbender nel ruolo del CEO di Apple.

Al progetto è già collegato il regista Darren Aronofsky reduce dal successo del dramma The Whale che ha visto il protagonista Brendan Fraser premiato con un Oscar al miglior attore protagonista; Aronofsky noto per pellicole come Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan e Mother! affronta per la prima volta il genere biografico, sarà interessante scoprire l’approccio di un regista che utilizza spesso elementi surreali, melodrammatici e spesso inquietanti a questa tipoogia di narrazione.

L’imprenditore canadese Elon Musk ricopre i ruoli di fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, fondatore di The Boring Company, cofondatore di Neuralink e OpenAI, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla. L’impresa più recente di Musk è stata la controversa decisione di acquisire Twitter per l’incredibile cifra di 44 miliardi di dollari, che ha rinominato X. Secondo Forbes, al 17 ottobre 2023, con un patrimonio stimato di 256,1 miliardi di dollari, risulta essere la persona più ricca del mondo.

La biografia autorizzata di Elon Musk

Dall’autore di “Steve Jobs” e altre biografie di successo, il ritratto sorprendentemente intimo dell’innovatore più affascinante e controverso della nostra epoca: un visionario che ha infranto le regole e portato il mondo in un’era di veicoli elettrici, missioni spaziali private e intelligenza artificiale. E ha anche acquistato Twitter. Quando Elon Musk era ragazzino, in Sud Africa, veniva picchiato regolarmente dai bulli. Un giorno un gruppo lo spinse giù per una scalinata di cemento e lo prese a calci fino a ridurgli la faccia gonfia come un pallone. Elon rimase in ospedale per una settimana. Ma le cicatrici fisiche non furono paragonabili a quelle emotive inflitte poi dal padre – ingegnere, disonesto e carismatico. L’influenza del padre sarebbe durata a lungo. Musk è diventato un uomo-bambino duro e vulnerabile al tempo stesso, incline a bruschi sbalzi d’umore alla dottor Jekyll e mister Hyde, con un’elevata propensione al rischio e un senso epico per le missioni che intraprende e porta avanti con intensità maniacale e talvolta distruttiva. Agli inizi del 2022 – dopo un anno segnato da trentun razzi lanciati in orbita dalla sua azienda, SpaceX, dalla vendita di quasi un milione di auto da parte di Tesla, e dalla sua ascesa come uomo più ricco della Terra – Musk ha parlato con amarezza della sua inclinazione a suscitare drammi. «Devo allontanare la mia mentalità dalla modalità di crisi, in cui si trova da circa quattordici anni, o forse da quasi tutta la vita» ha detto. Era un commento malinconico, non un proposito per l’anno nuovo. Ma già mentre faceva questa promessa, comprava in gran segreto quote di Twitter, il parco giochi per definizione. Nel corso degli anni, ogni volta che si è trovato in un momento buio, è tornato agli orrori di quando veniva bullizzato al parco giochi. Lo stesso che ora ha la possibilità di possedere. Per due anni, Isaacson ha seguito Musk, partecipando alle sue riunioni, l’ha accompagnato nelle sue aziende, e ha passato ore a intervistare lui, la sua famiglia, gli amici, i colleghi e gli avversari. Il risultato è una storia intima, colma di racconti straordinari di trionfi e turbolenze, che risponde alla domanda: i demoni che spingono Musk sono anche ciò che serve per guidare l’innovazione e il progresso?

La biografia autorizzata di Elon Musk è disponibile su Amazon.

Elon Musk – Note biografiche

Elon Musk ha co-fondato e guida Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company.

In qualità di co-fondatore e CEO di Tesla, Elon Musk guida tutta la progettazione, l’ingegneria e la produzione globale dei veicoli elettrici, dei prodotti a batteria e dei prodotti a energia solare dell’azienda.

In qualità di progettista capo presso SpaceX, Musk supervisiona lo sviluppo di razzi e veicoli spaziali per missioni nell’orbita terrestre e, infine, su altri pianeti. Nel 2008, SpaceX Falcon 1 è stato il primo razzo a combustibile liquido sviluppato privatamente a raggiungere l’orbita, e SpaceX ha fatto ancora storia nel 2017 facendo nuovamente volare per la prima volta sia un razzo Falcon 9 che una navicella spaziale Dragon. Poco dopo, Falcon Heavy, il razzo operativo più potente al mondo per un fattore due, ha completato il suo primo volo nel 2018. Nel 2019, la versione con equipaggio della navicella spaziale Dragon di SpaceX ha completato la sua prima missione dimostrativa e la compagnia porterà gli astronauti della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale per la prima volta nel 2020. Basandosi su questi risultati, SpaceX sta sviluppando Starship – un sistema di trasporto completamente riutilizzabile che trasporterà equipaggio e merci sulla Luna, Marte e oltre – e Starlink , che fornirà Internet a banda larga ad alta velocità in luoghi in cui l’accesso è stato inaffidabile, costoso o completamente non disponibile. Sperimentando i razzi riutilizzabili, SpaceX sta perseguendo l’obiettivo a lungo termine di rendere gli esseri umani una specie multi-pianeta creando una città autosufficiente su Marte.

Musk è anche CEO di Neuralink, che sta sviluppando interfacce cervello-macchina a larghezza di banda ultraelevata per connettere il cervello umano ai computer.

Ha anche lanciato The Boring Company, che combina una tecnologia di tunneling veloce ed economica con un sistema di trasporto pubblico completamente elettrico al fine di alleviare la congestione urbana schiacciante e consentire viaggi ad alta velocità su lunghe distanze. The Boring Company ha costruito un tunnel di ricerca e sviluppo di 1,15 miglia a Hawthorne e sta attualmente costruendo Vegas Loop, un sistema di trasporto pubblico presso il Las Vegas Convention Center.

In precedenza, Musk ha co-fondato e venduto PayPal, il sistema di pagamento Internet leader a livello mondiale, e Zip2, uno dei primi servizi di mappe e indicazioni stradali Internet.

