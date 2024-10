Karate Kid Legends: svelato il titolo ufficiale del nuovo capitolo cinematografico con Ralph Macchio e Jackie Chan

Karate Kid Legends è il titolo ufficiale di Karate Kid 6, il nuovo capitolo cinematografico dell’iconica saga con arti marziali per ragazzi e non solo. Il franchise è recentemente tornato alla ribalta grazie al successo della serie tv Cobra Kai approdata su Netflix, dove lo scorso luglio ha inaugurato la prima parte della sua sesta e ultima stagione, che proseguirà il 15 novembre 2024 con seconda parte, e la terza e ultima parte programmata per il 2025.

Il titolo del sesto capitolo cinematografico è stato svelato sull’account ufficiale del New York Comic-Con (17-20 ottobre) che il 18 ottobre ospiterà un panel sul film. “Karate Kid Legends” vedrà co-protagonisti Ralph Macchio che con il suo Daniel-san ha partecipato a tre film e alla serie tv “Cobra Kai” e Jackie Chan, che con Jaden smith ha recitato in The Karate Kid – La leggenda continua, un remake dell’originale a base di kung fu, noto in Cina con il titolo più appropriato di The Kung Fu Kid.

Ben Wang attore cinese nato in America interpreterà il nuovo “Karate Kid”. Wang parla fluentemente il mandarino ed è esperto in molti stili di arti marziali, come Karate, Kung Fu (Wing Chun), Gumdo, Kempo e Taekwando.

I crediti di Wang includono ruoli nel dramma sportivo per famiglie Chang a canestro e la serie tv American Born Chinese cancellata dopo una sola stagione. Wang è attualmente impegnato con le riprese di The Long Walk, l’adattamento di Francis Lawrence (Io sono leggenda, i film di Hunger Games) del romanzo horror distopico “La lunga marcia” di Stephen King.

Non ci sono dettagli sulla storia di “Karate Kid Legends”, ma sappiamo che il film “segnerà una continuazione della mitologia del franchise originale” e sarà ambientato sulla costa orientale dove “un adolescente cinese (Wang) trova forza e direzione attraverso le arti marziali e un mentore duro ma saggio (o due)”.

Oltre a Macchio che riprenderà il suo ruolo di Daniel LaRusso e Chan di nuovo nei panni di Mr. Han, il maestro di kung fu del remake ambientato in Cina,il cast include anche Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson e Ming-Na Wen.

Il film sarà diretto da Jonathan Entwistle (I Am Not Okay with This, The End of the F***ing World, Vanity Fair, Hello Tomorrow!) al suo primo lungometraggio. Entwistle dirige da una sceneggiatura scritta da Rob Lieber (Piccoli Brividi 2, Peter Rabbit, The Goldbergs). L’uscita del film negli Stati uniti è prevista per il 13 dicembre 2024 con Sony Pictures.