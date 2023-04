The Last Voyage of the Demeter: trailer e anticipazioni del film horror basato sul Dracula di Bram Stoker

Dall’11 agosto 2023 arriva nei cinema americani con Universal Pictures il film horror The Last Voyage of the Demeter, un nuovo film di Dracula, ambientato interamente su una nave. Ispirata a un capitolo del Dracula di Bram Stoker, la storia è ambientata a bordo della goletta russa Demeter, noleggiata per trasportare merci private – casse di legno anonime – dalla Carpazia a Londra. Il film descriverà in dettaglio gli strani eventi che hanno colpito l’equipaggio mentre tentava di sopravvivere al viaggio oceanico, braccato ogni notte da una presenza terrificante e affamata che si aggira a bordo della nave.

The Last Voyage of the Demeter – Trama e cast

La trama ufficiale: Basato su un singolo agghiacciante capitolo del romanzo “Dracula” di Bram Stoker, “The Last Voyage of the Demeter” racconta la terrificante storia della nave mercantile Demeter, che fu noleggiata per trasportare uno speciale carico privato – cinquanta casse di legno senza contrassegno – dalla Carpazia a Londra. Strani eventi accadono all’equipaggio condannato mentre tentano di sopravvivere al viaggio oceanico, braccato ogni notte da una presenza spietata a bordo della nave. Quando finalmente la Demetra arriva al largo delle coste dell’Inghilterra, è un relitto carbonizzato e abbandonato. Dell’equipaggio non c’è traccia.

Il cast include Corey Hawkins (Straight Outta Compton), nei panni di Clemens, un medico che si unisce all’equipaggio; Aisling Franciosi (Game of Thrones) è una clandestina inconsapevole dell’inquietante e malevolo trasporto; Liam Cunningham (Scontro tra titani) è il capitano della nave; David Dastmalchian, il Polka-Dot Man di The Suicide Squad, veste i panni del primo ufficiale. Il cast è completato Jon Jon Briones (Ratched), Stefan Kapicic (i film di Deadpool), Nikolai Nikolaeff (Stranger Things) e l’esperto in creature Javier Botet (IT, La madre) nei panni del vampiro.

Curiosità sul film

Il film è basato su un singolo capitolo, “Libro di Bordo del Demeter”, del classico romanzo Dracula di Bram Stoker (1897).

André Øvredal (Trollhunter) dirige “The Last Voyage of the Demeter” da una sceneggiatura di Bragi F. Schut (L’ultimo dei templari, Escape Room 2, Samaritan) e Zak Olkewicz (Bullett Train, Fear Street Parte 2: 1978).

Robert Schwentke, Marcus Nispel, Stefan Ruzowitzky e David Slade sono stati tutti ad un certo punto dello sviluppo designati alla regia.

Il secondo di due film della Universal del 2023 con il Conte Dracula, l’altro è Renfield (2023) con Nicolas Cage.

Viggo Mortensen è stato designato protagonista per due anni prima di abbandonare.

“The Last Voyage of the Demeter” è prodotto da Mike Medavoy, Brad Fischer e Arnold Messer (il cigno nero, Shutter Island e Zodiac) che hanno acquisito sceneggiatura nel lontano 2002.

14 luglio, piuttosto preoccupato per ciurma. Uomini tutti d’un pezzo, che hanno già navigato con me. Secondo non è riuscito a capire che cosa non va; gli hanno detto solo che c’è “qualcosa”, e si sono segnati. Nostromo ha perduto pazienza con uno di loro, e l’ha percosso. Nostromo sta perdendo pazienza con loro; temevo rissa, ma tutto tranquillo.

17 luglio, ieri uno degli uomini, Olgaren, è venuto mia cabina e tutto tremante confidatomi che secondo lui a bordo c’è un tipo strano. Ha detto che, durante suo turno di guardia, stava a riparo dietro tuga, perché pioveva a dirotto, e ha visto un uomo alto, magro, che non somigliava a nessuno dell’equipaggio, venire su per scaletta di boccaporto, procedere lungo ponte verso prua e sparire. Lo ha seguito con cautela, ma giunto a prua non ha trovato nessuno, e boccaporti tutti chiusi. Era in preda a panico e paura superstiziosa, e temo che panico possa diffondersi. Per impedirlo, oggi farò perquisire attentamente tutta nave da poppa a prua. Più tardi, sempre ieri, radunato tutto equipaggio e detto loro, siccome evidentemente pensavano che qualcuno fosse a bordo, che avremmo cercato da prua a poppa. Secondo irritato; ha detto che è sciocco e che cedere a idee così stupide demoralizzerà gli uomini; ha detto che si impegna lui a tenerli tranquilli a colpi di manovella. Gli ho affidato il timone, mentre gli altri iniziavano attenta perquisizione, tutti avanzando a ventaglio, con lanterne; nessun angolo lasciato inesplorato. Essendoci solo le grandi casse di legno, non c’erano nascondigli per nessuno. Uomini assai sollevati al termine di perquisizione, tornati di buon umore al lavoro. Secondo immusonito, ma non ha detto niente.

André Øvredal – Note biografiche

Il norvegese André Øvredal ha studiato cinema al Brooks Institute di Santa Barbara. Nello stesso periodo ha scritto e codiretto il film Future Murder (2000), in cui un uomo sogna la sua morte e viene ossessionato dalla ricerca dei suoi assassini. Il suo secondo film, Trollhunter (2010), un mockumentary di genere fantasy girato a basso costo, ha fatto scalpore ed è diventato un cult. La storia vede protagonista un gruppo di studenti alla scoperta dei troll in una zona remota del paese. In seguito al successo del film, “Variety” ha menzionato Øvredal nella classifica dei 10 registi dell’anno. Notato da Holywood nel 2016 Øvredal gira il suo primo film in lingua inglese, l’horror Autopsy (The Autopsy of Jane Doe) con Emile Hirsch e Brian Cox. Nel 2019 Guillemro del Toro lo vuole al timone del suo adattamento dei libri horror per ragazzi Scary Stories to Tell in the Dark. Nel 2020 il regista torna in patria per filmare Mortal (Torden), un thriller d’azione supereroistico con protagonista il cantante e attore canadese Nat Wolff, leader del gruppo musicale Nat & Alex Wolff nonché protagonista del film The Naked Brothers Band: The Movie della serie tv The Naked Brothers Band, entrambe produzioni Nickelodeon.

The Last Voyage of the Demeter – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Thomas Newman (American Beauty, Le ali della libertà, Alla ricerca di Nemo, 1917, Skyfall, Wall-E). newman è alla sua terza incursione nell’horror dopo aver musicato Turistas ed episodi della serie tv Castle.

