Il ministero della guerra sporca, recensione: su Prime Video i “Bastardi senza gloria” di Guy Ritchie

Il ministero della guerra sporca (The Ministry of Ungentlemanly Warfare), il nuovo film d’azione di Guy Ritchie, ha debuttato su Prime Video con un cast capitanato da Henry Cavill, meglio noto per i ruoli di Superman e The Witcher.

Il film è una commedia d’azione basata su fatti storici, in particolare documenti desecretati che raccontano di un’operazione segreta contro i nazisti svoltasi durante la Presidenza di Winston Churchill e narrata nel romanzo Churchill’s Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII di Damien Lewis, libro che ha ispirato la sceneggiatura del film.

Terzo film in due anni, dopo Operation Fortune e The Covenant, per il regista di Sherlock Holmes e Aladdin che torna a collaborare con Henry Cavill dopo la spy-comedy Operazione U.N.C.L.E. basata sull’omonima serie tv. Cavill è anche reduce dal recente e sonoro flop della commedia d’azione Argylle – La super spia.

Basato su documenti recentemente desecretati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti, “Il Ministero della Guerra Sporca” è un’action-comedy, incentrata sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill (Rory Kinnear) e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming (Freddie Fox). L’unità di combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e cani sciolti, parte per un’audace missione contro i nazisti, servendosi di tecniche di combattimento assolutamente non convenzionali e decisamente “sporche”. Il loro approccio temerario alla guerra ha cambiato il corso della storia, gettando le basi per i Servizi Aerei Speciali britannici e le moderne missioni segrete.

La recensione del film

Guy Richie con “Il ministero della guerra sporca” confeziona una divertita quanto brutale commedia d’azione che ha il sapore di pellicole d’altri tempi, e come il “Bastardi senza gloria” di Tarantino sembra avere tra le sue fonti d’ispirazione pellicole anni ’60 e’70 come Quel maledetto treno blindato di Enzo G. Castellari, I 4 dell’Oca selvaggia o Quella sporca dozzina. Questa influenza che arriva da un periodo d’oro per i film western e di guerra si può riscontrare anche nella musica del film, una evocativa e a tratti sorprendente colonna sonora (la trovate in coda al post) ad opera del compositore britannico Christopher Benstead. Si tratta di un assiduo collaboratore di Ritchie, che questa volta confeziona una partitura dal sapore “western”, in perfetto equilibrio tra le stragi di nazisti e i momenti umoristici che sono il segno distintivo del cinema di Richie.

Come in “Bastardi senza gloria” dove spiccavano lo spietato nazista del premio Oscar Christoph Waltz, la femme fatale di Diane Kruger e l’Orso Ebreo di Eli Roth, con la sua mazza da baseball “spacca-crani”, anche Guy Ritchie con “Il ministero della guerra sporca” non si fa mancare nulla: vedi il sadico nazista Heinrich Luhr di Til Schweiger, la letale femme fatale della messicana Eiza González e il brutale Anders Lassen di Alan Ritchson, un danese che ama collezionare cuori dopo averli letteralmente strappati dal petto dei soldati nazisti.

Dopo aver fatto il verso a James Bond con l’ottimo “Operation Fortune” e narrato la guerra guerra in Afghanistan con il coinvolgente “The Covenant”, Ritchie fa un altro centro stavolta unendo la sua capacità di sdrammatizzare la violenza senza però parodiarla ad un racconto di guerra coinvolgente quanto basta per diventare materia prima da intrattenimento. “Il ministero della guerra sporca” tra serio e faceto, violenza e humour, storia vera e furba drammatizzazione della stessa, oltre a mostrare un prolifico Guy Ritchie in gran forma, ci riporta anche con la memoria ad un momento d’oro per il cinema di genere italiano, che ricordiamo sempre con un pizzico di nostalgia canaglia.

Curiosità

Il vero Gus March-Phillips,, interpretato da Henry Cavill venne ucciso in azione otto mesi dopo gli eventi di questo film.

I titoli di coda rivelano che Gus March-Phillipps è stato una delle fonti di ispirazione per James Bond. Henry Cavill era un finalista per interpretare Bond in Casino Royale (2006), ma fu scartato perché troppo giovane (aveva allora 22 anni). Questo è il terzo film in cui Cavill interpreta un personaggio tipo Bond, dopo Operazione U.N.C.L.E. (2015) e Argylle – La super spia (2024).

Nella vita reale, uno dei membri meno noti del Ministry of Ungentlemanly Warfare era Sir Christopher Lee. Lee era un cugino acquisito di Ian Fleming, e Fleming lo suggerì per la prima volta per il ruolo del Dr. No in Agente 007 – Licenza di uccidere (1962) mentre giocavano a golf insieme. La parte andò invece a Joseph Wiseman, ma Lee finì per interpretare un altro cattivo di Bond, Francisco Scaramanga in Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro (1974). Inoltre, Lee usò la sua esperienza nelle operazioni del Ministero per spiegare a Sir Peter Jackson, durante le riprese della trilogia de Il Signore degli Anelli, il “suono che fa un uomo quando viene pugnalato alla schiena”.

Ian Fleming si presenta, “Fleming. Ian Fleming”. Questo è un cenno al suo eroe immaginario James Bond che, in molti dei film in cui appare, si presenta come “Bond. James Bond”.

