In arrivo in digitale la colonna sonora composta dalla musicista giapponese Eiko Ishibashi per il film del regista Ryusuke Hamaguchi premiato a Venezia 80.

Evil Does Not Exist: la colonna sonora del film “Il male non esiste”

In arrivo in digitale la colonna sonora composta dalla musicista giapponese Eiko Ishibashi per l’acclamato Il male non esiste (Evil Does Not Exist), dramma del regista Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car). Il film ha fatto tappa lo scorso anno a Venezia 80, dove ha ricevuto cinque riconoscimenti tra cui il Leone d’argento – Gran premio della giuria e il Premio FIPRESCI (concorso).

Takumi e sua figlia Hana vivono nel villaggio di Mizubiki, vicino a Tokyo. Come le generazioni che li hanno preceduti, conducono una vita modesta secondo i cicli e l’ordine della natura. Un giorno, gli abitanti del villaggio vengono a conoscenza di un piano per costruire un glamping – un campeggio di lusso – a pochi passi dalle loro case e a pochi passi dalla dimora di Takumi. Il progetto offrirebbe ai residenti locali una comoda “fuga” nella natura, una prospettiva di un’altra quotidianità, di un nuovo benessere. Quando i rappresentanti dell’azienda costruttrice di Tokyo arrivano nel villaggio per tenere una riunione, diventa chiaro che il progetto avrà un impatto negativo sull’approvvigionamento idrico locale, causando disordini. L’equilibrio ecologico del villaggio e il modo di vivere civile dei suoi abitanti sono messi in pericolo con conseguenze che influenzano profondamente la vita di Takumi e della piccola Hana.

Il cast: Hitoshi Omika, Ayaka Shibutani, Ryô Nishikawa, Ryûji Kosaka, Hazuki Kikuchi, Yoshinori Miyata, Hiroyuki Miura, Taijirô Tamura, Yûto Torii.

Intervista con la compositrice Eiko Ishibashi

La musicista Eiko Ishibashi e il regista Ryusuke Hamaguchi hanno collaborato ancora una volta dopo la loro fortunata partnership nel film acclamato dalla critica “Drive My Car”. Il risultato unico sono due nuovi lavori; una performance cinematografica dal vivo intitolata “Gift”, che presenta un film muto diretto da Hamaguchi accompagnato da una colonna sonora dal vivo eseguita da Ishibashi, e “Evil Does Not Exist”, il nuovo lungometraggio del regista. “Evil Does Not Exist” ha fornito il materiale originale per il film muto in “Gift” e Ishibashi ha creato la colonna sonora per il film. Nel loro lavoro insieme, Ishibashi e Hamaguchi cercano di reimmaginare il rapporto tra suono, immagine e narrazione.

Ryusuke, potresti raccontarci l’esperienza di questo diverso modo di lavorare?

RUSUKE HAMAGUCHI: Il fulcro della produzione era creare riprese video per la performance dal vivo di Eiko Ishibashi e, naturalmente, sarebbe diventato come un film muto. Ciò significava che non potevo sviluppare il film attraverso i dialoghi come avevo fatto in precedenza. Questa è stata la differenza più significativa, e per me è stato anche il punto più intrigante di questo progetto. Inoltre, nulla era predeterminato e potevo provare qualsiasi cosa. C’è stato un periodo in cui non riuscivo a trovare alcuna idea e ho faticato, ma la libertà di questo processo è stata qualcosa che ho davvero apprezzato.

Ha aggiunto un nuovo elemento al tuo lavoro?

RH: Sì, è stata una sfida davvero fantastica per me. Ho potuto pensare alle immagini in un modo più puro e dinamico che mai, e mi sembrava un canale inesplorato a cui non avrei potuto accedere senza un’opportunità come questa.

In che modo Eiko e le sue amiche sono state coinvolte nelle riprese?

RH: Le riprese sono avvenuta vicino alla zona dove vive Eiko. Ho pensato che, dal momento che la sua musica proviene da quel luogo, mi sarebbe stato più facile concettualizzare le mie immagini. Eiko ha presentato alcuni dei suoi amici come collaboratori locali per il progetto. Tra loro c’era qualcuno che definirei un “esperto della natura” e la sua prospettiva ha influenzato nettamente il carattere del protagonista. Da lui ho imparato a percepire la natura e ho capito ancora una volta come essa sia intrisa di “movimento”. Credevo che questi vari movimenti e fluttuazioni catturati si sarebbero sicuramente armonizzati con la musica creata da Eiko.

Hai detto che hai sperimentato molta libertà nel realizzare questo film, potresti dirci qualcosa di più a riguardo?

RH: Hitoshi Omika, che interpreta il ruolo principale, era in realtà un membro dello staff di produzione di Il gioco del destino e della fantasia. All’inizio ci accompagnava nella ricerca delle location come “autista” insieme al direttore della fotografia Yoshio Kitagawa. Spesso gli abbiamo fatto provare le varie inquadrature che avevamo realizzato sul posto. A poco a poco, non potevo immaginare nessun altro nel ruolo principale oltre a lui. In questa produzione cinematografica ha assunto anche ruoli come parte dello staff. Lavorando con una piccola squadra, c’erano molte persone, come Hitoshi, che fungevano sia da staff che da attori. Durante il periodo delle riprese ci sono state alcune revisioni della sceneggiatura, più che negli ultimi anni. Questo modo non strutturato di fare cinema mi ha insegnato ancora una volta la libertà e il potenziale del cinema.

