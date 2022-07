Fall: trailer e anticipazioni del vertiginoso survival-thriller di Scott Mann

Dal 12 agosto debutta nei cinema americani con Lionsgate Fall, un pazzesco survival-thriller da vertigini aulla scia del thriller-horror “Frozen” di Adam Green. “Fall” segue due migliori amiche, Becky (Grace Fulton) e Hunter (Virginia Gardner), che hanno la l’idea di arrampicarsi sulla cima di una vecchia torre radio remota e abbandonata per spargere le ceneri del defunto marito di Becky, finendo per rimanere bloccate a 600 metri di altezza

La trama ufficiale: Quanto lontano ti spingeresti per vincere le tue paure? Per le migliori amiche Becky (Grace Fulton) e Hunter (Virginia Gardner), sono 600 metri d’altezza, la cima di una torre radio remota e abbandonata che hanno deciso di scalare per spargere le ceneri del defunto marito di Becky (Mason Gooding). Ma quando sezioni della scala traballante si staccano dalla torre fatiscente, Becky e Hunter rimangono bloccate. Ora, le abilità di esperte di arrampicata di Becky e Hunter – e i legami di amicizia – saranno messi alla prova finale mentre intraprendono una lotta disperata per sopravvivere agli elementi, alla mancanza di rifornimenti e alle altezze vertiginose.