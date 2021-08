Marvel e Disney porteranno sul grande schermo Eternals, il nuovo film dell’Universo Cinematografico Marvel diretto dal premio Oscar Chloe Zhao regista dell’acclamato Nomadland.

"Eternals" porta sul grande schermo la saga degli "Eterni", un'antica razza di entità che possiedono vaste capacità di manipolazione di materia ed energia. Erano presenti molto prima dell'alba delle comunità galattiche e persino degli Asgardiani. Erano noti per il loro utilizzo delle Gemme dell'Infinito. Abbiamo avuto un primo assaggio dei Celestiali in Guardiani della Galassia, quando il Collezionista ne ha presentato uno, riconoscibile come un Celestiale di nome Eson il Ricercatore, mentre brandisce la Gemma del Potere. I Celestiali sono coloro che hanno creato gli Eterni e i Devianti, propaggini evolutive dell'umanità. Gli Eterni sono stati creati dal leggendario Jack Kirby nel 1976. Gli Eterni sono il risultato di esperimenti genetici dei Celestiali quando questi ultimi visitarono la Terra cinque milioni di anni fa conducendo esperimenti sulla prima proto-umanità. I Celestiali creando gli Umani e due altre razze divergenti: gli Eterni immuni al trascorrere del tempo e immortali e i crudeli e bellicosi Devianti, geneticamente instabili e mostruosamente grotteschi.

L’eccezionale cast assemblato per il film comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amorevole ed empatica Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nei panni del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nei panni della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nei panni della eternamente giovane ma anima antica Sprite, Don Lee nei panni del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del freddo e solitario Druig e Angelina Jolie nei panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington è stato scelto per il ruolo di Dane Whitman.

Seguendo la leggendaria serie Marvel originale di Jack Kirby, che ha attraversato gli anni ’40 fino agli anni ’60, il re ha lasciato l’umile Casa delle Idee per dedicarsi ad altri lavori per un periodo nei super anni ’70. Ma dopo questa breve pausa, il maestro è tornato nel 1976, con più arguzia meravigliosa e immaginazione impossibile che mai, al personaggio che ha co-creato più di 30 anni prima, Capitan America, e poi un’invenzione completamente nuova… gli Eterni. ETERNI alla fine sarebbe diventato noto ai Veri Credenti in tutto il mondo scintillante come un monumento alla visione e all’abilità senza precedenti del più grande artista Marvel di sempre: un’odissea cosmica che ha attraversato l’ampiezza del tempo e dello spazio, la serie originale raccontava la storia di un dio razza bloccata in conflitto con i Devianti meno evoluti e i Celestiali superiori. Con i membri del team tra cui Ikaris, Ajak, Sersi, Domo, Makkari, Thena, Zuras e altri, il libro ha sfruttato al meglio un’era di esplorazione e invenzione negli anni ’70, forgiando una nuova storia e una nuova mitologia per l’Universo Marvel, una che sarebbe stato ulteriormente intessuto nel tessuto del potente Multiverso con il passare degli anni e altri creatori hanno continuato ad espandere i suoi concetti ultra ricchi. Fin dalla prima magnifica rivista, ETERNALS ha posto le sue fondamenta sul lavoro di progettazione senza precedenti del re. Strani, meravigliosi, in qualche modo sia antichi che futuristici, i manufatti e i luoghi che questi nuovi personaggi incontrarono erano il lavoro di un artista al suo apice. La prima pagina del primo numero esponeva la sua premessa incomparabilmente particolare: “L’uomo è solo nell’universo? Ogni mito e leggenda che emerge dal lontano passato indica una strana visitazione delle stelle!! Esseri di grande potere sono stati su questo La Terra… e poi se ne andarono! Chi erano? Cosa facevano qui? Dove sono andati? Queste fantastiche domande creano lo sfondo per questa nuova entusiasmante saga di un giorno che ci attende… il giorno delle risposte… IL GIORNO DEGLI DEI.” Concepito, scritto e disegnato da Kirby, il primo numero presentava inchiostri di John Verpoorten, colori di Glynis Wein e lettere di Gaspar. E non ha perso tempo a rompere gli schemi per una rivista Marvel con alcune spettacolari splash page che hanno presentato ai lettori i loro potenziali protagonisti. “Meraviglia che lascia senza fiato”, infatti… Il fumetto, attraverso la sua serie originale di 19 numeri, ha cementato l’Universo Marvel non solo come un luogo in cui distruggere i Super Eroi e i loro vili nemici Super Villain, ma di una narrazione più nebulosa di dei, cosmici entità e origini sfuggenti. Ed era tutto il prodotto dell’immaginazione sfrenata – e dell’abilità altrettanto sfrenata – del re. Quasi 30 anni dopo, nel 2006, la potente pubblicazione è tornata, anche se questa volta, dai sensi stratosferici dello scriba superstar Neil Gaiman. Insieme all’altrettanto stimato artista John Romita Jr., Gaiman ha posizionato la sua serie di 7 numeri da una prospettiva diversa, raccontando la storia con grinta e intrighi moderni. Il suo libro di debutto iniziava con una domanda… “Hai migliaia di anni. Hai poteri incredibili. Hai visto le civiltà nascere e cadere, quindi perché nessuno ricorda nulla di tutto questo?” E così iniziò il racconto dei nuovi ETERNI.