Eiko, come è stata per te l’esperienza di collaborazione?

EIKO ISHIBASHI: Quando i promotori esteri mi hanno proposto l’idea di fare performance dal vivo insieme alle immagini, non ne sono stata subito convinta. Tuttavia, dopo un po’ di tempo, mi sono resa conto che se le immagini e la musica possono essere interessanti indipendentemente e possono trasformarsi in qualcosa di diverso se messe insieme, poteva essere intrigante. Credo che il signor Hamaguchi non sia solo un eccellente narratore, ma crei anche film con una forte qualità musicale. Quando abbiamo lavorato insieme al film precedente Drive My Car, ho potuto vedere la sua dedizione al suono ed è stata una collaborazione molto piacevole. Così mi sono rivolto al signor Hamaguchi con l’idea per il nuovo progetto Gift. Avere due versioni di questa modalità è stata davvero un’esperienza meravigliosa e ne sono sinceramente felice.

Come riassumeresti le principali differenze tra “Gift” e “Evil Does Not Exist”?

RH: Innanzitutto, le storie sono leggermente diverse. Sebbene il materiale delle riprese sia condiviso, vengono utilizzate inquadrature e riprese diverse e le narrazioni sono sottilmente distinte. Anche l’impressione dei personaggi sarà probabilmente diversa. È un po’ come un piccolo multiverso. Quanto a come variano le esperienze guardando entrambe le opere… a dire il vero, nemmeno io conosco la risposta. Credo che sia solo quando si sperimenta come pubblico accanto alla performance di Eiko che si può veramente capire. Tuttavia, sono convinto che entrambe le opere si ispirino a vicenda e espandano l’esperienza del pubblico.

Vuoi aggiungere altro su come “Evil Does Not Exist” è diventato un lavoro cinematografico a sé stante?

RH: Certamente, quando ho scritto la sceneggiatura del film narrativo, volevo incoraggiare gli attori a recitare con forza. Ho pensato che i testi dei dialoghi li avrebbero aiutati ad essere lì. Sentivo che gli attori (le immagini) esistenti in modo potente e in gran parte indipendenti dalla musica di Eiko avrebbero creato la sinergia più avvincente se eventualmente combinati con la sua musica. Di conseguenza, ogni attore, guidato da Hitoshi, è stato davvero straordinario e mi sono commosso sul set. Questa forza era particolarmente evidente nelle loro “voci”. Volevo che questa “voce” raggiungesse anche il pubblico, quindi, pur ottenendo il permesso di Eiko, ho deciso di completarla come film autonomo intitolato Evil Does Not Exist. Ancora una volta, voglio esprimere la mia gratitudine a Eiko, che mi ha fornito tutta l’ispirazione per questa impresa.

Eiko Ishibashi – Note biografiche

Eiko Ishibashi è un musicista di studio, produttrice e cantautrice giapponese. Come dimostrano i suoi album, è ugualmente a suo agio nel comporre ed eseguire di tutto, dal pop eccentrico, alla musica classica moderna e al prog fino agli estremi del jazz e del noise improvvisato. Si è esibita ed è stata in tournée con Jim O’Rourke, Keiji Haino, Akira Sakata, Charlemagne Palestine, Oren Ambarchi e Glenn Kotche, solo per citarne alcuni.

Lo strumento principale di Ishibashi è il pianoforte, anche se è esperta nella batteria, nel flauto e nel vibrafono. Ha ricevuto una formazione musicale formale durante l’infanzia attraverso la scuola superiore nella sua città natale di Monbara, nella prefettura di Chiba, e ha iniziato a intraprendere una carriera musicale come batterista in diverse band, tra cui Puff Puff. Ha anche lavorato come musicista in studio per molti artisti giapponesi al pianoforte e alle vibrafono.

La sua prima registrazione “da solista” è stata Slip Beneath the Distant Tree nel 2007, in duo con Tatsuya Yoshida, bassista dei Ruins. Ishibashi lavorava costantemente sia in studio che in viaggio con un’intera gamma di musicisti oltre a esibirsi nei suoi spettacoli. Il 2009 ha visto l’uscita dell’album Maboroshi in cui collaborazion con Gianni Gebbia e Daniele Camarda.

L’anno successivo incontra O’Rourke che le chiede di esibirsi nel suo set tributo All Kinds of People: Love Burt Bacharach, anch’esso pubblicato nel 2010. da quel momento inizia per i due un lungo sodalizio artistico e personale.

Il male non esiste – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della musicista, cantautrice e compositrice Eiko Ishibashi, tra i suoi crediti musiche per l’anime Blade of the Immortal, qui alla sua seconda collaborazione con il regista Ryusuke Hamaguchi dopo aver musicato Drive My Car.

1. Evil Does Not Exist V.2 (5:59)

2. Hana V.2 (7:33)

3. Fether (2:25)

4. Smoke (4:31)

5. Deer Blood (5:48)

6. Missing V.2 (12:04)

7. Evil Does Not Exist (5:28)

