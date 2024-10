Stasera in tv: “Escape Room 2 – Gioco mortale” su Rai 4

Escape Room 2 – Gioco Mortale (Escape Room 2 – Tournament of Champions), su Rai 4 il sequel che vede il ritorno dietro la macchina da presa di Adam Robitel regista dell’originale “Escape Room”, pellicola quest’ultima che si è rivelata piuttosto godibile miscelando suggestioni da tutta una serie di videogiochi horror ricchi d’atmosfera con l’aggiunta di un tocco di SAW e una strizzatina d’occhio a Quella casa nel bosco.

Escape Room 2 – Cast e doppiatori

Taylor Russell: Zoey Davis

Logan Miller: Ben Miller

Deborah Ann Woll: Amanda Harper

Holland Roden: Rachel Ellis

Indya Moore: Brianna Collier

Thomas Cocquerel: Nathan

Carlito Olivero: Theo

Isabelle Fuhrman: Claire

James Frain: Henry

Doppiatori italiani

Veronica Benassi: Zoey Davis

Manuel Meli: Ben Miller

Eleonora Reti: Amanda Harper

Valentina Favazza: Rachel Ellis

Erica Necci: Brianna Collier

Andrea Mete: Nathan

Lorenzo De Angelis: Theo

Escape Room 2 – Trama e recensione

“Escape Room 2 – Gioco Mortale” è il sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.

Curiosità

“Escape Room 2” è diretto da Adam Robitel, regista di ottimi horror come il found footage The Taking of Deborah Logan e il sequel Insidious: L’ultima chiave. Robitel dirige da una sceneggiatura di Will Honley (Bloodline), Maria Melnik (American Gods), Daniel Tuch (Hand of God) e Oren Uziel (Mortal Kombat) da una storia di Fritz Böhm & Christine Lavaf basata su personaggi creati da Bragi F. Schut.

Taylor Russell e Logan Miller riprendono i loro ruoli dall’originale Escape Room (2019).

Nel trailer appare una breve inquadratura, che mostra una trappola che coinvolge una donna sconosciuta rinchiusa in un bagno turco che sta diventando sempre più caldo. Nessuna scena simile appare nel film finito.

Simile nella premessa a Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), con i partecipanti al gioco che sono stati i vincitori del gioco precedente, con i due sopravvissuti del gioco precedente che iniziano il gioco.

Questa non è la prima esperienza di Holland Roden con le Escape Room, poiché in precedenza aveva recitato in Follow Me (2020).

Gli altri personaggi di “Escape Room 2” non apprendono mai il nome del personaggio di Carlito Olivero, anche ad un certo punto si può sentirlo chiaramente dire rivolto a se stesso “Alzati Theo!”. A differenza dei suoi compagni sopravvissuti, la categoria del suo gioco iniziale di Minosse non è stata scoperta.

Amanda (Deborah Ann Woll) dell’originale Escape Room si rivela viva, lei afferma che anche se è stata vista l’ultima volta cadere verso morte certa, nessuno è morto a meno che non si assista alla sua morte; questo fatto è anche illustrato da Ben che si presenta di nuovo dopo essere stato apparentemente soffocato nelle sabbie mobili. Ciò potrebbe significare che Nathan il sacerdote (Thomas Cocquerel), anch’egli scomparso sotto la sabbia, potrebbe essere ancora vivo e riapparire in un potenziale sequel.

La trappola aerea in cui si trovano Zoey e Ben alla fine è probabilmente la stessa trappola che è stata testata dal GamesMaster alla fine dell’originale Escape Room (2019).

A differenza del suo predecessore, una vittima muore nella prima Escape Room e nessuna vittima muore nella seconda stanza.

Il film si apre con un’introduzione per riprendere la prima parte e raccontare la storia di Zoey Davis e Ben Miller.

Un taglio esteso con 25 minuti di filmati aggiuntivi, tra cui un’apertura e un finale alternativi, fornirà alcune informazioni sull’identità del misterioso GamesMaster.

La società di escape room del film ha preso il nome dal mitologico re Minosse che ordinò a Dedalo di creare un labirinto in cui avrebbe vissuto il Minotauro. Sette ragazzi e sette ragazze furono dati in pasto al mostro ogni nove anni.

“0526” è visto nella carrozza della metropolitana che scopriamo essere la prima stanza.

L’Escape Room originale ha incassato 155 milioni contro un budget di 9 milioni mentre questo sequel. uscito nell’incertezza dovuta alla pandemia di COVID 19, si è fermato a 65 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 15 milioni.

Curiosità con SPOILER sul finale

Tutti i campioni del torneo hanno accettato di essere colpiti con il taser prima di girare la scena del vagone elettrico della metropolitana, in modo che il panico per la scossa risultasse più autentico.

Amanda Harper (Deborah Ann Woll) e la terapista (Lucy Newman-Williams) sono presenti solo nel montaggio che è arrivato nei cinema (“Theatrical Cut”). L’Extended Cut presenta Isabelle Fuhrman e James Frain rispettivamente come Claire e Henry, il creatore di puzzle, insieme all’apparizione non accreditata di Tanya van Graan come Sonya, moglie di Henry e madre di Claire. Sia il “Theatrical Cut” che l’Extended Cut, che sono nel Blu-ray statunitense, presentano un inizio e una fine del film diversi con personaggi unici.

Ci sono diversi “easter egg” nascosti nel film, come la rivista sul comodino nella stanza in cui Zoey e Ben soggiornano durante il loro viaggio su strada, intitolata C-Ling. Questa scena è seguita direttamente dal soffitto che crolla.

La trappola dell’aereo in cui si ritrovano Zoey e Ben alla fine del “Theatrical Cut” è la stessa trappola che è stata testata dal Games Master alla fine dell’originale Escape Room (2019).

Una delle false pubblicità utilizzate nel primo test offre una gita in spiaggia con il titolo: “Get lost in the sand” (“Perdersi nella sabbia”), che è uno dei test durante il film.

Escape Room 2 – La colonna sonora

Le musiche originali di “Escape Room 2 – Gioco mortale” sono di Brian Tyler (Final Destination 5, Scream VI, Finché morte non ci separi, Transformers One) in collaborazione con John Carey . Tyler e Carey hanno composto insieme anche la colonna sonora dell’Escape Room originale.

La colonna sonora include il brano "Restless" di Von Dexter, brano tratto dal film horror Il mostro di sangue (1959) con Vincent Price.

1. Escape Room: Tournament of Champions Prologue 2:29

2. Escape Room: Tournament of Champions (Brian Tyler and Kill The Noise Remix) (feat. Kill The Noise) 3:23

3. Blood Money 6:58

4. Let’s Drive 1:30

5. The Bank 5:10

6. The Beach 5:31

7. Uncoupled Detour 4:07

8. Tournament of Champions 3:19

9. Mystery Bag 2:49

10. It’s Electrifying 5:45

11. Find a Pattern 2:19

12. Endless Loop 2:15

13. The Beach Part 2 6:38

14. Fighting Back 2:05

15. Still in the Game 4:25

16. Caught in the Rain 3:04

17. Dear Diary 3:45

18. Play or Die 1:42

19. Great Escape 4:09

20. Back to Normal 2:36

21. The Game Is All There Is 2:41

La colonna sonora di “Escape Room 2 – Gioco mortale”è disponibile su Amazon.