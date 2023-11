La lunga marcia: Francis Lawrence dirigerà il film basato sul racconto di Stephen King

Francis Lawrence regista di Hunger Games, Constantine e Io sono leggenda ha firmato per dirigere il prossimo adattamento cinematografico del racconto La lunga marcia di Stephen King. Lawrence rimpiazza André Øvredal che ha lasciato il progetto lo scorso anno dopo una lunga fase di sviluppo.

Per quasi quattro anni, Øvredal ha offerto anticipazioni sul progetto, e uno dei maggiori ostacoli è stata la pandemia di coronavirus che ha bloccato tutte le produzioni cinematografiche e televisive in tutto il mondo. Nel frattempo sono usciti del regista norvegese il fantasy d’azione Mortal e l’horror Demeter – Il risveglio di Dracula ispirato al romanzo di Bram Stoker.

“Purtroppo no, ma è uno dei più grandi rimpianti della mia vita non aver realizzato quel film”, ha dichiarato il regista al sito Collider lo scorso agosto quando gli è stato chiesto se era ancora coinvolto nell’adattamento.

In una recente intervista con Business Insider, Francis Lawrence ha confermato il suo coinvolgimento nell’adattamento per il grande schermo del racconto di King: “Ora sono a bordo de La lunga marcia, il libro di Stephen King. Sono molto entusiasta di farlo”.

Pubblicato da King nel 1979 con lo pseudonimo di Richard Bachman, “La lunga marcia” è un romanzo distopico che segue una competizione mortale tra 100 ragazzi il cui premio equivale ottenere tutto ciò che si desidera per il resto della vita. Le regole della competizione costringono i ragazzi a camminare continuamente a quattro miglia orarie o essere uccisi se scendono al di sotto di questa soglia.

Quello di New Line Cinema sarà il primo adattamento in assoluto de “La lunga marcia”. La sceneggiatura è di James Vanderbilt i cui crediti includono Zodiac, i due film di The Amazing Spider-Man, i sequel Independence Day – Rigenerazione e Scream 6 e le commedie con delitto Murder Mistery e Murder Mistery 2 di Netflix.

Dai confini con il Canada sino a Boston a piedi, senza soste. Una sfida mortale, con un regolamento implacabile, per cento volontari: un passo falso, una caduta, un malore…e si viene abbattuti. Ma chi riesce a tagliare il traguardo otterrà il Premio. Tra i partecipanti, fra cui spicca il sedicenne Garraty, si creano rapporti di sfida, di solidarietà e di lucida follia, lungo il terribile percorso scandito dagli incitamenti della folla assiepata ai margini della strada. Il romanzo è disponibile su Amazon.