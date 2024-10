Fangoria Chainsaw Awards 2024, vincitori: a “Evil Dead Rise” 4 premi, “When Evil Lurks” miglior film internazionale

Annunciati i vincitori dei Fangoria Chainsaw Awards 2024 dedicati al genere horror, premi a Evil Dead Rise, When Evil Lurks, Povere creature!, Godzilla Minus One, Ho visto la TV brillare e The Last of Us.

Halloween è alle porte e quale migliore occasione per annunciare i vincitori dei FANGORIA Chainsaw Awards 2024. Quest’anno trionfa il sequel Evil Dead Rise di Lee Cronin con 4 premi con l’horror argentinoWhen Evil Lurks miglior film internazionale e Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre) si aggiudica le categorie miglior documentario e miglior videogioco.

Celebrare diciotto mesi del meglio dell’horror non è stata un’impresa facile, ma avete risposto alla chiamata e fatto sentire la vostra voce. Abbiamo messo il destino dei preferiti dell’horror nelle vostre mani e vi siete assicurati che Leatherface e Deadites fossero i grandi vincitori della serata. Ecco un elenco completo dei vincitori dei Chainsaw Awards 2024, che si sono portati a casa l’ambita statuetta. Grazie per aver votato e per esservi sintonizzati; ci vediamo l’anno prossimo!

Fangoria Chainsaw Awards 2024

MIGLIOR INTERPRETAZIONE DA NON PROTAGONISTA



Dave Bautista – Bussano alla porta

Joe Bird – Talk To Me

Nicolas Cage – Renfield

Mia Goth – Infinity Pool

Kathryn Newton – Abigail

Bridgette Lundy Paine – Ho visto la TV brillare

Dewayne Perkins – The Blackening

Dan Stevens – Abigail

Alyssa Sutherland – Evil Dead Rise – VINCITORE

Alisha Weir – Abigail

MIGLIOR ESORDIO

The Angry Black Girl and Her Monster

Birth/Rebirth

It Lives Inside

Skinamarink – VINCITORE

Stopmotion

MIGLIOR SERIE O MINISERIE TV NON FICTION



Amityville: An Origin Story

The Boulet Brothers’ Dragula: Season 5

The Enfield Poltergeist

The Last Drive-In with Joe Bob Briggs – VINCITORE

Svengoolie

MIGLIOR DOCUMENTARIO



Dario Argento Panico

The Legacy of the Texas Chain Saw Massacre – VINCITORE

Satan Wants You

Sharksploitation

We Kill For Love

MIGLIORE CREATURA REALIZZATA CON EFFETTI VISIVI

Evil Dead Rise – Adam Johansen & Damian Martin, Odd Studio – VINCITORE

Five Nights at Freddy’s – Jim Henson’s Creature Shop

Infested – Thierry Onillon & Léo Ewald

Demeter – Il risveglio di dracula– Göran Lundström

M3GAN – Adrien Morot and Kathy Tse, Morot FX Studios

MIGLIOR MAKE-UP SPECIALE (FX)

Abigail – Liz Byrne, Paul Byrne & Matthew Smith

Evil Dead Rise – Luke Polti – VINCITORE

In A Violent Nature – Steven Kostanski

Talk To Me – Bec Buratto, Paul Katte and Nick Nicolaou

When Evil Lurks – Marcos Berta

MIGLIORI COSTUMI

Omen – L’origine del presagio – Paco Delgado

Immaculate – Lisa Crescioli

Late Night With the Devil – Steph Hooke

Lisa Frankenstein – Meagan McLaughlin

Povere creature! – Holly Waddington – VINCITORE

MIGLIOR VIDEOGAME

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Killer Klowns from Outer Space: The Game

Resident Evil 4 Remake

The Texas Chain Saw Massacre – VINCITORE

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Omen – L’origine del presagio – Aaron Morton

Ho visto la TV brillare – Eric K. Yue

In A Violent Nature – Pierce Derks

Infinity Pool – Karim Hussain

Povere creature! – Robbie Ryan – VINCITORE

MIGLIORE COLONNA SONORA

Evil Dead Rise – Stephen McKeon

Omen – L’origine del presagio – Mark Korven

Godzilla Minus One – Naoki Satô – VINCITORE

Ho visto la TV brillare – Alex G

Infinity Pool – Tim Hecker

MIGLIOR FILM DI FELISSA ROSE: CRAVING*

*Felissa Rose è un’attrice statunitense famosa per aver interpretato Angela Baker nei film horror Sleepaway Camp e Return to Sleepaway Camp.

MIGLIORE SERIE TV

Chucky

La caduta della casa degli Usher

Intervista col vampiro

The Last of Us – VINCITORE

Yellowjackets

MIGLIOR SCENEGGIATURA

Omen – L’origine del presagio – Arkasha Stevenson, Tim Smith and Keith Thomas; story by Ben Jacoby

Infinity Pool – Brandon Cronenberg

Late Night With the Devil – Colin and Cameron Cairnes – VINCITORE

M3GAN – Akela Cooper; story by Akela Cooper and James Wan

Talk To Me – Danny Philippou and Bill Hinzman

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

The Coffee Table

Exhuma

Infested

Huesera: The Bone Woman

When Evil Lurks – VINCITORE

MIGLIOR FILM CON DISTRIBUZIONE LIMITATA

Cobweb

Enys Men

Ho visto la TV brillare – VINCITORE

The Outwaters

Suitable Flesh

MIGLIOR PREMIERE STREAMING

Nessuno ti salverà

Sick

Totally Killer

V/H/S/85 – VINCITORE

Where the Devil Roams

MIGLIOR UCCISIONE: IN A VIOLENT NATURE – THE YOGA KILL

MIGLIOR INTERPRETAZIONE DA PROTAGONISTA

Tobin Bell – Saw X

David Dastmalchian – Late Night with the Devil – VINCITORE

Kaitlyn Dever – Nessuno ti salverà

Nell Tiger Free – Omen – L’origine del presagio

Kathryn Newton – Lisa Frankenstein

Lupita Nyong’o – A Quiet Place: Giorno 1

Emma Stone – Povere creature!

Lily Sullivan – Evil Dead Rise

Sydney Sweeney – Immaculate

Sophie Wilde – Talk to Me

MIGLIOR REGISTA

Brandon Cronenberg – Infinity Pool

Lee Cronin – Evil Dead Rise – VINCITORE

Danny and Michael Philippou – Talk To Me

Demián Rugna – When Evil Lurks

Arkasha Stevenson – Omen – L’origine del presagio

Best Wide Release Movie: Godzilla Minus One

MIGLIOR FILM CON AMPIA DISTRIBUZIONE

Abigail

Evil Dead Rise

The First Omen

Godzilla Minus One – VINCITORE

Infinity Pool

Late Night With the Devil

M3GAN

Satanic Hispanics

Talk To Me

When Evil Lurks

Fonte: Fangoria