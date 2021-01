Faceless: trailer del thriller-horror psicologico di Marcel Sarmiento

Disponibile via Bloody Disgusting un trailer ufficiale di un inquietante nuovo thriller-horror indipendente intitolato Faceless. Il film ha una premessa classica ma un’evoluzione alquanto intrigante di stampo psicologico che rievoca atmosfere di titoli come Allucinazione perversa e il thailandese The Eye. La trama segue un un uomo che si sveglia e scopre di aver ricevuto un trapianto completo del volto, un intervento chirurgico che avrà inattesi effetti collaterali sulla psiche e che risveglierà in lui flashback vividi e inspiegabili.

La trama ufficiale:

Dopo essersi svegliato disorientato e spaventato in una stanza d’ospedale, George (Brendan Sexton III) scopre di aver ricevuto un trapianto integrale. Dopo lo shock iniziale di un volto sconosciuto, George viene tormentato da flashback vividi e inspiegabili. Presto viene dimesso dall’ospedale e ci si aspetta che se ne vada da solo senza alcun ricordo della sua vita precedente. Senza fine in vista e nessuno a cui rivolgersi se non una donna misteriosa di nome Sophie (Alex Essoe), George deve superare i suoi flashback, eventi quotidiani inspiegabili e uno stalker persistente e mascherato per mettere insieme i pezzi prima che sia troppo tardi.

Brendan Sexton III (Tre manifesti a Ebbing Missouri, El Camino: Il film di Breaking Bad) e Alex Essoe (Doctor Sleep, The Haunting of Bly Manor) sono affiancati da Terry Serpico, Cullen Moss, Clayton Landey, Blake Robbins, Kimberly Crandall, John Winscher, Richard Haylor, David Cohen, Robert Forte Shannon III, Keith Brooks, Rob Bouton, Warren Ostergard e Freddie Villacci.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Faceless” è diretto dal regista americano Marcel Sarmiento, regista degli horror al femminile Deadgirl e Totem ed episodi delle antologie horror V / H / S e The ABCs of Death. Sarmiento è stato anche produttore esecutivo del videogioco ad episodi in realtà virtuale The Exorcist: Legion VR. La sceneggiatura di “Faceless” è scritta da Ed Dougherty, Marcel Sarmiento e Freddie Villacci. Il film debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 16 febbraio.

Fonte: YouTube