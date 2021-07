Disponibili un trailer italiano, uno spot tv e una locandina ufficiale di Escape Room 2: Gioco Mortale aka Escape Room 2: Tournament of Champions, sequel in uscita nei cinema italiani a partire dal 15 luglio.

“Escape Room 2: Gioco Mortale” è il sequel del thriller psicologico che nel 2019 ha terrorizzato il pubblico di tutto il mondo. In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in un’altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare lentamente ciò che hanno in comune… e scopriranno che in passato tutti loro hanno già preso parte al gioco.

Il cast del film include Taylor Russell, Logan Miller, Thomas Cocquerel, Holland Roden, Indya Moore, Carlito Olivero, Jaymes Butler, Scott Coker, James Frain, Amali Golden, Renee Harbek, Evan Hengst, Anton David Jeftha, Corin Silva, Derek Siow e Tanya van Graan.

Il thriller di Sony Pictures si è rivelato piuttosto godibile miscelando suggestioni da tutta una serie di videogiochi horror ricchi d’atmosfera con l’aggiunta di un tocco di SAW e una strizzatina d’occhio a Quella casa nel bosco. Il film originale ha incassato 155 milioni contro un budget di 9 milioni.

“Escape Room 2” vede il ritorno dietro la macchina da presa di Adam Robitel, regista di ottimi horror come il found footage The Taking of Deborah Logan e Insidious: L’ultima chiave. Robitel dirige da una sceneggiatura di Will Honley (Bloodline), Maria Melnik (American Gods), Daniel Tuch (Hand of God) e Oren Uziel (Mortal Kombat) da una storia di Fritz Böhm & Christine Lavaf basata su personaggi creati da Bragi F. Schut.

Fonte: YouTube