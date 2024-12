Karate Kid Legends: primo trailer italiano e poster del film con Jackie Chan e Ralph Macchio

dal 29 maggio 2025 nei cinema italiani con Sony Pictures Karate Kid Legends, nuovo capitolo cinematografico dell’iconica saga con arti marziali “The Karate Kid”. Il franchise è recentemente tornato alla ribalta grazie al successo della serie tv Cobra Kai di Netflix, che nel 2025 chiuderà i battenti con gli ultimi episodi rimanenti della terza e ultima stagione.

Karate Kid Legends – Trama e cast

Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe. Malgrado non voglia combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: infatti, per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di karate. Tuttavia, le sue abilità non bastano. A questo punto, l’insegnante di kung fu di Li Fong, Mr. Han (Jackie Chan), chiede aiuto al primo “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Il ragazzo imparerà un nuovo modo di combattere fondendo gli stili dei due maestri in uno solo per la resa dei conti nelle arti marziali.

Oltre a Macchio che riprenderà il suo ruolo di Daniel LaRusso e Chan di nuovo nei panni di Mr. Han, il maestro di kung fu del remake ambientato in Cina, il cast include anche Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson, Ming-Na Wen, Sadie Stanley, Aramis Knight, Wyatt Oleff e Katrina Batur.

Karate Kid Legends – Il primo trailer italiano ufficiale

Ben Wang attore cinese nato in America interpreterà il nuovo “Karate Kid”. Wang parla fluentemente il mandarino ed è esperto in molti stili di arti marziali, come Karate, Kung Fu (Wing Chun), Gumdo, Kempo e Taekwando. I crediti di Wang includono ruoli nel dramma sportivo per famiglie Chang a canestro e la serie tv American Born Chinese cancellata dopo una sola stagione. Wang è attualmente impegnato con le riprese di The Long Walk, l’adattamento di Francis Lawrence (Io sono leggenda, i film di Hunger Games) del romanzo horror distopico “La lunga marcia” di Stephen King.

Il film è diretto da Jonathan Entwistle (I Am Not Okay with This, The End of the F***ing World, Vanity Fair, Hello Tomorrow!) al suo primo lungometraggio. Entwistle dirige da una sceneggiatura scritta da Rob Lieber (Piccoli Brividi 2, Peter Rabbit, The Goldbergs).

Curiosità

Il film è un sequel del reboot del 2010 di “Karate Kid”.

La data di uscita del film è stata posticipata di cinque mesi, per accogliere l’uscita del finale della serie “Cobra Kai”.

In un’intervista, Wenwen Han, l’attrice di Meiying, considera di tornare per il sequel.

Non è ancora chiaro se Hilary Swank e Jaden Smith faranno o meno delle apparizioni cameo come Julie Pierce e Dre Parker.

Ralph Macchio avrà 63 anni al momento dell’uscita di questo film, 12 anni in più di Pat Morita quando uscì The Karate Kid – Per vincere domani (1984).

Questo film segnerà la prima volta in cui due storie diverse di Karate Kid si intrecceranno tra loro, poiché Daniel LaRusso di Ralph Macchio, dai film originali e Cobra Kai, e Mr. Han di Jackie Chan, dal reboot del film del 2010, interagiranno tra loro.

Il progetto è iniziato con una sceneggiatura di Ethan Reiff e Cyrus Voris (Kung Fu Panda), poi ha ricevuto una nuova bozza da Zak Penn (L’incredibile Hulk).

Breck Eisner era stato incaricato di dirigere il film, ma a causa di conflitti di programmazione ha rinunciato per dirigere The Last Witch Hunter con Vin Diesel.

Ming-Na Wen, che appare in questo film, ha recitato in precedenza insieme a Pat Morita, che ha interpretato il signor Miyagi nei film precedenti della serie The Karate Kid, in Mulan (1998) della Disney e nel suo sequel Mulan 2 (2004).

Karate Kid Legends – Il poster ufficiale italiano