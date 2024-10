Henry Cavill nel film live-action di “Voltron” e Kevin Costner nel thriller con surfisti e cacciatori di teste “Headhunters”

Henry Cavill sarà protagonista, in un ruolo non rivelato, dell’adattamento cinematografico live-action della serie animata Voltron prodotto da Amazon MGM.

Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber (Red Notice, Skyscraper e Una spia e mezzo) e basato su una sua sceneggiatura scritta con Ellen Shanman. Cavill è il secondo attore confermato del progetto dopo Daniel Quinn-Toye.

“Voltron” è una serie televisiva animata americano-giapponese del 1984 prodotta dalla World Events Productions per un totale di 124 episodi. La serie è un adattamento della serie anime giapponese sui super robot Beast King Go-Lion, che è stata doppiata in inglese e modificata per creare gli episodi di “Voltron”. Gli episodi successivi utilizzano anche filmati dell’anime mecha Armored Fleet Dairugger XV.

La prima stagione di “Voltron” segue cinque piloti che comandano cinque leoni robot che si uniscono per formare il super robot Voltron. Questi piloti usano queste macchine per proteggere il pianeta Arus dal malvagio signore della guerra Re Zarkon e dalla strega Haggar che crea mostri chiamati “Robeasts” per terrorizzare il pianeta governato dalla principessa Allura.

Todd Lieberman e David Hoberman stanno producendo con Bob Koplar, il capo della World Events Productions, la società che controlla la proprietà di Voltron.

Cavill si sta attualmente preparando per il ruolo principale nella rivisitazione di Highlander di Chad Stahelski e ha altri tre progetti in pre-produzione: il dramma romantico The Rosie Project, il dramma d’azione In the Grey, seconda collaborazione dell’attore con il regista Guy Ritchie dopo Il ministero della guerra sporca, e l’attore tornerà anche nei panni di Sherlock Holmes, al fianco di Millie Bobby Brown, nel terzo film di Enola Holmes.

Fonte: Deadline

Kevin Costner alle prese con surfisti e cacciatori di teste

Kevin Costner ha scelto il suo prossimo progetto cinematografico che lo porterà in un avventuroso scenario tropicale. Dopo i primi due capitoli dell’epopea western Horizon: An American Saga, che lo hanno visto regista, interprete e produttore, Costner sarà interprete e produttore del thriller con surfisti Headhunters.

Nel film Costner interpreterà “un ex-emigrato americano fallito con un passato misterioso che finisce per vivere a Bali, in Indonesia. Qui raduna un gruppo di surfisti guidati da un fotografo locale per trovare l’onda perfetta su un’isola inesplorata, che si scoprirà essere la dimora di un’antica tribù di cacciatori di teste che proteggono la loro terra a tutti i costi”.

Il film segna il debutto alla regia di un lungometraggio del direttore della fotografia Steven Holleran, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Costner.

Oltre a Costner l’unico altro casting confermato al momento è quello di Daniel Zovatto (L’esorcista del Papa).

Costner è attualmente impegnato con il terzo capitolo di “Horizon: An American Saga”, nel frattempo dal 10 novembre 2024 debutta negli Stati Uniti la seconda parte della quinta e ultima stagione della serie tv Yellowstone, che è valsa a Costner un Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica.

Fonte: Deadline