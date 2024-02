Al cinema con Searchlight Pictures Italia “All of Us Strangers”, il film con Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy e Jamie Bell.

Dal 29 febbraio 2024 nei cinema italiani con Searchlight Pictures Italia e Walt Disney Estranei (All of Us Strangers), lungometraggio scritto e diretto regista britannico Andrew Haigh (“Weekend” e “Charley Thompson”). Il film, ispirato al romanzo omonimo di Taichi Yamada (1987), è un viaggio personale e doloroso nel tempo con protagonisti due degli attori irlandesi più amati della nostra epoca: Andrew Scott e Paul Mescal, recentemente nominato all’Oscar per l’interpretazione in “Aftersun”.

Estranei – Trama e cast

Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e viene spinto a tornare nella città di periferia in cui era cresciuto e alla casa in cui viveva da bambino, dove i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano ancora vivi, con lo stesso aspetto che avevano nel giorno della loro morte, trent’anni prima.

Estranei – Clip e featurette in italiano

Curiosità sul film

La casa d’infanzia di Andrew Haigh è stata la location delle riprese per la casa in cui Adam trova i suoi genitori.

Jamie Bell indossava lenti a contatto marroni per assomigliare più da vicino agli occhi di Andrew Scott.

[Jamie Bell, ricordando una scena del film che gli ricordava la sua genitorialità come padre di tre figli]: “Quando dico ad Adam che è ora di andare, Andrew allunga la mano e mi mette una mano sulla bocca per impedirmi di parlare . Mia figlia di quattro anni fa così. Pensa che, se non lo parli, non accadrà. È un momento che non era nel copione. Andrew è stato semplicemente brillante. E tu subito dici: “OK, adesso gli stringerò la mano, perché quella mano è preziosa per me.” Ti dà energia, ed è questo il bello di lavorare con grandi attori.”

Liberamente adattato dal romanzo Strangers di Taichi Yamada, libro che ha ispirato anche il film del 1988 The Discarnates (Ijin-tachi to no natsu).

“Interpreto spesso personaggi che appartengono a una classe diversa dalla mia o che hanno avuto un’educazione molto diversa, o semplicemente provenienti da diverse parti del mondo, quindi è raro che io parli con il mio accento. L’ho decisamente accentuato un po’. Sicuramente ero un po’ più educato nel modo in cui parlavo perché ho un accento dell’estuario, che è un accento britannico abbastanza moderno. Quindi sì, mi ha reso piuttosto nervosa in realtà, perché non hai nulla dietro cui nasconderti, ma penso che sia questo il motivo per cui il film era così bello, perché non c’era davvero nulla dietro cui nascondersi. Doveva essere un approccio molto onesto a qualcosa, sincero e piuttosto vulnerabile, e penso che probabilmente questo mi abbia aiutato in un certo senso. Non potevo davvero far finta di niente, suppongo.” [Claire Foy riflette sul suo personaggio, la madre di Adam]: “In realtà ho interpretato il personaggio di un romanzo che era un personaggio storico, ma era scritto dalla prospettiva di un personaggio, il che era davvero interessante. Stavi formulando un personaggio basato sul punto di vista di qualcun altro su di loro. E penso, poiché ho dei genitori e sono anche una madre, penso di aver capito che ciò che Adam ricordava dei suoi genitori era soprattutto quello che indossavano, il loro odore, i suoni, cosa cucinavano. Tutte quelle cose che ricordi della tua infanzia devono essere diventate molto più vibranti per lui, avendole perse alla sua età. Penso che sia questo l’aspetto interessante della storia, è che il loro rapporto diventa più complesso quando i suoi genitori fanno più domande, non necessariamente su cosa stanno facendo lì, ma quando iniziano ad andare oltre il regno di ciò che lui aveva immaginato. Non avevano avuto quelle interazioni prima, quindi anche loro, come ricordo, stanno diventando reali in un certo senso. È una cosa piuttosto strana da capire, ma penso di sapere che ero al servizio del suo personaggio, sapevo di essere un ricordo per lui e quindi per me, mettendoci qualcosa o difendendo il mio personaggio in in ogni caso sarebbe stato molto strano, perché in realtà ero lì per Andrew”.

“In realtà ho interpretato il personaggio di un romanzo che era un personaggio storico, ma era scritto dalla prospettiva di un personaggio, il che era davvero interessante. Stavi formulando un personaggio basato sul punto di vista di qualcun altro su di loro. E penso, poiché ho dei genitori e sono anche una madre, penso di aver capito che ciò che Adam ricordava dei suoi genitori era soprattutto quello che indossavano, il loro odore, i suoni, cosa cucinavano. Tutte quelle cose che ricordi della tua infanzia devono essere diventate molto più vibranti per lui, avendole perse alla sua età. Penso che sia questo l’aspetto interessante della storia, è che il loro rapporto diventa più complesso quando i suoi genitori fanno più domande, non necessariamente su cosa stanno facendo lì, ma quando iniziano ad andare oltre il regno di ciò che lui aveva immaginato. Non avevano avuto quelle interazioni prima, quindi anche loro, come ricordo, stanno diventando reali in un certo senso. È una cosa piuttosto strana da capire, ma penso di sapere che ero al servizio del suo personaggio, sapevo di essere un ricordo per lui e quindi per me, mettendoci qualcosa o difendendo il mio personaggio in in ogni caso sarebbe stato molto strano, perché in realtà ero lì per Andrew”. Jamie Bell, l’attore che interpreta il padre di Adam, in realtà nella vita reale è dieci anni più giovane di Andrew Scott; e Claire Foy (che interpreta la madre) ha otto anni meno di Scott.

