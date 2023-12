Stasera in tv: “Night Hunter” con Henry Cavill su 20 Mediaset

Night Hunter, su 20 Mediaset il thriller di David Raymond interpretato da Henry Cavill (L’uomo d’acciaio, The Witcher) nei panni di un poliziotto sulle tracce di un serial killer.

Night Hunter – Cast e doppiatori

Henry Cavill: Marshall

Ben Kingsley: Cooper

Alexandra Daddario: Rachel

Stanley Tucci: Commissario Harper

Brendan Fletcher: Simon

Minka Kelly: Angie

Mpho Koaho: Glasgow

Emma Tremblay: Faye

Eliana Jones: Lara

Daniela Lavender: Dickerman

Dylan Penn: Sophia

Nathan Fillion: Matthew Quinn

Doppiatori italiani

Francesco De Francesco: Marshall

Luca Biagini: Cooper

Romano Malaspina: Commissario Harper

Alessio De Filippis: Glasgow

Michela Alborghetti: Dickerman

Night Hunter – Trama e trailer

“Night Hunter” segue il poliziotto Marshall (Henry Cavill) e l’ex giudice diventato vigilante Cooper (Ben Kingsley) che finiscono in una trappola quando arrestano e mettono dietro le sbarre un temibile serial killer. Dalla prigione l’assassino progetta una serie di attacchi mortali, costringendo i due protagonisti ad una corsa contro il tempo per rimanere un passo avanti ai malvagi piani del folle. Apparentemente l’unico modo per vincere questo gioco mortale è entrare nella mente del killer, ma saranno in grado di farlo prima che tutto precipiti?

Curiosità sul film

Il film è scritto e diretto da David Raymond che fa il suo esordio alla regia.

Il film è stato girato a Winnipeg, Manitoba, a febbraio e marzo 2017.

Sebbene non sia stato girato solo a Winnipeg Manitoba, parti del film sono state girate in aree sicure della Canadian Forces Base (CFB) di Winnipeg. In particolare le scene degli interrogatori.

Alexandra Daddario ha detto che questa era la prima volta che interpretava un personaggio che sembrava un vero adulto.

Durante le riprese in Canada, hanno utilizzato un’accurata ripresa dello skyline del centro di Minneapolis, Minnesota, in una ripresa di tre secondi.

Alexandra Daddario, Nathan Fillion e Stanley Tucci sono apparsi in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (2013).

Questo è il secondo film di Sir Ben Kingsley girato a Winnipeg. Il primo è stato You Kill Me (2007).

ATTENZIONE!!! Curiosità con SPOILER sul finale del film

Il giornale che legge il padre dice “Twin Cities”, prefigurando il film.

Il film inizialmente si intitolava “Nomis”, che è Simon al contrario, il nome dell’assassino. Nomis significa anche “chiamato” in esperanto.

Night Hunter – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono composte da Alex Lu (Seadrift, In Pursuit of Silence, Carpe Kilimanjaro: An Alzheimer’s Project, Punch 9 for Harold Washington) e prodotte da Benjamin Wallfisch (It, Blade Runner 2049, Shazam!, il diritto di contare, Annabelle 2: Creation).

1. Prologue (2:07)

2. Simon Says (4:21)

3. Get Out and Find Her (2:33)

4. Daughters (2:35)

5. Shake the Tree (1:36)

6. The Raid (1:55)

7. Reunited (3:47)

8. You’re the Light (2:54)

9. No Bear, No Bodies (2:53)

10. Giving Names (1:57)

11. Finding Lara (4:14)

12. Winterbug (3:50)

13. Thin Ice (4:51)

14. Your Light Saved Me (1:21)

