Dopo la tappa alla 21esima edizione di Alice nella città (Panorama Italia), dal 21 marzo 2024 nei cinema d’Italia con Europictures Eravamo Bambini di Marco Martani. Durante un interrogatorio, Francesco, un trentenne buono e pacifico, svelerà un fatto di sangue a cui ha assistito con i suoi amici d’infanzia.

In un paese della costa calabrese, un pacifico trentenne viene arrestato per aver minacciato con un coltello un carabiniere. Durante il suo interrogatorio si intrecciano le storie di altri quattro suoi coetanei, amici d’infanzia, tutti traumatizzati da un fattoo di sangue a cui hanno assistito da bambini. Un messaggio di uno di loro rompe la quotidianità perché manifesta l’intenzione di voler tornare nel paese calabrese per vendicarsi di qualcosa o qualcuno. Gli amici lasciano subito le loro vite “interrotte” per raggiungerlo ed impedirgli di fare qualche sciocchezza. Ma una volta arrivati in quel luogo di vacanze e di ricordi, abbandonato traumaticamente vent’anni prima, tud si renderanno conto che il vero motivo che li ha spinta ritrovarsi dopo tanti anni sarà guardare in faccia l’orrore che hanno vissuto e fare finalmente i conti con quel trauma che non ha permesso loro di vivere una vita normale bensì l’ha trasformata in un inferno. Come in un puzzle emotivo e temporale, Eravamo Bambini, è una storia di amicizia; ma anche una storia di vite spezzate, di sangue e di un feroce e doloroso countdown durato vent’anni in attesa di una vendetta che appare inevitabile.

Il cast: Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice, Lucrezia Guidone, Giancarlo Commare, Francesco Russo, Romano Reggiani e Massimo Popolizio.

Laureato in Lettere moderne alla Sapienza – Università di Roma, ha iniziato la sua attività giovanissimo come critico cinematografico. È co-fondatore della società di produzione cinematografica e televisiva Wildside che, in pochi anni, si posiziona tra le aziende leader del settore. Ha scritto oltre 50 sceneggiature per il cinema vincendo diversi premi internazionali e vincendo 10 Biglietti d’oro per il miglior incasso dell’anno. Tre dei suoi film da sceneggiatore hanno vinto il David di Donatello come opera prima: Notte prima degli esami, La mafia uccide solo d’estate e Se Dio vuole. Ha anche vinto il Nastro d’argento per la sceneggiatura del film Ex. Marco Martani ha ottenuto il Globo d’oro per la sceneggiatura e il Nastro d’argento come miglior soggetto sempre per il film La mafia uccide solo d’estate, che ha inoltre vinto il prestigioso EFA 2014, l’Oscar Europeo nella categoria miglior commedia dell’anno. La sua opera prima, il noir metropolitano Cemento Armato (Concrete Romance), riceve la nomination al David di Donatello come regista esordiente e vince tra gli altri l’International film festival di Braunschweig ed il Miami film festival. Il 5 marzo 2019 viene pubblicato il suo primo libro intitolato Come un padre. Il romanzo viene pubblicato in molti paesi stranieri, compreso il Giappone. In Italia vince il prestigioso premio “Mariano Romiti 2019” come migliore opera prima. Nel 2021 dirige il suo secondo film da regista La donna per me, scritto con Eleonora Ceci e prodotto da Lucky Red. [Marco Martani]