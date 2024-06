Mel Gibson ha concluso positivamente le lunghe trattative che aveva in corso con Warner Bros. per dirigere il quinto capitolo di Arma Letale.

Mel Gibson ha concluso positivamente le lunghe trattative che aveva in corso con Warner Bros. per dirigere Arma Letale 5, e ora in una recente intervista con il podcast Inspire Me l’attore e regista ha confermato che sarà al timone del quinto capitolo dell’iconico franchise d’azione che negli anni 80 ha lanciato il popolare genere noto come “Buddy cop”.

Gibson durante questa recente chiacchierata ha offerto un aggiornamento sul tanto atteso progetto rivelando:

Dirigerò il quinto film della serie Arma Letale. Richard Donner, che ha realizzato gli altri quattro, purtroppo è morto ed era un buon amico, e in un certo senso mi ha incaricato di portare a casa la bandiera per questo film. Quindi sarà un onore per me farlo.

Gibson ha parlato del processo di sviluppo della sceneggiatura di “Arma Letale 5”, che Donner aveva iniziato a scrivere prima della sua scomparsa:

Era riuscito a scrivere bene la sceneggiatura e abbiamo usato quello che c’era. Abbiamo continuato a provarci, a lavorarci sopra e ne sono abbastanza soddisfatto, è bello, mi sono divertito molto a farlo.

Gibson ha continuato dicendo che hanno “una sceneggiatura davvero buona”, che”avevano un modello davvero buono” e ha rivelato di aver continuato a lavorare sulla sceneggiatura dopo la morte di Donner:

Ho avuto l’onore di sedermi, dopo la morte di Richard, con lo scrittore e fare un altro paio di bozze, cercando di farlo nello spirito di ciò che pensavamo che Donner potesse [volere], perché lo conoscevo davvero bene. Abbiamo cercato di ottenere quel sapore e siamo rimasti abbastanza soddisfatti di ciò che abbiamo ottenuto.

Gibson aveva precedentemente parlato del film anche con ScreenRant:

L’unico ritardo è ora con tutto il cambiamento alla Warner, con l’arrivo di Discovery e il nuovo capo [David Zaslav]. Fanno fuori tutti gli altri, li buttano via e prendono nuove persone. Ci vuole sempre tempo perché queste aziende si riorganizzino, quindi c’è stato un ritardo, ma sono abbastanza fiducioso che riusciremo a rimetterci in piedi, probabilmente girando nel primo trimestre del nuovo anno.