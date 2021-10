Encanto: nuovo trailer, curiosità e tutte le anticipazioni sul film Disney

Il 25 novembre 2021 debutta nei cinema italiani Encanto, un progetto originale di animazione Disney scritto e diretto dai registi di Zootropolis con la drammaturga e produttrice cubano-americana Charise Castro Smith e canzoni originali composte da Lin-Manuel Miranda. L’avventura animata è incentrata su una giovane ragazza colombiana unico membro della famiglia privo di poteri magici.

La trama ufficiale: “Encanto”, il nuovissimo film di Walt Disney Animation Studios, ti porterà in Colombia, dove una famiglia magica vive in una casa magica. Il film è incentrato su una giovane ragazza e la sua famiglia in Colombia, che hanno tutti poteri magici, ma, purtroppo, la ragazza non ha poteri…