False Positive: trailer del film horror di HULU con Ilana Glazer e Pierce Brosnan

HULU ha reso disponibile un nuovo trailer di False Positive, un film horror interpretato da Ilana Glazer e Justin Theroux nei panni di una coppia sposata che sta cercando di avere un figlio. Dopo aver avuto difficoltà a concepire, trovano supporto e conforto in un grande medico per la fertilità (Pierce Brosnan) e le rimane finalmente incinta. Ma mentre Lucy (Glazer) si accinge a godersi quello che dovrebbe essere il periodo più felice della sua vita, si sente invece come se fosse in gioco qualcosa di sinistro, e dovrà andare fino in fondo per far luce sull’intera verità dietro la sua maternità.

La trama ufficiale: Dopo mesi di tentativi senza riuscirci di rimanere incinta, Lucy (Ilana Glazer) e suo marito Adrian (Justin Theroux) trovano finalmente il medico della fertilità dei loro sogni nell’illustre Dr. Hindle (Pierce Brosnan). Ma dopo essere rimasta incinta di una bambina in buona salute, Lucy inizia a notare qualcosa di sinistro attraverso l’ammaliante charme di Hindle, e si propone di scoprire la verità inquietante su di lui e la sua “storia di nascita”. Come se rimanere incinta non fosse già abbastanza complicato…

Il cast del film è completato da Sophia Bush, Sullivan Jones, Gretchen Mol, Josh Hamilton, Lucy Walters, Sabina Gadecki, Kelly AuCoin, Taylor Ortega, Francesca Faridany, S.J. Son, Zainab Jah, Nils Lawton, Haley Zale, Ray Rosario, Skylar Robinson, Jaygee Macapugay, Arden R.L. Abbett, George R. Golden e Matthew Brandt.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“False Positive” viene descritto come un moderno Rosemary’s Baby, a questo proposito il personaggio di Justin Theroux si chiama Adrian, che era anche il nome del bambino generato da Satana nel romanzo horror del 1967 “Rosemary’s Baby” e nel suo adattamento cinematografico del 1968.

“False Positive” sarà presentato in anteprima il 18 giugno al Tribeca Film Festival 2021, seguito dal suo debutto in streaming su Hulu venerdì 25 giugno.

Fonte: YouTube