Nella vita reale, Anders Lassen, nel film interpretato da Alan Ritchson, rimane l’unico non membro del Commonwealth a ricevere la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare nelle forze armate britanniche. Considerato un Commando leggendario, il VC è stato assegnato a Lassen postumo dopo una serie di operazioni speciali “ungentlemanly” di successo. Dopo essersi unito ai Commando britannici nel 1940, Lassen fu ucciso durante l’Operazione Roast a Comacchio, nel nord Italia, il 9 aprile 1945, cinque anni dopo l’invasione e l’occupazione della sua nativa Danimarca da parte della Germania nazista. La Danimarca fu liberata dalle forze britanniche sotto Bernard Law Montgomery meno di un mese dopo la morte di Lassen.

Til Schweiger, che interpreta il nazista Heinrich Luhr, ha interpretato un cacciatore di nazisti in Bastardi senza gloria (2009).

Ian Fleming è interpretato da Freddie Fox, il cui padre, Edward Fox, ha interpretato “M” nel film non ufficiale di Bond, Mai dire Mai. Lo zio di Hero Fiennes Tiffin, Ralph Fiennes, ha interpretato “M” nei film con Daniel Craig.

Questa è la terza volta che Rory Kinnear interpreta il Primo Ministro britannico. La prima volta è stata nel primissimo episodio di Black Mirror, con esiti molto diversi. La seconda volta è stata nella serie tv The Diplomat.

Entrambi gli Henry, Cavill e Golding, hanno recitato in film diretti da Guy Ritchie: Cavill in “Operazione U.N.C.L.E.” (2015), Golding in “The Gentlemen” (2019).

Il personaggio di Alan Ritchson uccide numerosi nazisti con un coltello. È famoso per aver interpretato Jack Reacher in televisione, un personaggio che (almeno nei libri su cui si basa la serie) odia i coltelli.

Sia Henry Cavill che Alan Ritchson hanno interpretato eroi dei fumetti DC. Henry ha interpretato Superman nell’universo cinematografico DCEU, e Alan ha interpretato Arthur Curry (Aquaman) nella serie tv Smallville, così come Hank Hall aka Hawk della coppia Hawk & Dove nella serie tv Titans.

Henry Cavill e Cary Elwes hanno recitato in produzioni storiche in cui i loro personaggi erano imparentati. Henry Cavill ha interpretato Charles Brandon, primo duca di Suffolk in The Tudors e Cary Elwes ha interpretato Guilford Dudley, sposato con la nipote di Charles, Lady Jane Grey, nel film Lady Jane.

Il capitano Umberto si traveste da mostro di Frankenstein per la festa in maschera verso la fine del film. Rory Kinnear (Winston Churchill) ha effettivamente interpretato il mostro di Frankenstein nella serie “Penny Dreadful”.

Sia Rory Kinnear che Danny Sapani hanno recitato nella serie Showtime “Penny Dreadful”.

L’incrociatore della Royal Navy che per primo li intercetta (che Gus identifica erroneamente come un cacciatorpediniere in avvicinamento) e poi si incontra con la squadra è un incrociatore leggero di classe Town e le scene a bordo di quella nave hanno avuto luogo sulla HMS Belfast, l’ultima sopravvissuta della classe Town. La HMS Belfast è ormeggiata sul Tamigi a Londra ed è attualmente una nave museo.

L’epilogo dice che Gus e Marjorie si sono sposati dopo gli eventi del film. Stranamente, i personaggi hanno pochissime interazioni sullo schermo.

Il ministero della guerra sporca – La colonna sonora

Le musiche originali de “Il ministero della guerra sporca” sono del compositore britannico Christopher Benstead (Rupture, From Me to Us, Jericho Ridge). Benstead e il regista Guy Ritchie sono alla loro quinta collaborazione dopo The Gentlemen, La furia di un uomo – Wrath of Man, Operation Fortune, The Covenant, The Gentlemen (serie tv).

(Rupture, From Me to Us, Jericho Ridge). Benstead e il regista Guy Ritchie sono alla loro quinta collaborazione dopo The Gentlemen, La furia di un uomo – Wrath of Man, Operation Fortune, The Covenant, The Gentlemen (serie tv). Benstead è stato premiato con un Oscar (condiviso con Skip Lievsay, Niv Adiri e Chris Munro) per il miglior sonoro per il film Gravity di Alfonso Cuarón.

La colonna sonora include i brani: The School Bus di Lalo Schifrin (dal film Ispettore Callaghan: il caso ‘Scorpio’ è tuo!! del 1971) / Die Moritat von Mackie Messer di Bertolt Brecht / 24 Preludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Major ‘Raindrop’ di Frédéric Chopin eseguito da Nikolai Lugansky.

1. A Team of Misfits (3:45)

2. Operation Postmaster (1:30)

3. Train Game (3:20)

4. Fernando Po (2:34)

5. Apple Rescue (2:45)

6. Heron’s Casino Bar (0:59)

7. Resist the Gravitational Pull (1:50)

8. U-Boat Contretemps (1:32)

9. Kamp Billy with A K (1:01)

10. Corned Beef Out of Tin (2:43)

11. Officers Fancy Dress (2:26)

12. Trick Up Sleeve (1:53)

13. Admiral Pound Circumvented (4:06)

14. A Bag Full of Nazi Hearts (4:56)

15. Beer Bossa (1:33)

16. The First Domino Falls (3:05)

17. Heron’s Hop (1:32)

18. Absconding with the Duquesa (3:21)

19. Yeah But No (2:41)

20. Items of Interest (1:39)

21. Churchill’s Gratitude (2:19)

22. The Ministry of Ungentlemanly Warfare (3:08)

La colonna sonora de “Il ministero della guerra sporca” è disponibile su Amazon.