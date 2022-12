Killer Klowns from Outer Space: The Game – trailer e colonna sonora del videogioco basato sull’horror dei Chiodo Brothers

Nel 2023 arriva Klowns from Outer Space: The Game, un nuovo gioco multiplayer asimmetrico per console e PC in arrivo nel 2023 da Terravision Games e Good Shepherd Entertainment. Il gioco è ispirato all’omonimo cult del 1988 che racconta di una piccola città viene invasa da alieni provenienti dallo spazio che catturano e uccidono i cittadini, nessuno prende seriamente la storia. Perché? Gli alieni hanno le sembianze di clown del circo, usano armi che sembrano giocattoli e mietono vittime sorridendo e improvvisando gag. “Killer Klowns from Outer Space”, esordio alla regia dei Chiodo Brothers che poi forniranno gli effetti speciali a Critters, è un piccolo cult imperituro che può contare su una atmosfera surreale, alcune trovate geniali (le armi aliene che sparano popcorn viventi) ed effetti speciali squisitamente anni ’80, vedi teste animatroniche invece del consueto make-up speciale per i grotteschi clown alieni. Secondo gli sviluppatori del videogioco, al momento del rilascio, si potrà giocare su una mappa estratta direttamente dal film del 1988. Il gioco sarà disponibile per PC tramite Steam, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One.

Killer Klowns from Outer Space The Game – Trama e gameplay

Pianifica un’invasione aliena a caccia di umani nei panni dei leggendari Killer Klowns o metti insieme un team di sopravvissuti per combatterli in un gioco basato su un film cult degli anni ’80. Immergiti in una nuova esperienza horror multigiocatore asimmetrica!

INVIA I KLOWN: Assumi il ruolo dei leggendari Killer Klowns e, insieme ad altri tre giocatori, va’ a caccia di prede umane utilizzando stravaganti abilità e armi bizzarre e pianificando la tua invasione aliena per mietere vittime tra la popolazione di Crescent Cove.

PROTEGGI L’UMANITÀ: Respingi i nemici con altri sette abitanti coraggiosi di Crescent Cove: scegli la classe, esplora la città in cerca di bottino e armi, non farti catturare dai Klown e cerca di sopravvivere (oppure sabotare) gli alieni.

BENVENUTO NELLA CITTÀ: Crescent Cove è un’arena brulicante dove si svolgono scontri 3 VS 7 tra Klown e umani, con vari scenari, una mappa generata in modo casuale e tantissime opportunità tattiche per le due fazioni.

EVOLUZIONE DELL’HORROR: Approccio unico a un gameplay hide-and-seek, possibilità di personalizzare e rigenerare, PvPvE, obiettivi dinamici e tanti risultati di match: Killer Klowns rivoluziona in modo innovativo l’horror online.

PRESTO IN ARRIVO: Nuove sfide, nuove mappe, nuovi personaggi, nuovi DLC: la strada è lunga davanti a noi, ma abbiamo in serbo fantastiche novità per le prossime stagioni.”

Killer Klowns from Outer Space The Game – Trailer e video

Killer Klowns from Outer Space The Game – Dichiarazioni e interviste

In un’ intervista (via Bloody Disgusting) il designer del gioco, Randy Greenback (famoso per Friday the 13th: The Game) e i creatori dell’universo Klown, i Chiodo Brothers hanno parlato del piacere provato nell’essere coinvolti nel portare l’atmosfera surreale di Killer Klowns From Outer Space in uno scenario giocabile.

Con il film, l’idea era di giocare dritto, la commedia nasce dal contrasto”, spiega Steven Chiodo. “Tra la sincerità del dramma e l’assurdità delle uccisioni…e la nemesi. È il contesto di prendere qualcosa di così assurdo – seriamente – è la giustapposizione di quello. Questo, penso, è ciò che è divertente. E’ un piacere l’essere stati inclusi a quel livello della creazione di un gioco. Mi sentivo onorato. Veramente. Voglio dire, loro dicevano di essere onorati di lavorare con noi. Siamo onorati noi di aver lavorato con Good Shepherd Entertainment e Terravision. E apprezziamo molto l’essere stati inclusi. Non vogliamo che ciò venga frainteso.

I Chiodo Brothers sperano che un eventuale successo del film apra a nuovi progetti per il futuro:

Sai che ci sono altre opportunità con Klowns, altre storie di Klowns da raccontare, che genereranno nuovi videogiochi e altre nuove esperienze. Ci saranno giochi, VR, qualunque cosa, c’è molto da cui trarre ispirazione. Penso che i giocatori più accaniti apprezzeranno il gioco, le cose che voi ragazzi avete apportato, il nuovo gameplay e sicuramente il lato estetico. Ma poi i fan dei Klowns, che potrebbero non essere dei giocatori, ne saranno attratti e scopriranno quanto è divertente fruirne in quel mondo, essere un Klown, essere un essere umano.. qualsiasi cosa, ed è un vero spasso viverlo in prima persona.

