Fabbricante di Lacrime: la colonna sonora del primo film italiano ad arrivare primo in tutto il mondo su Netflix

Il film Fabbricante di Lacrime (The Tearsmith), dalla sua uscita su Netflix di giovedì 4 aprile, è il più visto al mondo, un primato mai raggiunto in precedenza da una produzione italiana. Tratto dal romanzo campione di vendite di Erin Doom, diretto da Alessandro Genovesi, il film è prodotto da Iginio Straffi, insieme ad Alessandro Usai, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Colorado Film, casa di produzione del Gruppo Rainbow, di cui Straffi è fondatore e CEO.

Il film, girato in Italia, ma ambientato negli Stati Uniti d’America, racconta la storia di Nica, una diciassettenne che vive in un orfanotrofio, e del complesso rapporto con Rigel, il giovane insieme al quale viene adottata da una famiglia. Il risultato è frutto anche di una collaborazione vincente e ormai consolidata tra Netflix da un lato e Rainbow e Colorado Film dall’altro.

“Per prima cosa vorrei ringraziare i vertici di Netflix che ancora una volta hanno creduto in una storia, in una creatività tutta italiana capace però di soddisfare i gusti del pubblico internazionale, perché non era scontato. – dichiara Iginio Straffi – Questo successo che segue gli altri che avevamo già ottenuto sullo stesso servizio di streaming, sono segnali importanti per tutta la cinematografia italiana e per la forza e la capacità delle persone che lavorano in questo settore.”

Il successo di “Fabbricante di Lacrime” è un primato tutto italiano a livello internazionale: un prodotto di qualità, frutto di una squadra di decine e decine di creativi italiani, in grado di incontrare i gusti dei pubblici di diversi paesi.

“Ora continueremo ancora e con maggiore fiducia a credere che contenuti prodotti in Italia con talenti locali possano competere con le cinematografie di altri paesi, grazie all’opportunità offerta dalle piattaforme e dai nuovi sistemi digitali che stanno arricchendo la proposta cinematografica e di serie TV in tutto il mondo.”

Con “Fabbricante di Lacrime” prosegue la scia di successi del Gruppo Rainbow su Netflix che ha già visto protagonisti titoli come Fate: the Winx Saga, A Classic Horror Story e Il mio Nome è Vendetta.

Fabbricante di Lacrime – La colonna sonora

San Isidro Edizioni Musicali ha pubblicato un album con la musica originale del film composta da Andrea Farri (Io Capitano, Il Primo Re, The Hanging Sun, Security, Latin Lover, Italian Race).

Andrea Farri è un compositore nato a Roma nel febbraio 1982. A 17 anni inizia a lavorare componendo e suonando per teatro e danza. Nel 2005 scrive la colonna sonora per due cortometraggi muti di Jean Vigo: “Taris” e “A propos de Nice”, che esegue in vari festival. A 25 anni firma la sua prima colonna sonora per il film Un gioco da ragazze di Matteo Rovere. Farri è anche un pianista, che compone e programma utilizzando vecchi sintetizzatori analogici e li mescola all’orchestra classica. Tra i suoi maestri troviamo Andrea Alberti e Richard Trythall. Nel 2015 vince il Globo d’Oro come miglior colonna sonora per il film Latin Lover di Cristina Comencini. Nel 2017 ottiene due nomination ai David di Donatello (Miglior Colonna Sonora e Miglior Canzone Originale) per il film Veloce come il vento. Nel 2019 ottiene la nomination ai Nastri d’Argento ed ai David di Donatello (Miglior Colonna Sonora) per il film Il Primo Re. Nel 2021 realizza la colonna sonora per il cortometraggio Le Château du Tarot di Matteo Garrone, prodotto da DIOR, lo stesso anno ottiene la nomination ai Nastri d’Argento (Miglior Colonna Sonora) per il film Non mi uccidere. Successivamente collabora alla scrittura dei singoli: Non mi uccidere di Chadia Rodriguez, Hello Darkness di Orties, Perdiamoci di Chiara Civello e Mille stelle di Nada. Nel 2022 ottiene la nomination ai David di Donatello ed ai Nastri d’Argento (Miglior Canzone Originale per il film Marilyn ha gli occhi neri) per il brano Nei tuoi occhi cantato da Francesca Michielin.

1. The Tear Maker (5:05)

2. Your Perfect Fairy Tale (3:15)

3. Lullaby – Andrea Farri & Valentina Costanzo (2:53)

4. Rigel Child (1:28)

5. HELL – Andrea Farri & Valentina Costanzo (1:59)

6. The Moth (1:47)

7. Rigel’s Theme (3:29)

8. Nica’s Theme (3:32)

La colonna sonora di “Fabbricante di Lacrime” è disponibile su Amazon.