Il film era originariamente intitolato Strangers, come romanzo originale di Taichi Yamada.

“Etsranei” è il sesto lungometraggio diretto da Andrew Haigh.

Il direttore della fotografia è Jamie D. Ramsay, SASC, mentre Sarah Finlay è la scenografa, Sarah Blenkinsop è la costumista e Zoe Clare Brown è la hair and make-up designer. Il montaggio è di Jonathan Alberts, ACE, mentre le musiche sono di Emilie Levienaise-Farrouch.

Searchlight Pictures presenta, in associazione con Film4 e TSG Entertainment, una produzione Blueprint Pictures, Estranei, prodotto da Graham Broadbent, Pete Czernin, Sarah Harvey.

Estranei – I trailer ufficiali in italiano

Note di produzione

A giugno del 2017, Graham Broadbent e Sarah Harvey di Blueprint hanno presentato la loro visione creativa per il film allo scrittore Taichi Yamada e alla sua famiglia. Harvey afferma: “Per tutti noi, era importante creare un coinvolgimento con il nucleo emotivo della storia, più che con gli

elementi tradizionali delle storie di fantasmi presenti nella trama”. Successivamente, Blueprint si è messa alla ricerca dello sceneggiatore/regista perfetto per adattare il materiale. Hanno immediatamente mandato il libro a Haigh, con cui volevano lavorare da un po’ di tempo. Erano convinti che avesse la giusta sensibilità: aveva già dimostrato grande talento nel costruire personaggi ricchi di sfumature nei suoi film Weekend e 45 anni, oltre che nella serie TV The North Water.

“Sarah e io ci siamo messi alla ricerca di persone di talento che fossero sulla stessa lunghezza d’onda del materiale”, afferma Broadbent. “Andrew non aveva mai realizzato un film di questo genere, ma ha reagito ottimamente al materiale e sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché volevo fare un film con lui da secoli”. Haigh racconta: “La cosa che ho amato di più del romanzo è il suo concetto centrale: cosa succederebbe se incontrassi di nuovo i tuoi genitori molti anni dopo la loro morte e ora avessero la tua età? Era un modo davvero emozionante per esplorare la natura della

famiglia. Questo è diventato il mio punto di partenza”.

Negli ultimi mesi del 2017 – con la benedizione di Yamada – Haigh e i responsabili di Blueprint hanno presentato il proge)o a Daniel Ba+sek e Ollie Madden e Film4, che si sono uniti alla produzione finanziando lo sviluppo del film. Haigh ha ambientato la storia in un mondo più riconoscibile per lui. “Adattare il libro è stato un processo lungo e talvolta doloroso”, ammette Haigh. “Volevo esaminare il mio passato proprio come fa Adam nel film. Ero interessato a esplorare le complessità dell’amore familiare e dell’amore romantico, ma anche le peculiari esperienze vissute da una specifica generazione di persone gay cresciute negli anni Ottanta. Volevo allontanarmi dalla tradizionale storia di fantasmi del romanzo per trovare qualcosa di più psicologico, quasi metafisico”.

Haigh ha mantenuto la sua parola in modo magistrale, trascendendo i tropi dei ‘racconto di fantasmi’. “Avevamo assolutamente bisogno di un autore che avesse una visione chiara di come adattare la storia”, afferma Broadbent. “Aveva una visione estremamente chiara di ciò che voleva raccontare, dei temi che voleva esplorare, e questo non succede spesso”. Yamada e la sua famiglia sono stati incredibilmente rispettosi nei confronti della visione di Haigh, che ha modificato il personaggio centrale della storia trasformandolo in un uomo gay, e dopo aver letto la sceneggiatura, gli hanno dato la loro benedizione per realizzare il film.

Andrew Haigh – Note biografiche

Haigh è un premiato sceneggiatore e regista britannico, la cui filmografia comprende il film A24 Charley Thompson (2017), il film Sundance Selects (IFC) 45 anni (2015) e il grande successo Weekend (2011), che ha rappresentato il suo esordio. Haigh è stato produttore esecutivo e sceneggiatore-regista principale della serie HBO Looking (2014-2016), con Jonathan Groff e Murray Bartle). Il suo progetto televisivo più recente è la miniserie in cinque parti The North Water, basata sul romanzo Le acque del Nord e prodotta da BBC e AMC.