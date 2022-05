Esterno Notte: trailer e anticipazioni sul film di Marco Bellocchio a Cannes 2022

Festival di Cannes 2022: il programma ufficiale completo con trailer e clip ufficiali

Esterno Notte, la serie tv di Marco Bellocchio (Il traditore) sul rapimento e l’assassinio di Aldo Moro nel 1978, dopo l’anteprima al Festival di Cannes nella sezione “Premiere”, arriverà in formato lungometraggio nelle sale in due parti, la prima al cinema dal 18 maggio e la seconda dal 9 giugno, mentre in autunno Rai 1 la manderà in onda nell’originale formato miniserie tv in tre episodi.

Non sorprende che Thierry Frémaux abbia scelto di presentare a Cannes quest’opera. Quello che Marco Bellocchio ha realizzato è un vero capolavoro. Il racconto di un momento cruciale della storia del nostro paese e non solo, di una generazione, di una famiglia, di un uomo. Un grande film avvincente e tremendamente attuale. – Andrea Occhipinti

Trama e cast

La trama ufficiale: 1978. L’Italia è dilaniata da una guerra civile. Da una parte le Brigate Rosse, la principale delle organizzazioni armate di estrema sinistra, e dall’altra lo Stato. Violenza di piazza, rapimenti, gambizzazioni, scontri a fuoco, attentati. Sta per insediarsi, per la prima volta in un paese occidentale un governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in un’epocale alleanza con lo storico baluardo conservatore della Nazione, la Democrazia Cristiana (DC). Aldo Moro, il Presidente della DC, è il principale fautore di questo accordo, che segna un passo decisivo nel reciproco riconoscimento tra i due partiti più importanti d’Italia. Proprio nel giorno dell’insediamento del governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, sulla strada che lo porta in Parlamento, Aldo Moro viene rapito con un agguato che ne annienta l’intera scorta. È un attacco diretto al cuore dello Stato. La sua prigionia durerà cinquantacinque giorni, scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei brigatisti: cinquantacinque giorni di speranza, paura, trattative, fallimenti, buone intenzioni e cattive azioni. Cinquantacinque giorni al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile nel pieno centro di Roma, esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI.

“Esterno Notte” è interpretato da Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi, Daniela Marra, Paolo Pierobon, Fabrizio Contri, Pier Giorgio Bellocchio, Antonio Piovanelli, Bruno Cariello, Gigio Alberti, Luca Lazzareschi, Federico Torre, Mattia Bisonni, Gloria Carovana, Francesco Rossini, Emmanuele Aita, Davide Mancini, Lidia Vitale, Lorenzo Lavia.

Effetto Notte – trailer e video

Curiosità

Marco Bellocchio dirige “Esterno Notte” da una sua sceneggiatura scritta con Stefano Bises, Davide Serino e Ludovica Rampoldi da un soggetto di Stefano Bises, Giovanni Bianconi e Nicola Lusuardi.

Il team che ha supportato Marco Bellocchio dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Francesco di Giacomo, la montatrice Francesca Calvelli, la costumista Daria Calvelli (Il traditore) e la scenografa Andrea Castorina (Marx può aspettare).

Le musiche originali di “Esterno Notte” sono del compositore Fabio Massimo Capogrosso (The Other Side, Napoli: la Storia, dalle Origini al 1637, Un Anno Dopo – Progetto Memory Hunters).

“Esterno Notte” è una serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film, in collaborazione con Rai Fiction, in coproduzione con Arte France. Il distributore internazionale è Fremantle.

Marco Bellocchio – Note biografiche

Nasce a Piacenza nel 1939. Nel ’59 interrompe gli studi di filosofia alla Cattolica di Milano e si iscrive a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Tra il ’61 e il ’62 realizza i cortometraggi Abbasso lo zio, La colpa e la pena e Ginepro fatto uomo e si trasferisce poi a Londra dove frequenta la Slade School of Fine Arts. Il suo lungometraggio d’esordio I pugni in tasca, premiato a Locarno nel ’65, lo impone all’attenzione internazionale. Nel 2011 riceve il Leone d’oro alla Carriera alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Gli sono state dedicate decine di retrospettive nel mondo tra cui quella del Moma di New York nel 2014 per i 50 anni di carriera, quella della 43ma edizione del Festival International du Film de la Rochelle e quella del 2018 del British Film Institute di Londra. Nel 2016 Fai bei sogni è il film d’apertura della Quinzaine des réalisateurs al Festival di Cannes. Dal 2014 è presidente della Cineteca di Bologna.

