Exodus: trailer del nuovo videogame fantascientifico con il premio Oscar Matthew McConaughey

Matthew McConaughey è entrato nel business dei videogiochi e ha presenziato durante i Game Awards 2023 per annunciare il trailer del suo videogioco fantascientifico Exodus a cui il premio Oscar presterà la sua inconfondibile voce nei panni di un personaggio misterioso che interagirà con i giocatori nell’arco della storia.

Il gioco è stato sviluppato dalla Archetype Entertainment con sede a Austin, azienda texana come l’attore Matthew McConaughey. “Exodus” è descritto come un gioco di ruolo di azione e avventura con una storia cinematografica ed emotiva che coinvolge il concetto di dilatazione temporale e il suo impatto. Una delle cose che renderanno unico questo gioco è che incorpora un’ampia capacità del giocatore di intervenire sugli eventi della storia e cambiarla così da farla progredire su diversi livelli, eventi che in qualche caso che potrebbero rivelarsi catastrofici.

Exodus – Video e trailer dai Game Awards 2023

Chad Robertson, co-fondatore, direttore generale e produttore esecutivo di Archetype Entertainment, ha dichiarato:

Abbiamo sempre sognato di creare un gioco come Exodus e siamo entusiasti di poterlo finalmente realizzare con il supporto di un’incredibile squadra al nostro fianco. Stiamo costruendo un mondo in cui pensiamo che i giocatori vorranno immergersi e non vediamo l’ora che i giocatori esplorino questo nuovo universo. Il nostro team sta mettendo tutto il suo talento e la sua passione dietro la visione di creare un’esperienza per i giocatori che affascinerà i fan creando un legame tra loro e il loro personaggio in base al livello di impatto che avranno su questo mondo nel tempo.

Exodus – La storia

EXODUS (eksedes) – 1. Una partenza, letterale o metaforica. / 2. Uno spostamento di persone da un luogo a un altro. / 3. Un viaggio interstellare per effetto della dilatazione temporale nel quale il Traveler sperimenta velocità che rasentano quella della luce. Divenuto popolare durante l’esodo di massa dalla Terra nel ventitreesimo secolo. In Exodus l’umanità è fuggita da una Terra morente, trovando una nuova casa in una galassia ostile: qui siamo i perdenti che lottano per la sopravvivenza. Nei panni del Viaggiatore, sei l’ultima speranza dell’umanità. Il tuo compito è rubare armi e tecnologia aliene agli esseri più potenti dell’universo, i Celestiali, il più grande nemico dell’umanità. Ma c’è un problema: la dilatazione del tempo. Come Viaggiatori in missioni interstellari, i giorni per voi sono decenni a casa. I sacrifici che fai per proteggere i tuoi cari creano conseguenze imprevedibili che cambiano il tuo mondo, rimodellando il futuro. Tornando a casa, affronti le conseguenze delle tue scelte. In Exodus, il risultato di queste scelte si manifesta a un livello enorme, aggravandosi nel corso delle generazioni.

Exodus – Il protagonista

IL TRAVELER SEI TU

L’ULTIMA SPERANZA DELL’UMANITÀ

Tu sei Jun, l’erede di Orion Aslan, un leggendario Traveler del mondo di Lidon. Vivi tra i reietti delle stelle. Sempre a caccia di segreti e tecnologia aliena, hai ereditato da tua madre Ava (di stirpe Celestial) il dono dell’induzione neurale, che ti permette di interagire con la tecnologia dei Celestial, a differenza degli altri esseri umani. Orion, tuo padre, si rese conto che Lidon stava lentamente morendo, vittima di un antico tecnovirus dei Celestial conosciuto come la Tabe. Fermare la Tabe era un’impresa che trascendeva le capacità umane, persino quelle del valoroso Orion Aslan. Al fine di garantire la sopravvivenza della specie, Orion e Ava sfruttarono l’ingegneria genetica per generare l’erede che potesse rappresentare un ponte tra il mondo degli umani e quello dei Celestial: l’ultima speranza dell’umanità. Quell’erede sei tu.

Exodus – Dettagli su storia e gameplay

GUIDA LA LOTTA PER LA SALVEZZA

Abbiamo soltanto una possibilità per scongiurare l’estinzione… i Traveler.

Il tuo destino è guidare i Traveler verso le stelle nel tentativo di sottrarre la tecnologia e le armi aliene al nemico più potente di questo universo: i Celestial.

La lotta per la salvezza ti costringerà a compiere dei sacrifici e mettere a repentaglio la vita delle persone a te care.

Fino a che punto riuscirai a spingerti?

DILATAZIONE TEMPORALE

Nessun altro gioco mette nelle tue mani l’immenso impatto narrativo della dilatazione temporale.

Intraprenderai missioni interstellari al limite della velocità della luce, e quelli che per te sono giorni equivalgono a decenni per gli amici e le persone care sul tuo pianeta natale. In tua assenza, potrebbero trascorrere intere vite.

Le tue scelte provocheranno delle conseguenze che cambieranno il destino di coloro che ami di più, riplasmando il tuo mondo e cambiando il futuro della tua intera civiltà per generazioni.

Il destino dell’umanità è appeso a un filo.

COMPI SCELTE DECISIVE

Come leader del tuo popolo, dovrai affrontare delle scelte cruciali.

Sacrificherai ogni cosa per lottare e proteggere il tuo mondo da antichi alieni armati di una tecnologia di gran lunga superiore alla nostra.

Restando al di fuori del tempo, le scelte che effettuerai muteranno la natura stessa del tuo mondo, ma una cosa rimarrà invariata: il legame tra il tuo destino e le sorti dell’umanità.

Fonte: Exodus