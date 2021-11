Elvis: trailer e tutte le anticipazioni sul biopic di Baz Luhrmann su Elvis Presley

Il 24 giugno 2022 arriverà nei cinema il biopic su Elvis Presley del regista Baz Luhrmann. Il film racconta la vita e la carriera della leggenda del rock and roll Elvis Presley, con Austin Butler (Yoga Hosers, I morti non muoiono, C’era una volta…a Hollywood) nei panni di Elvis e Tom Hanks in quelli del manager colonnello Tom Parker.

Trama e cast

Ambientato in un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America, il prossimo film “Elvis” di Baz Luhrmann copre la crescita della leggenda del rock da cantante povero a icona globale, vista attraverso il prisma della sua complessa relazione di oltre due decenni con il manager colonnello Tom Parker (interpretato di Tom Hanks). Presley ha raggiunto un livello di celebrità eguagliato solo dai Beatles prima della sua morte nel 1977 all’età di 42 anni.

Il cast include anche Olivia DeJonge come la moglie di Elvis, Priscilla Presley; Helen Thomson e Richard Roxburgh come Vernon e Gladis Presley, i genitori di Elvis. Il cast è completato da Luke Bracey nei panni di Jerry Schilling, professionista dell’industria musicale americana che oltre a Elvis ha gestito i Beach Boys, Jerry Lee Lewis e Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis; Dacre Montgomery + il regista e produttore Steve Binder che ha diretto diversi speciali televisivi tra cui il “’68 Comeback Special” di Elvis; David Wenham interpreta il cantautore country canadese Hank Snow; Kate Mulvany è Marion Keisker la prima persona a registrare Elvis Presley il 18 luglio 1953 preso la Sun Records; Leon Ford vestirà invece i panni di Tom Diskin, l’assistente del Colonnello Parker. Il cast è completato da Kodi Smit-McPhee nei panni del cantautore Jimmie Rodgers, Kelvin Harrison Jr. in quelli di BB King , Xavier Samuel, Natasha Bassett (Dixie Locke), Josh McConville (Arthur “Big Boy” Crudup), Charles Grounds, Gareth Davies ed Elizabeth Cullen.

Elvis – trailer e video

Primo teaser trailer ufficiale pubblicato il 17 novembre 2021

Curiosità

Questo progetto di Elvis Presley attualmente senza titolo e noto solo come “Elvis” era precedentemente noto come “Kat King”.

Il “TCB” alla fine del teaser trailer è un riferimento al nome della band di Presley, i “Taking Care of Business”, durante il loro tour di concerti nel 1969.

Il film è diretto dall’acclamato regista australiano Baz Luhrmann, regista Ballroom – Gara di ballo, Romeo + Giulietta di William Shakespeare, Moulin Rouge!, Australia e Il grande Gatsby.

La sceneggiatura è scritta da Baz Luhrmann, Sam Bromell (The Get Down) e Craig Pearce (Il grande Gatsby) .

Il film è prodotto da Gail Berman, Catherine Martin, Patrick McCormick, Andrew Mittman, Schuyler Weiss e Baz Luhrmann.

Durante la produzione in Australia nel marzo 2020, sia Tom Hanks che sua moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Coronavirus. Di conseguenza, la produzione è stata interrotta.

Ansel Elgort, Miles Teller, Austin Butler, Aaron Taylor-Johnson e Harry Styles hanno fatto tutti un provino per il ruolo di Elvis Presley.

Maggie Gyllenhaal e Rufus Sewell sono stati scelti come genitori di Presley prima che la produzione fosse chiusa. Successivamente sono stati costretti ad abbandonare quando la produzione ha ripreso, 6 mesi dopo, a causa di conflitti di programmazione.

Questo è stato il terzo film di Baz Luhrmann girato in Panavision (anamorfico) dai tempi di Moulin Rouge! (2001).

