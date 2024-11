Voltron: aggiornato e confermato il cast ufficiale del film live-action di Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios ha confermato il cast del film live-action di Voltron. Il nuovo cast andrà a comporre una nuova squadra e quindi una nuova generazione di personaggi guidati da Henry Cavill (L’uomo d’acciaio, The Witcher, Il ministero della guerra sporca).

Il cast non è ancora completo, ma Cavill affiancato da Sterling K. Brown (Atlas di Netflix), Rita Ora (trilogia Cinquanta sfumature), John Kim (Cruel Intentions di Prime Video), l’esordiente Daniel Quinn-Toye, la Alba Baptista della serie tv Warrior Nun, Samson Kayo (House of the Dragon) e Tharanya Tharan (Perché sei come sei) interpreteranno i ruoli principali che dovrebbero, tranne eventuale smentita, includere i cinque giovani piloti che piloteranno i cinque robot leoni che compongono il super robot mecha Voltron.

Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber (Red Notice, Skyscraper e Una spia e mezzo) da una sceneggiatura che ha scritto con Ellen Shanman.

Il film è basato esclusivamente sulla serie TV originale Voltron 84 (1984), e non sulla nuova serie Netflix "Voltron: Legendary Defender" del 2016.

Questo progetto segna il primo film live-action della DreamWorks Animation.

Max Makowski (Taboo, Valzer finale per un killer) era designato alla regia prima che la Relativity Media dichiarasse bancarotta.

Todd Lieberman e David Hoberman stanno producendo con Bob Koplar, il capo della World Events Productions, la società che controlla la proprietà di Voltron.

7 curiosità sulla serie tv animata del 1984

Per gli Stati Uniti c’erano in totale tre Voltron. Voltron I del “Near Universe” con la “Vehicle Force”. Voltron III del “Far Universe” con la “Lion Force”. Voltron II, del “Middle Universe”, presentava tre robot umanoidi che si univano in un combattente multi-braccia. Negli Stati Uniti venivano venduti giocattoli basati su Voltron II. In Giappone, c’era solo Lion Voltron. Gli altri due robot combinati provenivano da altre serie mecha giapponesi: Dairugger (Voltron 1) e Albegas (Voltron 2).

Pidge, che era un membro della Lion Voltron Force, aveva un fratello di nome Chip, che faceva parte della Vehicle Voltron Force. Tuttavia, le due ispirazioni giapponesi per la serie, Golion (1981) e Kikô Kantai dairugger XV (1982) non hanno collegamenti personaggi inclusi. Questo è anche il motivo per cui gli antagonisti in entrambe le serie erano noti come appartenenti a una razza, i Drules, nella versione americana; mentre “Kikô Kantai dairugger XV li incontrò solo dopo che avevano iniziato una ricerca sul pianeta, con la Vehicle Voltron Force era sempre in allerta per loro (e gli abitanti del “Far Universe” erano menzionati come parte del loro impero nella prima stagione).

La prima stagione di Voltron non è stata un doppiaggio diretto della serie anime giapponese Golion (1981) (e nemmeno la seconda lo è stata da Kikô Kantai dairugger XV del 1982) a causa degli standard di trasmissione americani: gli esseri “viventi” non venivano mai uccisi sullo schermo; le creature meccaniche, tuttavia, erano un bersaglio accettabile. Una delle differenze più evidenti riguarda il personaggio Sven. Nella versione giapponese, questo personaggio è morto dopo sei apparizioni per aver combattuto la Strega. Nella versione americana, è stato gravemente ferito e lasciato guarire, e ritorna verso la fine della stagione. Nella versione giapponese, il personaggio che torna alla fine della serie era suo fratello . Similmente (e più ovviamente), il comandante Zabbar era rappresentato da due personaggi; nella versione giapponese il personaggio è stato ucciso e sostituito da un altro comandante. La terza stagione era originariamente destinata a essere un adattamento di Arbegas (1983). Ma la World Event Productions ha deciso invece di unirsi alla Toei Animation e realizzare nuovi episodi basati su Golion (1981). L’adattamento della seconda stagione di Kikô Kantai dairugger XV (1982) non ebbe lo stesso successo degli episodi della prima stagione “Goraion”.

Questa serie era stat originariamente pianificata per essere un adattamento di Daltanious (1979). Ma la Toei Animation ha accidentalmente inviato nastri di Golion (1981) alla World Events Productions. I produttori hanno scoperto che “Go lion” gli piaceva di più e lo hanno adattato in “Voltron”. È interessante notare che “Daltanias” includeva ogni tipo di robot previsto per una serie doppiata per Voltron: un leone come “Go lion” (prima stagione), un veicolo come Kikô Kantai dairugger XV (1982) (seconda stagione) e un combattente dall’aspetto umano di Arbegas (1983), come la terza stagione pianificata ma mai pubblicata.

Pidge era l’unico il cui colore dell’uniforme corrispondeva al colore del suo leone, che era verde.

Quando fu pubblicato per la prima volta in VHS per il noleggio e la proprietà in Australia a metà degli anni ’80, i primi quattro episodi di Voltron furono combinati in un lungometraggio di 77 minuti, rimuovendo tutte le introduzioni e i titoli di coda tranne una all’inizio e alla fine e tutti i bumper pubblicitari nel mezzo rimossi. Questa versione è ora disponibile solo su vecchie copie di VHS e non in altri formati.

Nella prima stagione, la “Voltron Attack Force£ era originariamente una squadra di veicoli di soccorso (camion, aerei, elicotteri) che si uniscono in un robot gigante.

Il Fan Film “The End”

Il 9 ottobre 2011 è stato caricato su YouTube Voltron: The End, un fan film scritto e diretto da Alex Albrecht e interpretato da Timothy Omundson meglio noto come il poliziotto John Lassiter della serie tv Psych. Lance si sveglia dopo un’enorme battaglia in un Leone Rosso ora disattivato, solo per scoprire che questa potrebbe essere la fine di Voltron. Deve decidere se vivere qualche minuto in più o provare a raccontare al mondo cosa è successo. La fine è solo l’inizio.

Fonte: ComicBook / IMDb