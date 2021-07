Falling – Storia di un padre: trailer italiano del film con Lance Henriksen e Viggo Mortensen

Disponibile via BiM Distribuzione un trailer italiano di Falling – Storia di un padre, il dramma che segna il debutto alla regia dell’attore Viggo Mortensen in uscita nei cinema italiani il 26 agosto.

Nel suo esordio come sceneggiatore e regista, Viggo Mortensen sceglie di esplorare le fratture e i contrasti di una famiglia contemporanea. Nella sua veste di attore è affiancato dal tre volte candidato al Golden Globe Lance Henriksen (Aliens – Scontro finale, Il buio si avvicina, Appaloosa), dalla star internazionale Sverrir Gudnason (Charter presentato al Sundance Film Festival 2020, Millenium – Quello che non uccide, Borg McEnroe), da Hannah Gross (Tesla presentato al Sundance Film Festival 2020, Joker, la serie televisiva “Mindhunter”), da Terry Chen (la serie televisiva “House of Cards – Gli intrighi del potere”) e dall’attrice tre volte candidata all’Oscar Laura Linney (la serie televisiva “Ozark,” La famiglia Savage, Kinsey, Conta su di me).

La trama ufficiale: Willis (Lance Henriksen), uomo di altri tempi, è costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John (Viggo Mortensen) che vive con il suo compagno Eric (Terry Chen) e la loro figlia Mónica (Gabby Velis) in California, lontano dalla tradizionale vita rurale a cui Willis è abituato. Ma si sa, il ritorno alla convivenza tra genitori e figli può essere complicato. Spesso l’irruento carattere di Willis si scontrerà con la vita di John, ma i momenti di confronto tra padre e figlio risolvono anni di incomprensioni e riaccendono il calore di un rapporto per troppo tempo intiepidito.

Il cast di “Falling – Storia di un padre” include anche Carina Battrick (Feel the Beat), Bracken Burns, Henry Mortensen (Allarme rosso), Noah Davis (The Animal Project), Bo Martynowska (V-Wars) e in un piccolo ruolo offertogli da Mortensen c’è anche il regista David Cronenberg nei panni di un medico.

Le figure chiave della produzione comprendono l’acclamato direttore della fotografia Marcel Zyskind (Codice 46, Country, I due volti di gennaio, Trishna, Mammoth), la pluripremiata scenografa Carol Spier (La promessa dell’assassino, A History of Violence, The Kindness of Strangers) e il pluripremiato montatore Ronald Sanders (La promessa dell’assassino, Maps to the Stars, Coraline e la porta magica).

“Falling – Storia di un padre” è prodotto da Daniel Bekerman (The Witch – Vuoi ascoltare una favola?, Percy) di Scythia Films e da Chris Curling (La casa dei libri, The Last Station) di Zephyr Films, insieme a Viggo Mortensen, che aveva precedentemente prodotto i film Todos tenemos un plan, Loin des hommes e Jauja attraverso la Perceval Pictures.