Il Colonnello Tom Parker

Il colonnello Thomas Andrew Parker (26 giugno 1909 – 21 gennaio 1997) di origine olandese emigra illegalmente negli Stati Uniti all’età di 20 anni. Risiederà nel paese senza status legale per il resto della sua vita senza mai lasciare i confini statunitensi. Nato Andreas Cornelis (Dries) van Kuijk, cambia nome e dichiara di essere nato negli Stati Uniti, con il suo luogo di nascita olandese e lo status di immigrato che restano sconosciuti per molti anni. Dopo aver lavorato come operaio in un luna park, Parker è diventato promoter musicale nel 1938, lavorando con uno dei primi famosi crooner, Gene Austin, e poi con i cantanti di musica country Eddy Arnold, Hank Snow e Tommy Sands all’inizio della loro carriera. Ha anche supervisionato la campagna di Jimmie Davis per diventare governatore della Louisiana. Come ricompensa, Davis gli ha conferito il grado onorario di “colonnello” nella Milizia statale. Parker ha scoperto l’allora sconosciuto Elvis Presley nel 1955. Ha manovrato per diventare l’unico rappresentante di Presley. In pochi mesi gli aveva trovato un contratto discografico con l’etichetta RCA Victor. Ciò ha portato Presley ad avere una svolta commerciale nel 1956 con il suo primo singolo “Heartbreak Hotel” e a diventare uno degli intrattenitori più popolari e di successo commerciale al mondo. Parker è stato in grado di ricevere più della metà delle entrate dall’impresa, una cifra senza precedenti per un manager musicale. Ha negoziato i lucrosi accordi di merchandising di Presley, le apparizioni televisive e i ruoli di recitazione nei musical cinematografici. Ha rifiutato le offerte per consentire a Presley di andare in tournée all’estero, probabilmente a causa del suo status di immigrato illegale, che lo avrebbe esposto se avesse acconsentito a Elvis di andare all’estero. Parker ha anche influenzato la vita personale di Presley, comprese le decisioni di Presley di accettare il servizio militare nel 1958 e di sposare Priscilla Beaulieu nel 1967. I musical sono diventati il ​​fulcro della carriera di Presley durante il suo declino commerciale negli anni ’60, fino al suo ritorno nel 1968 e al ritorno in tournée. Parker lo vide raramente negli ultimi anni, ma continuò nel suo ruolo di manager fino alla morte di Presley nel 1977. Per il resto della sua vita, Parker ha gestito la tenuta di Presley e si è assicurato un reddito sicuro vendendo i diritti delle prime registrazioni di Presley. Nel 1980, un giudice ordinò un’indagine sulle pratiche di gestione di Parker e scoprì che la gestione di Parker era stata immorale. Nel frattempo, la sua abitudine al gioco ha eroso sempre più l’enorme fortuna che aveva accumulato, ed è morto con un conto corrente da 1.000.000$.

I film di e su Elvis

Film con Elvis Presley

Fratelli rivali (Love Me Tender), regia di Robert D. Webb (1956)

Amami teneramente (Loving You), regia di Hal Kanter (1957)

Il delinquente del rock and roll (Jailhouse Rock), regia di Richard Thorpe (1957)

La via del male (King Creole), regia di Michael Curtiz (1958)

Cafè Europa (G.I. Blues), regia di Norman Taurog (1960)

Stella di fuoco (Flaming Star), regia di Don Siegel (1960)

Paese selvaggio (Wild in the Country), regia di Philip Dunne (1961)

Blue Hawaii, regia di Norman Taurog (1961)

Lo sceriffo scalzo (Follow That Dream), regia di Gordon Douglas (1962)

Pugno proibito (Kid Galahad), regia di Phil Karlson (1962)

Cento ragazze e un marinaio (Girls! Girls! Girls!), regia di Norman Taurog (1962)

Bionde, rosse, brune… (It Happened at the World’s Fair), regia di Norman Taurog (1963)

L’idolo di Acapulco (Fun in Acapulco), regia di Richard Thorpe (1963)

Il monte di Venere (Kissin’ Cousins), regia di Gene Nelson (1964)

Viva Las Vegas, regia di George Sidney (1964)

Il cantante del luna park (Roustabout), regia di John Rich (1964)

Pazzo per le donne (Girl Happy), regia di Boris Sagal (1965)

Per un pugno di donne (Tickle Me), regia di Norman Taurog (1965)

Avventura in Oriente (Harum Scarum o Harem Holiday), regia di Gene Nelson (1965)

Frankie e Johnny (Frankie and Johnny), regia di Frederick de Cordova (1966)

Paradiso hawaiano (Paradise, Hawaiian Style), regia di Michael D. Moore (1966)

Voglio sposarle tutte (Spinout), regia di Norman Taurog (1966)

3 “fusti”, 2 “bambole” e… 1 “tesoro” (Easy Come, Easy Go), regia di John Rich (1967)

Fermi tutti, cominciamo daccapo! (Double Trouble), regia di Norman Taurog (1967)

Miliardario… ma bagnino (Clambake), regia di Arthur H. Nadel (1967)

Stay Away, Joe, regia di Peter Tewksbury (1968)

A tutto gas (Speedway), regia di Norman Taurog (1968)

Live a Little, Love a Little, regia di Norman Taurog (1968)

Un uomo chiamato Charro (Charro), regia di Charles Marquis Warren (1969)

Guai con le ragazze (The Trouble with Girls), regia di Peter Tewksbury (1969)

Change of Habit, regia di William A. Graham (1969)

Film su Elvis Presley

Elvis, il re del rock con Kurt Russell

Elvis & Nixon con Michael Shannon

Bubba Ho-Tep – Il re è qui con Bruce Campbell

This is Elvis con (Dana MacKay & Johnny Harra)