Falling: nuovo trailer del debutto alla regia di Viggo Mortensen

Disponibili un secondo trailer ufficiale e una nuova locandina del dramma Falling, il debutto alla regia dell’attore Viggo Mortensen che oltre a scrivere e dirigere il film è anche coprotagonista nei panni di John, un uomo gay che vive con suo marito interpretato da Terry Chen. Quando il furioso padre omofobo, interpretato da Lance Henriksen, inizia a precipitare nella demenza, John cerca di convincerlo a lasciare la sua casa e trasferirsi da lui.

La trama ufficiale:

John Peterson vive con il suo partner Eric e la loro figlia adottiva nel sud della California. Quando riceve la visita del suo anziano padre Willis da Los Angeles che sta cercando un posto dove ritirarsi dopo i primi segni di una demenza in peggioramento, i loro due mondi molto diversi finiscono inevitabilmente per scontrarsi.

Il cast include anche Sverrir Gudnason (Millennium – Quello che non uccide), Laura Linney (Ozark), Hannah Gross (Mindhunter), Carina Battrick (Feel the Beat), Bracken Burns, Henry Mortensen (Allarme rosso), Noah Davis (The Animal Project), Bo Martynowska (V-Wars) e in un piccolo ruolo offertogli da Mortensen c’è anche il regista David Cronenberg nei panni di un medico.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Viggo Mortensen sul ricoprire di tre ruoli (attore, regista, produttore): Fortunatamente, Viggo l’attore si è comportato abbastanza bene. E fortunatamente Viggo il regista non è stato troppo scortese o severo con Viggo l’attore, quindi sono andati abbastanza d’accordo…A Viggo il produttore piaceva il fatto che Viggo l’attore avrebbe lavorato gratuitamente e come produttore era felice che anche il regista stesse lavorando gratuitamente.

“Falling” è prodotto da Viggo Mortensen, Chris Curling e Daniel Bekerman. Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival all’inizio di quest’anno ed è transitato anche al Festival di Toronto. Dopo il debutto nei cinema francesi, Falling arriverà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 5 febbraio 2021.

Fonte: Collider