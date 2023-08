Enea, opera seconda da regista di Pietro Castellitto farà tappa in anteprima a Venezia 80 per poi approdare nei cinema d’Italia con Vision Distribution. Il cast oltre allo stesso Pietro Castellitto include anche Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Matteo Branciamore e Sergio Castellitto.

Enea – Trama e cast

La trama ufficiale: Enea (Pietro Castellitto) rincorre il mito che porta nel nome, lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e le feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’è un mare pieno di umanità e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle più estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. È in mezzo alle crepe della quotidianità che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparirà criminale, ma che per loro è, e sarà, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.

Il cast include anche Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto e con Sergio Castellitto.

Curiosità sul film

Il film è scritto e diretto da Pietro Castellitto alla sua seconda regia dopo I Predatori del 2020.

Nel film recitano Sergio e Cesare Castellitto, rispettivamente padre e fratello del regista Pietro Castellitto.

Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle e Luca Guadagnino per Frenesy. Una produzione The Apartment, Vision Distribution, Società del gruppo SKY e Frenesy, in collaborazione con SKY, Prime Video e Giovane film.

Pietro Castellitto – Note biografiche

Pietro Castellitto figlio d’arte, l’attore Sergio Castellitto e la scrittrice Margaret Mazzantini sono i genitori, esordisce come attore nel 2004 nel dramma Non ti muovere diretto dal padre Sergio; nel 2010 arriva un ruolo da protagonista al fianco di Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo nella commedia E’ Nata una star tratta da un racconto dell’inglese Nick Hornby e nel 2018 interpreta il ruolo del “Secco” in La profezia dell’armadillo dall’omonimo fumetto di Zerocalcare. Dopo l’esordio alla regia con “I Predatori” recita nel Freaks Out di Gabriele Mainetti (2021) e recita con Matilda De Angelis, Isabella Ferrari, Filippo Timi e Maccio Capatonda nella commedia Rapiniamo il duce di Renato De Maria selezionata alla Festa del Cinema di Roma 2022.