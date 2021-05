Eternals: trailer italiano del film Marvel di Chloe Zhao

“Nell’arco degli anni non abbiamo mai interferito, fino ad ora.” Marvel e Disney hanno reso disponibile un primo trailer italiano di Eternals, il nuovo dell’Universo Cinematografico Marvel diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao dell’acclamato Nomadland.

“Eternals” porta sul grande schermo la saga degli “Eterni”, un’antica razza di entità che possiedono vaste capacità di manipolazione di materia ed energia. Erano presenti molto prima dell’alba delle comunità galattiche e persino degli Asgardiani. Erano noti per il loro utilizzo delle Gemme dell’Infinito. Abbiamo avuto un primo assaggio dei Celestiali in Guardiani della Galassia, quando il Collezionista ne ha presentato uno, riconoscibile come un Celestiale di nome Eson il Ricercatore, mentre brandisce la Gemma del Potere. I Celestiali sono coloro che hanno creato gli Eterni e i Devianti, propaggini evolutive dell’umanità. Gli Eterni sono stati creati dal leggendario Jack Kirby nel 1976. Gli Eterni sono il risultato di esperimenti genetici dei Celestiali quando questi ultimi visitarono la Terra cinque milioni di anni fa conducendo esperimenti sulla prima proto-umanità. I Celestiali creando gli Umani e due altre razze divergenti: gli Eterni immuni al trascorrere del tempo e immortali e i crudeli e bellicosi Devianti, geneticamente instabili e mostruosamente grotteschi.

La trama ufficiale: Un’introduzione agli Eterni, una razza di esseri immortali che hanno vissuto sulla Terra e ne hanno plasmato la storia e le civiltà. Dopo una tragedia inaspettata a seguito degli eventi di Avengers: Endgame, gli Eterni, una razza aliena immortale creata dai Celestiali che hanno segretamente vissuto sulla Terra per oltre 7.000 anni, si riuniscono per proteggere l’umanità dalle loro controparti malvagie, i Devianti.

L’eccezionale cast assemblato per il film comprende Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amorevole ed empatica Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nei panni del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nei panni della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nei panni della eternamente giovane ma anima antica Sprite, Don Lee nei panni del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del freddo e solitario Druig e Angelina Jolie nei panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington è stato scelto per il ruolo di Dane Whitman.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La regista cinese premio Oscar Chloe Zhao dirige “Eternals” da una sceneggiatura scritta da Kaz Firpo e Ryan Firpo. Prodotto da Kevin Feige per i Marvel Studios. Con la fotografia di Ben Davis e una colonna sonora di Ramin Djawadi. Disney ha fissato una data di uscita italiana al 3 novembre 2021.

Fonte: YouTube