Charles Chiodo spera che il gioco rappresenti una sorta du “risveglio” del franchise.

Forse soddisferà il desiderio [delle persone]…ce lo hanno chiesto… quindi grazie a Dio ora c’è qualcosa che possiamo dire: ‘Ehi, sta arrivando’. Finalmente, facciamo parte di qualcosa. È passato molto tempo, ma sai, è qui, quindi darà nuova linfa. Penso che Killer Klowns sarà, grazie al gioco, e grazie alle nuove licenze e al merchandising in corso, più grande che mai. Quindi siamo entusiasti.

I Chiodo Brothers in un’intervista con ComicBook hanno spiegato cosa significa l’uscita del videogioco per i fan di lunga data.

Edward Chiodo: Tra le altre cose abbiamo anche sbloccato il nostro scrigno del tesoro e condiviso con il team i nostri quaderni di idee su cui abbiamo lavorato per 35 anni. Abbiamo dato loro un’idea delle origini della razza Klown e preso in giro la possibilità che visitino la Terra da molto tempo. Ma è diventato chiaro molto presto che il gameplay non avrebbe supportato la narrazione delle nostre storie continue per il franchise, ma ci avrebbe permesso di condividere molte delle nuove armi e gag con cui abbiamo giocato con tutti questi anni. Siamo davvero entusiasti di dire che i fan non vedono l’ora di vedere alcune delle nostre idee per uccisioni divertenti che non abbiamo mai avuto modo di mettere in un film e anche di saperne di più sulla più ampia mitologia e sul mondo dei Klowns. Riteniamo che il mondo dei giochi ci consentirà di esplorare ambientazioni più diverse e surreali in futuro più facilmente che se fossimo vincolati a limiti di produzione TV / film più tradizionali. Sarà molto divertente mostrare come i Klowns abbiano interagito con gli antichi egizi e li abbiano aiutati a costruire cose o chissà…potremmo finalmente andare sul pianeta Klown e visitare quella follia un giorno. Stephen Chiodo: Abbiamo così tante idee per nuove fantastiche gag di Klown con cui abbiamo giocato e siamo entusiasti di dire che siamo stati in grado di includerne molte nel gioco. Tuttavia, abbiamo alcune idee che non si adattano perfettamente al media dei giochi, quindi abbiamo molto da salvare che potremmo perseguire in futuro. C’è ancora così tanto da esplorare e nuove dimensioni dell’universo di Klowns che vorremmo portare in vita per i fan”.

La colonna sonora

John Massari, il geniale compositore che ha dato vita all’atmosfera musicale unica del film originale di “Killer Klowns from Outer Space”, è tornato a lavorare alla colonna sonora del gioco. Nel video a seguire si può ascoltare la traccia “The Darkest Karnival”, un tema principale elettrizzante che John ha composto e registrato per il prossimo titolo horror multiplayer. Questa traccia sanguinolenta rende omaggio all’originale “Klown March” registrata nel 1987, aggiungendo anche colpi di scena moderni più oscuri e inaspettati alla sua struttura.

Il 25 maggio 2018, in occasione del 30° anniversario del film, Varese Sarabande ha pubblicato Massari’s Killer Klowns from Outer Space: Reimagined, un nuovo album che presenta la colonna sonora originale eseguita dai membri della Hollywood Chamber Orchestra, con nuovi orchestrazioni di Massari e Bernhard Eder. Anche la band punk rock The Dickies ha registrato una nuova versione della canzone “Killer Klowns” con una intro ancor più straniante.

1. Theme from Killer Klowns From Outer Space (Performed by The Dickies) (4:45)

2. Hidden Klown Ship (2:51)

3. Mike and Debbie’s Discovery (2:27)

4. Galactic Globe Theater (1:23)

5. Knock My Block Off (:34)

6. Muscle Kar Klown Jam (2:39)

7. Shadow Show (1:54)

8. The Inevitable (1:11)

9. Klown Hideout (2:21)

10. Killer Klown March (6:11)

11. The Funhouse (2:45)

12. Klownfrontation (1:11)

13. Escape from Klown Kathedral (3:18)

14. Final Klownfrontation (4:04)

BONUS TRACKS:

15. Knock My Block Off (Dream Re-Mix) (:54)

16. Escape to Klown Kathedral (Theater Organ) (3:23)

17. Hidded Klown Ship (Sampled Orchestra) (2:52)

18. Mike and Debbie’s Discovery (Sampled Orchestra) (2:18)

19. Sketch for Sampled String Orchestra (6:42)

20. Killer Klowns from Outer Space (Original demo circa Fall 1987) (2:51)

21. Tell Me What is Real (4:20)

La colonna sonora “Massari’s Killer Klowns from Outer Space: Reimagined” è disponibile su Amazon.

