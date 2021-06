Empty Man – L’arte di Federico Clapis oltre i social: trailer del documentario su CHILI e ITsART

Dal 31 Maggio arriva in streaming su Chili e ITsART Empty Man – L’arte di Federico Clapis oltre i social, il documentario di Davide Romeo Meraviglia, prodotto da LAMP – Light And Motion Pictures, che vuole raccontare la storia e la figura di Federico Clapis, milanese classe 1987, che, all’apice di una carriera in rete, decide nel 2015 di lasciarla per dedicarsi completamente alla sua grande passione: l’arte.

Federico Clapis è un artista contemporaneo italiano. Inizia la sua carriera in una maniera del tutto unica, aprendo nuovi itinerari e orizzonti nel mondo dell’arte. Per anni, Clapis lavora “sotto copertura” producendo video virali sui social network e accumulando milioni di seguaci e visualizzazioni. Nel 2015, nel momento di sua più grande popolarità, decide di ritirarsi dal mondo dell’intrattenimento e converte la sua presenza online in uno strumento di disseminazione dei suoi progetti artistici fino a quel momento tenuti nascosti. Nel 2010 inizia in un lungo viaggio interiore volto ad esplorare le più intime condizioni dell’animo umano, vive in un ashram in India e continua la sua ricerca in Occidente attraverso diversi percorsi esistenziali. Clapis si relaziona con il proprio processo artistico come materializzazione del proprio percorso, medium di introspezione da condividere con i suoi seguaci. Clapis invita quotidianamente il pubblico online a scrivere e condividere sui social network le sensazioni che le sue opere suscitano, considerando la condivisione una parte integrante dell’atto artistico. In questo modo, sculture, installazioni e videoarte diventano il veicolo di un’avventura più profonda, alla scoperta di un percorso di condivisone tra artista e utente.

Come dice il regista Davide Romeo Meraviglia: È a suo modo un eroe capace di esorcizzare ciò che tutti almeno una volta nella vita abbiamo sognato, ma che pochi hanno avuto il coraggio di fare davvero: mollare tutto e inseguire un sogno nonostante le avversità. Federico è un personaggio ancora tanto presente sui canali social, che anzi sono diventati parte integrante del suo percorso artistico. Attraverso questi racconta la parte più pubblica della sua carriera, per questo per rivelarne il lato nascosto ho scelto un linguaggio stilistico fatto di immagini ruvide e spesso “sporche”. Con una telecamera a mano lo seguiamo nei momenti più intimi della sua vita, quelli in cui abbandona la sua persona pubblica e racconta i suoi pensieri più nascosti. Lontano dalle immagini patinate pubblicate sui suoi canali social, raccontiamo agli spettatori un aspetto finora nascosto di Federico Clapis.

Personaggio comico dirompente sui social della prima ora, un giorno questo non gli basta più: la grande moltitudine di follower diventa ai suoi occhi insignificante. Federico Clapis sente il bisogno di essere preso sul serio per quello che vuole trasmettere al mondo e che ora vuole finalmente condividere con tutti: la sua vocazione per l’arte. È in questo mondo che si sente vivo e nel quale da sempre si sarebbe voluto esprimere. Spogliatosi del ruolo che lo aveva reso celebre, affronta il nuovo palco con lo stesso obiettivo di sempre: riuscire ad essere finalmente consacrato come artista internazionale. Federico Clapis forza le porte dell’Arte che si schiudono ma questo riuscirà a riempire l’animo di “Empty man”?. La partecipazione a un evento collaterale nell’ambito della Triennale di Milano 2020 finisce per assumere un ruolo centrale nella narrazione perché emblematico di questa ambivalenza con cui l’artista si trova a dover fare i conti. Man mano che il film si svela, e con esso si rivela la vita intima di Federico Clapis, iniziamo a intravedere le prime crepe nell’immagine dell’artista che emergono dalle pagine social e vediamo il lato più umano e vero, inclusi i suoi angoli più oscuri: è questo che ci fa immedesimare nella sua lotta e che ci fa parteggiare per lui.



Il regista Davide Romeo Meraviglia sull’approccio narrativo al film: Di comune accordo con Marco Ferrarini, lo sceneggiatore, abbiamo trattato il documentario come un film di finzione, nella sceneggiatura ancora prima che nella regia. Il film rispetta infatti la struttura a tre atti quasi come da manuale. È il classico viaggio dell’eroe, perché Federico per me è un eroe, capace di esorcizzare ciò che tutti almeno una volta nella vita abbiamo sognato, ma che pochi hanno avuto il coraggio di fare davvero: mollare tutto e inseguire un sogno nonostante le avversità. Questo ‘viaggio’ lo volevo mostrare nel modo più sincero possibile, standogli sempre a fianco, con una piccola e discreta, quasi impercettibile camera a mano, un’immagine spesso sporca senza alcuna patina per essere sempre veritiera, in modo da mostrare il personaggio e la persona come se lo spettatore fosse di fianco a lui.

La scelta del documentario, girato tra la fine del 2019 e febbraio 2020, è, dunque, quella di raccontare un artista che fonde in se stesso l’universo social, il mondo dell’arte contemporanea e le nuove frontiere tecnologiche della Crypto Art che da alcuni anni stanno modificando le dinamiche del mercato dell’arte tradizionale. “Empty Man – L’arte di Federico Clapis oltre i social” rappresenta il primo lungometraggio di Lamp (Light And Motion Pictures), società di produzione che ha trovato nel cinema l’unica arte in grado di rendere tangibili su diversi livelli sensoriali le immagini di storie uniche: spingendo la creatività oltre i confini e avvalendosi delle tecnologie più innovative, Lamp vuole raccontare fiabe moderne che possano essere comprese da tutti e trasmettere messaggi diversi con diversi livelli di profondità. Lamp vuole dare voce a storie fantastiche perchè la fantasia è fondamentale per accettare e vivere meglio la realtà.

“Empty Man – L’arte di Federico Clapis oltre i social” è prodotto da LAMP – Light And Motion Pictures. Soggetto di Davide Romeo Meraviglia e Marco Ferrarini, scritto da Marco Ferrarini montaggio Adalberto Lombardo musiche originali Luca Longobardi, post produzione audio Emanuele Misurina color correction Anna Vigorelli, direttore di produzione Anna Garbarino, assistente di produzione Elisa Cavioni, prodotto da Adalberto Lombardo, regia di Davide Romeo Meraviglia.