FILMOGRAFIA:

1965 – I pugni in tasca

1967 – La Cina è vicina (la versione restaurata è stata presentata al Festival di

Venezia del 2014)

1967 – Discutiamo, discutiamo (episodio di Amore e rabbia)

1969 – Paola

1969 – Viva il primo maggio rosso

1971 – Nel nome del padre (la versione restaurata è stata presentata al Festival di

Venezia del 2011)

1972 – Sbatti il mostro in prima pagina

1974 – Nessuno o tutti (poi noto come Matti da slegare) realizzato con Silvano Agosti,

Sandro Petraglia e Stefano Rulli

1976 – Marcia trionfale

1977 – Il Gabbiano

1980 – Vacanze in Val Trebbia (docu-fiction)

1980 – Salto nel vuoto

1982 – Gli occhi, la bocca

1984 – Enrico IV

1986 – Diavolo in corpo

1988 – La visione del Sabba

1990 – La condanna

1994 – Il sogno della farfalla

1996 – Il principe di Homburg

1999 – La balia

2002 – L’ora di religione

2002 – Addio del passato

2004 – Buongiorno, Notte

2005 – Il regista di matrimoni

2006 – Sorelle

2009 – Vincere

2011 – Sorelle Mai

2012 – Bella Addormentata

2015 – Sangue del mio sangue

2016 – Fai bei sogni

TELEVISIONE

1978 – La macchina cinema (realizzato con S. Agosti, S. Petraglia, S. Rulli)

1997 – Sogni infranti

1998 – La religione della storia

1999 – Sorelle, Un filo di passione, Nina

2000 – L’affresco

2001 – Il maestro di coro

2002 – Vania

Aldo Moro al cinema e in tv

Todo modo: film di Elio Petri, 1976, nel quale il personaggio del presidente, interpretato da Gian Maria Volonté, è palesemente ispirato ad Aldo Moro. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia.

film di Elio Petri, 1976, nel quale il personaggio del presidente, interpretato da Gian Maria Volonté, è palesemente ispirato ad Aldo Moro. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Il caso Moro: film di Giuseppe Ferrara, 1986. Il protagonista è nuovamente Gian Maria Volonté.

film di Giuseppe Ferrara, 1986. Il protagonista è nuovamente Gian Maria Volonté. L’anno del terrore: film di John Frankenheimer, 1991. Tratto dal romanzo Year of The Gun di Michael Mewshaw; il personaggio dello statista compare brevemente in alcune scene ed è interpretato da Aldo Mengolini.

film di John Frankenheimer, 1991. Tratto dal romanzo Year of The Gun di Michael Mewshaw; il personaggio dello statista compare brevemente in alcune scene ed è interpretato da Aldo Mengolini. Piazza delle Cinque Lune: film di Renzo Martinelli, 2003. Il vero Moro appare in immagini di repertorio. Quello finto è interpretato da un caratterista mai in primo piano. Il film è dedicato all’allora ventisettenne nipote Luca Bonini Moro, che compare sui titoli di coda in veste di cantautore, interpretando il brano Maledetti voi; sullo sfondo del ragazzo (figlio di Maria Fida Moro e spesso affettuosamente citato nelle lettere dello statista durante la prigionia), alcune fotografie di lui a due anni col nonno nei giorni immediatamente precedenti il sequestro.

film di Renzo Martinelli, 2003. Il vero Moro appare in immagini di repertorio. Quello finto è interpretato da un caratterista mai in primo piano. Il film è dedicato all’allora ventisettenne nipote Luca Bonini Moro, che compare sui titoli di coda in veste di cantautore, interpretando il brano Maledetti voi; sullo sfondo del ragazzo (figlio di Maria Fida Moro e spesso affettuosamente citato nelle lettere dello statista durante la prigionia), alcune fotografie di lui a due anni col nonno nei giorni immediatamente precedenti il sequestro. Buongiorno, notte: film di Marco Bellocchio, 2003. Moro è interpretato da Roberto Herlitzka.

film di Marco Bellocchio, 2003. Moro è interpretato da Roberto Herlitzka. Nel cuore dello Stato: film documentario di Alberto Castiglione, scritto con Fabrizio Scibilia, presentato a Palermo il 18 marzo 2008.

film documentario di Alberto Castiglione, scritto con Fabrizio Scibilia, presentato a Palermo il 18 marzo 2008. Se sarà luce sarà bellissimo – Moro: Un’altra storia: film di Aurelio Grimaldi, (2009); Moro è interpretato da Roshan Seth

film di Aurelio Grimaldi, (2009); Moro è interpretato da Roshan Seth Il divo: film di Paolo Sorrentino, 2008. Lo statista è interpretato da Paolo Graziosi.

film di Paolo Sorrentino, 2008. Lo statista è interpretato da Paolo Graziosi. Romanzo di una strage: film di Marco Tullio Giordana, 2012. Lo statista è interpretato da Fabrizio Gifuni.

